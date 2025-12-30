Lezla na vysílač a spadla. Nezletilou dívku zachraňovali z plošiny ve třiceti metrech

Pořádně náročný zásah absolvovali dva dny před koncem roku vysočinští hasiči a záchranáři. Pomáhali nezletilé dívce, která lezla na telekomunikační vysílač u obce Střítež u Černovic na Pelhřimovsku a při pádu se zranila.
Záchranáři a hasiči museli za zraněnou dívkou do výšky třiceti metrů. (29. prosince 2025) | foto: Zdravotnická záchranná služba Kraje Vysočina

V pondělí odpoledne přijali operátoři na tísňové lince informaci o zraněné mladé dívce, která se nacházela na vysílači.

„Patnáctiletá dívka zřejmě lezla na vysílač, přičemž v jednom okamžiku spadla a zůstala ležet na plošině,“ uvedla policejní mluvčí Jana Kroutilová. „Pomoc přivolali náhodní kolemjdoucí,“ dodala.

Záchranáři a hasiči museli za zraněnou dívkou do výšky třiceti metrů. (29. prosince 2025)
Záchranná akce se odehrávala ve vysoké výšce na telekomunikačním vysílači..(29. prosince 2025)
Záchranáři a hasiči museli za zraněnou dívkou do výšky třiceti metrů. (29. prosince 2025)
Při záchranné akci musel zasahovat i záchranářský vrtulník. (29. prosince 2025)
Na místo okamžitě vyrazily všechny složky záchranného systému. „Prvotní informace byla taková, že dívka se nachází ve výšce zhruba třiceti metrů, je zraněná, pláče a není schopna se sama hýbat,“ popsal mluvčí vysočinských záchranářů Petr Janáček.

Zásah tak podle něj vyžadoval nejen lékařskou odbornost, ale i práci ve výškách, jištění, speciální techniku a perfektní souhru všech složek.

Vzhůru za dívkou se vydali hasiči lezci, kteří na plošinu vytáhli i speciální vaničku. „Jedná se o pomůcku, díky níž se později podařilo dostat zraněnou dívku dolů,“ vysvětlila mluvčí Hasičského záchranného sboru Vysočina Petra Musilová.

První zdravotnická pomoc přišla už na plošině

Zmiňovaní záchranáři z Pacova poskytli zraněné dívce v náročných podmínkách, chladu a ve velké výšce společně s hasiči nejprve nezbytnou péči přímo na plošině, kde se nacházela.

„Zajistili jí infuzi, stabilizovali pánev, podali potřebné léky a postarali se o její tepelný komfort,“ hlásil Janáček.

Po bezpečném transportu dolů z vysílače si pak pacientku převzala posádka vrtulníku Kryštof 13, Zdravotnická záchranná služba Jihočeského kraje, která ji následně přepravila do traumacentra.

„Okolnosti, za kterých se dívka na vysílač dostala a jejího pádu, policisté šetří,“ doplnila Kroutilová.

