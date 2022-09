Žďár musí změnit vyhlášku zakazující popíjení v ulicích, tak ji zrušil úplně

Ani zářijové zasedání zastupitelstva, jež bylo poslední v dosavadní sestavě před komunálními volbami, neudělalo jasno v podobě regulace popíjení alkoholu na veřejnosti. Od června, kdy se tématu zastupitelé věnovali naposledy, uplynulo čtvrt roku. A stále se neví, na kterých místech Žďáru bude pití alkoholu zakázáno a jak to ovlivní konání akcí, které jsou s konzumací spojené.

Původní vyhláška z roku 2016 dávala radním možnost povolit akci - včetně požívání alkoholu - i v místě, kde je to jinak zakázáno. Tato metoda se často uplatňovala třeba v parku na Farských humnech. Tam se klidová zóna postupně změnila v dějiště řady kulturních a společenských akcí. Že ale nelze výjimky dál používat, ukázal loňský případ Heřmanova Městce, kde měli až do léta podobný systém.

„Dle Ústavního soudu nelze ve vyhlášce stanovit pravomoc k udělování individuálních výjimek,“ objasnila mluvčí ministerstva vnitra Hana Malá.

Příklad Heřmanova Městce na červnovém zasedání zazněl, přesto zastupitelé nechali vyhlášku v původním znění, včetně systému výjimek. Na stůl ministerstva se ale dokument za nějakou dobu přece jen dostal. K přezkoumání nezákonného postupu dal podnět individuální stěžovatel.

Místo úpravy vyhlášky radikální řez

A výsledek? Ministerstvo nerozporuje pravomoc radnice k omezování pití alkoholu na veřejných prostranstvích, jako problém však vnímá právě zmíněné ustanovení, jež dává radním možnost udělovat individuální výjimky ze zákazu na základě žádostí.

„Pokud některé obce ve svých vyhláškách dosud stanovují pravomoc povolovat výjimky ze zavedené regulace, pak jsou tato povolení právně nicotná,“ přiblížila názor Ústavního soudu Malá.

Takový postup přitom praktikoval Žďár po několik měsíců. K nápravě přistoupil až nyní, po výzvě z ministerstva. A jako nápravu zvolili žďárští zastupitelé radikální řez. Vyhlášku s účinností od 30. září zcela zrušili. Než tedy bude vytvořen a schválen nový dokument, pití alkoholu na veřejnosti nebude vyhláškou nijak regulováno.

„Nejde ale rozhodně o stav, v němž by to mělo zůstat. Bude to jeden z prvních úkolů pro nové zastupitelstvo, které se o vyhlášce bude muset co nejdříve začít bavit,“ míní starosta Martin Mrkos (Žďár - živé město). Přípravu návrhu nové vyhlášky mají teď na bedrech úředníci, o její podobě ale musí rozhodnout zastupitelé.

Seznam plánovaných akcí? Diskriminace

Ti mohou, například dle doporučení strážníků, stanovit lokality, kde alkohol zatrhnou; plošný zákaz možný není. Vymezit lze i časové úseky, na něž se zákaz nevztahuje.

„Výjimky lze v současné době ve vyhlášce upravit, ale pouze jako obecné pravidlo chování. Například takové, že se zákaz konzumace a podávání alkoholu nevztahuje v každém roce na 31. prosinec a první leden,“ popsala tajemnice městského úřadu Martina Hostomská.

Návrh řešení vznesl na jednání zastupitelstva i zástupce veřejnosti. František Partyka, který je zároveň lídr Přísahy do nadcházejících voleb, navrhl, aby byl do vyhlášky předem zanesen seznam plánovaných akcí, na něž se zákaz nebude vztahovat.

To však úřad nepovažuje za ideální, neboť s tak velkým předstihem je známo jen pár akcí. „Spousta jich pak naběhne během roku a ty by měly ve výsledku smůlu, což by mohlo zavánět diskriminací,“ uvedla Hostomská.

Otazníky kolem náměstí a Farských humen

Noví zastupitelé budou tedy pravděpodobně řešit hlavně vymezení lokalit, kde dostane požívání alkoholu stopku. „Zákaz by se měl určitě vztahovat opět na okolí obchodních domů, kde máme potíže s popíjením bezdomovců. Samozřejmě i okolí škol a ideálně aspoň část centra,“ vyjmenoval nejrizikovější oblasti Martin Kunc, vedoucí žďárské městské policie.

Největší otazníky pak panují kolem náměstí a hlavně parku Farská humna. Bez udělování výjimek a v případě, že radnice nepřistoupí k tvorbě seznamu akcí předem, tam lze alkohol buď zcela zakázat, jak tomu bylo dosud, či park do „bezalkoholových zón“ vůbec nezařazovat.

Současné zastupitelstvo v této otázce za jedno není. Například opoziční zastupitel Jan Havlík (Změna 2018) neúspěšně prosazoval zrušení „protialkoholové“ vyhlášky už na jednání letos v červnu.

„Ať mi nikdo netvrdí, že městská či státní policie nemá k zásahu proti lidem, co se někde povalují opilí, jinou možnost než dle vyhlášky. Samozřejmě že má,“ řekl tehdy Havlík.

Jiní členové vedení města jsou naopak proti. „Já bych vyhlášku nerušil, ani do ní nedával žádné akce. Myslím si, že lidé nemají pít na veřejnosti alkohol, protože to není dobrý příklad pro děti,“ vyjádřil se na posledním zastupitelstvu radní Jan Mokříš (ODS) s konstatováním, že je s tímto názorem v zastupitelstvu v menšině.

Městská i státní policie může proti nevhodnému chování opilců zasáhnout kdekoliv, například pokud znečišťují veřejné prostranství či vzbuzují veřejné pohoršení. Vyhláška jim však dávala možnost vykázat popíjející lidi z daného místa ještě předtím, než k protiprávnímu jednání došlo.