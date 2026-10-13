Podle policejní mluvčí Dany Čírtkové směřovaly výhrůžky především vůči ostatním spolužákům a škole. Policie na místo dorazila kolem 9. hodiny.
„Vzhledem k tomu, že mohlo hrozit nebezpečí, že žák bude ve svém zvláštním chování a jednání pokračovat, byly ke škole vyslány policejní hlídky k provedení šetření a nezbytných úkonů,“ uvedla.
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Školu policisté ocenili za rychlou reakci, díky které se nepodcenilo nebezpečí. Starosta obce, která je zřizovatelem školy, Martin Dvořák, zatím událost komentovat nechtěl, protože s ní ještě není obeznámený.
„Ve věci budeme dál provádět šetření a úkony jsme zahájili pro podezření z nebezpečného vyhrožování,“ dodala Čírtková.