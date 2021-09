Třebíč se chce zbavit obtěžujících bezdomovců, od října zakáže žebrání

Nově příchozí obtěžují své okolí hlukem Žebrání není jediný problém, který Třebíč v souvislosti s nepřizpůsobivými lidmi od letošního jara řeší.

Problémoví jsou i občané, kteří se v nedávné době do Třebíče přestěhovali. Jak již dříve uvedl starosta Pavel Pacal, jde hlavně o romské rodiny ze Slovenska a Brna. Sousedské soužití narušují hlukem, pokřikováním vulgarit a narušováním veřejného pořádku. „Největší problém tvoří lidé, kteří to tady mají jako přestupní stanici. Ubytovali se tu, protože tu zrovna našli bydlení,“ říká Pacal s tím, že jde o jinou skupinu lidí než tu, která obtěžuje obyvatele žebráním. Radnice se chtěla bránit vyhlášením bezdoplatkových zón, které měly přílivu problematických lidí zamezit. Tuto možnost však Ústavní soud před časem zrušil. „Teď nemáme jinou cestu než kontaktovat majitele nemovitostí, ve kterých mají pronajaté bydlení. Snažíme se na majitele působit tak, aby své klienty více umravňovali, nebo v extrémních případech s nimi ukončovali nájemní smlouvy v případě, kdy to nemá jiné řešení,“ popsal Pacal. Podle něj se podařilo některé případy úspěšně vyřešit, kdy na základě intervence města byla ukončena s těmito lidmi nájemní smlouva a odstěhovali se z města. „Někde se to ale nedaří. Převládá touha po výdělku za pronájem, místo řešení klidného soužití s okolím,“ podotkl starosta. K dalším opatřením, která mají zajistit větší klid ve městě, patří podle Pacala navýšení hlídkové činnosti státní i městské policie. „Zvýšili jsme počet asistentů prevence kriminality. Nově od začátku října jimi budou i dva romští spoluobčané. Jsme samozřejmě v kontaktu s místní romskou komunitou. Starousedlíci z této komunity se nabídli, že by v rámci své komunity mohli předcházet problémům,“ dodal.