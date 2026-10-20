Případ začal v pondělí vpodvečer v ulici Rokštejnská. Muž přelezl dřevěný plot u rekreačního objektu a pod pergolou si rozložil peřinu s jasným cílem – strávit tam noc. Majitelé však cizího člověka na svém pozemku netolerovali a přivolali na pomoc policii.
Na místo dorazila hlídka z obvodního oddělení Jihlava, která muže zadržela a převezla na služebnu. Tam mu policisté sdělili podezření ze spáchání přečinu porušování domovní svobody a po provedení nutných úkonů ho propustili.
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Jsem tu sám a zamčený, volal zoufalý muž policistům z hospody, kde usnul
Muž však místo toho, aby si hledal jiné přístřeší, zamířil zpátky. „Pachateli to nestačilo a po propuštění se okolo druhé hodiny ranní vrátil zpět na stejné místo. Opět přelezl oplocení a chystal se ke spánku,“ popsala policejní mluvčí Klára Kalinová.
Přivolaní policisté tak museli na stejnou adresu vyrazit znovu. Vytrvalého nocležníka na místě opět zadrželi a opakovaně převáželi na jihlavské obvodní oddělení k dalším úkonům. Za jeho neústupnost mu teď hrozí poměrně vysoký trest. „Pachateli za přečin porušování domovní svobody hrozí trest odnětí svobody v délce trvání až dva roky,“ doplnila policejní mluvčí.