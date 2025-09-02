Student vyhrožoval střední škole, přímo ze třídy si ho odvezla policie

  15:18
Hned druhý den nového školního roku řeší gymnázium v Moravských Budějovicích na Vysočině problém. Ve škole zasahovala policie kvůli údajným výhrůžkám jednoho ze studentů. Policisté si ho odvezli přímo ze třídy k podání vysvětlení. Čím přesně a komu chlapec vyhrožoval, není jasné.

Budova Gymnázia a Střední odborné školy v Moravských Budějovicích. | foto: Archiv školy

„Dnes jsme přijali kolem půl deváté dopoledne oznámení o mladistvém chlapci, který měl vyhrožovat ve škole v Moravských Budějovicích. Ihned jsme přijali příslušná opatření, mladíka jsme odvezli na oddělení k provedení nezbytných úkonů,“ uvedla policejní mluvčí Jana Kroutilová.

Prozradit další podrobnosti odmítla. „Nikdo nebyl zraněn. Provádíme další šetření a zjišťujeme jaké povahy jednání mladíka bylo,“ dodala pouze.

Studenta policisté odvezli z Gymnázia a Středního odborného učiliště Moravské Budějovice. Zásah potvrdil ředitel školy František Dubský.

Student, který vyhrožoval vystřílením třídy a měl doma zbraně, půjde před soud

„Informoval jsem rodiče a veřejnost, že u nás na škole došlo k zásahu policie vůči studentovi, na něhož přišlo oznámení. Studenta policisté zadrželi a odvezli k podání vysvětlení,“ prozradil ředitel.

Podle něho nehrozilo žádné nebezpečí. „Nejednalo se o žádnou akutní hrozbu,“ konstatoval.

Čeho se údajné vyhrožování týkalo nebo kde k němu a v jakých souvislostech mělo dojít, prozradit odmítl. Dotazy nechala bez komentáře i policejní mluvčí.

A sdílnější nebyla ani Jitka Svatošová, mluvčí Kraje Vysočina, který střední školu zřizuje. „Zřizovatel byl o záležitosti informován,“ řekla pouze.

2. září 2025  15:18

