Vypečené Vánoce v Jihlavě letos stráví české hudební hvězdy i noví andělé

Jan Salichov
  8:33
Nejen klasické koledy, ale i dechovka, world music, country, jazz, punk, rap, rock, funky, pop, blues, swing nebo šanson. Hodně pestrý bude hudební doprovod letošních Vánoc v Jihlavě. „Vánoce jsou pro všechny. Proto jsem se do programu snažil dát od všeho trošku,“ říká Jaroslav Štěpánek, vedoucí produkce Brána Jihlavy, která Vypečené Vánoce pořádá.
K hlavním hudebním tahákům letošního adventníhoprogramu v Jihlavě budou patřit Monkey Business. Kromě nich však v krajském městě Vysočiny vystoupí řada dalších českých hudebních hvězd.

Na Masarykově náměstí se v termínu od 30. listopadu do 28. prosince představí více než tři desítky vystupujících. „V rámci mého vnímání nějakého vkusu jsme se snažili vybrat věci tak, aby program nebyl až příliš mainstreamový,“ pokračuje Štěpánek. „Máme v něm zastoupen také romský nebo vietnamský večer.“

Vybrané akce Vypečených Vánoc 2025 v Jihlavě

6. prosince, sobota

  • Ready Kirken – 16.00
  • Xlll. století – 18.00

7. prosince, 2. adventní neděle

  • Mňága a Žďorp – 19.00

12. prosince, pátek, Bosch svařák

  • Děda Mládek Illegal Band Kateřina Marie Tichá – od 14.00

13. prosince, sobota

  • Monkey Business – 19.00

14. prosince, 3. adventní neděle

  • Zatrestband – 19.00

19. prosince, pátek

  • Rest – 18.00

21. prosince, 4. adventní neděle

  • Vypsaná fiXa – 19.00

Kompletní program Vypečených Vánoc 2025 – www.dojihlavy.cz

V krajském městě Vysočiny v rámci Vypečených Vánoc, pořádaných Bránou Jihlavy, a tradičního Bosch Svařáku, za kterým stojí firma Bosch Diesel, zahrají i dva vítězové cen Anděl za rok 2024: skupina Monkey Business (13. 12.) a interpretka Kateřina Marie Tichá (12. 12.). „Vyšlo to pěkně,“ usmál se Štěpánek, podle kterého se program adventu domlouval ještě před dubnovým vyhlášením cen České hudební akademie.

Právě Monkey Business jsou zřejmě největším lákadlem adventního programu v Jihlavě. „Ale hned těsně za nimi jsou Mňága a Žďorp, Vypsaná fiXa či XIII. století,“ jmenuje Štěpánek rockové kapely. „A nerad bych zapomněl na Resta,“ přidal umělecké jméno Adama Chlpíka, výrazné osobnosti hip-hopové scény.

V Jihlavě však vystoupí také lokální stálice: Zatrestband (swing), kapela China Blue (rock, bigbít) nebo Oči (pop). A svůj prostor dostanou také ZUŠ Jihlava, Dřeváček Jihlava či pěvecký sbor Melodie.

A milovníci dechové hudby se mohou těšit na středeční vystoupení Sklenařinky (3. 12.), Bohemie Jiřího Cáby (10. 12.) a Vysočinky (17. 12.). V pondělí 28. prosince pak bude Stříbrný dům hostit Vánoční večer s francouzskými šansony.

Vstoupit do diskuse

