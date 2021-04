Blíží se Den D pro jihlavský Aventin. Obchodní centrum otevře 3. června

Do finále míří po dlouhých přípravách a odkladech trvajících více než patnáct let. Nyní nabídne stovky nových pracovních míst. Podle investora bude patřit mezi největší centra tohoto typu v České republice.

I když část vedení radnice z novinky není dvakrát nadšena, den D pro Aventin se blíží. Ten mimochodem nadejde krátce před výročím „skutečného“ dne D – spojeneckým vyloděním v Normandii připadajícím na 6. června 1944.

„Už máme oficiální termín otevření – čtvrtek 3. června,“ prozradil Ota Kohoutek, projektový manažer znojemské společnosti Aventin. Ta má již obchodní centra v Břeclavi či právě v domovském Znojmě.

V Jihlavě chce v červnu otevřít 35 obchodů v první etapě. Mezi ty největší budou patřit: již třetí Lidl ve městě, Electro World či Mountfield. „Zbytek obchodů se bude skládat z doprovodného sortimentu, jako je textil, obuv, drogerie a další,“ doplnil Kohoutek.

Součástí bude podle něj i restaurace v asijském stylu či kavárna. Investor tam jednal také o možné další restauraci. Tento plán ale kvůli současné pandemii zatím zamrzl. V první etapě se nepočítá ani s otevřením nových poboček řetězců rychlého občerstvení typu McDonald’s či KFC.

Bude následovat druhá etapa

Dalších deset obchodů bude podle Oty Kohoutka zpřístupněno na okraji Jihlavy v druhé etapě, která je zacílena do let 2022 a 2023. Tím bude centrum dokončeno. Pak by k Hosovu mohl zamířit i některý ze zmiňovaných řetězců rychlého občerstvení, v němž by bylo možné kupovat si jídlo i přímo z auta.

Centrum Aventin připravuje pro zákazníky 1 300 parkovacích míst. Jelikož ale stojí na kopci za městem, není dobře přístupné pro pěší zákazníky. Zpočátku tam proto bude jezdit autobus, jehož provoz zajistí investor. „Do budoucna počítáme s tím, že tam bude zajíždět městská hromadná doprava. Jednáme o tom,“ doplnil Kohoutek.

Vedení jihlavského dopravního podniku je připraveno autobusy k Aventinu posílat, když si investor objedná spoje. „Byli bychom rádi, kdyby tam MHD zajížděla. Město si proto v projektu prosadilo zřízení zastávek a autobusových pruhů. Nevíme ale, zda a kdy je investor využije,“ konstatoval mluvčí magistrátu Radovan Daněk.

Někteří zástupci vedení radnice ovšem nejsou z dalšího obchodního areálu příliš nadšení. Navíc když se staví v podstatě za městem a předcházely mu mohutné zemní práce.



„Obecně mi nevadí, že tu vyrostlo další obchodní centrum. Je to podnikatelský záměr, na který má každý právo, pokud splní pravidla. Co však vidím jako problém, je naprosto brutální umístění nákupního centra do krajiny, které mimo jiné stálo investora naprosto zbytečně desítky či spíše stovky milionů, což mě u soukromníka šokuje,“ uvedl jihlavský radní David Beke (ODS), který je architektem.

Jako zástupce města vnímá negativně, že jde o záměr zvyšující využívání aut a s tím spojené zatěžování silnic města i ovzduší.

„To mi přijde zbytečné. Osobně mám také pochybnost o návratnosti projektu, který vznikl na základě ideálu před patnácti lety. Na západ od nás se ale zcela jasně ukázalo, že tento směr není dlouhodobě vhodný a udržitelný,“ pokračoval Beke. „Řada takovýchto záměrů nedošla k naplnění očekávání a zůstala z nich města duchů. Kdyby nad obchody postavili šest pater bydlení a dalších služeb, tak mohli vytvořit celý nový plnohodnotný kus města a vydělat úžasné peníze. Škoda,“ zalitoval radní.

„Zbytečná“ rezerva pro halu

O centru Aventin se v Jihlavě debatuje už opravdu dlouho. Projektový manažer Ota Kohoutek záměr poprvé zveřejnil v červnu roku 2006, tedy patnáct let před otevřením. Tehdy zdaleka nestál ještě ani City Park.



Kohoutek v té době mluvil o tom, že by se mohlo začít stavět na jaře roku 2007. „Máme u výpadovky na Pelhřimov přibližně 150 tisíc metrů čtverečních. Třetinu bychom chtěli zastavět, zbytek zaberou komunikace, zeleň a parkoviště,“ prohlásil Kohoutek v roce 2006.

To byl na magistrátu hlavním architektem města Vít Zeman, který je dnes náměstkem primátorky za TOP 09. „Jde o investici na soukromých pozemcích. Město si v lokalitě u obchvatu ponechalo rezervu pro případnou výstavbu multifunkční haly,“ pověděl před patnácti lety Zeman. To se postupem let změnilo – hala se dnes chystá v centru města na místě současného zimního stadionu.

Nyní si podle náměstka Zemana město u investora prosadilo doprovodné investice související s obchodním centrem. A to v celkové hodnotě 15 milionů korun. Jde o cyklostezky, chodníky, silnice či terénní úpravy.

Součástí je také projektová dokumentace řešení celého přilehlého území. V neposlední řadě je tam rovněž zahrnuto odbahnění rybníka, do něhož bude sváděna voda při deštích.