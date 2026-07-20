Kolem 9:00 se na policii obrátil řidič kamionu, který upozornil na to, že v úseku dálnice nedaleko Humpolce poletuje jakýsi dravec. Konkrétně se podle něj jednalo o zhruba 83,5. kilometr ve směru na Brno. Později se prý ale přesunul do jízdního pásu ve směru na Prahu.
„Na místo proto okamžitě vyjeli policisté dálničního oddělení Velký Beranov, aby se ho pokusili odchytit dříve, než dojde k nějaké dopravní nehodě,“ uvedla mluvčí vysočinské policie Dana Čírtková.
Ačkoliv se situace na první pohled nemusí zdát příliš vážná, podle zasahující hlídky byla poměrně nebezpečná. „Policistům se naštěstí podařilo přehodit přes výra služební bundu a bezpečně ho tak odchytili,“ poznamenala Čírtková.
Díky impozantnímu vzhledu, mohutnosti a dravosti je výr velký označován za krále noci či nočního orla, což si jako největší evropská sova plně zaslouží.
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Výr loví pouze za soumraku a v noci. Přes den většinou spí, čehož se ovšem zmiňovaný dálniční „potížista“ v tomto případě příliš nedržel.
Každopádně po odchytu skončil v Záchranné stanici Pavlov. „Její pracovník si pro něj na dálnici přijel a převzal si ho do další péče,“ dodala policejní mluvčí.