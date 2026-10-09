K explozi a následnému požáru v obytné části stavení došlo ve středu po půl druhé odpoledne. Těžce se při něm zranil majitel nemovitosti. Záchranka ho letecky přepravila do brněnské nemocnice. Požár likvidovalo několik profesionálních i dobrovolných hasičských jednotek.
Podle vyšetřovatelů zřejmě explodovala propanbutanová láhev. Těch hasiči v objektu skutečně nalezli několik. Ale zdaleka to nebyl nebezpečný materiál. „Při hasebních pracích a následném ohledání bylo v objektu nalezeno několik zbraní,“ uvedla policejní mluvčí Michaela Lébrová.
Ke stejnému pozemku museli do Bukova hasiči i následující den. Došlo k opětovnému požáru, hořet při něm začala střecha stodoly náležící k domu. Kvůli bezpečnosti musela být uzavřena i přilehlá silnice.
Protože na stejném místě hořelo podruhé v krátké době, zasloužil si objekt důkladné prohledání. A při něm se policisté nestačili divit. „Nalezli větší množství různého střeliva. Vzhledem k charakteru nálezu byl přivolán policejní pyrotechnik. Ten střelivo a pyrotechniku zajistil k dalšímu zkoumání,“ popsala Lébrová.
|
V domě vybuchla propan-butanová láhev a vypukl požár. Pro popáleného letěl vrtulník
Část nalezených zbraní střeliva mohl majitel držet legálně. Na zbytek ale potřeboval zbrojní oprávnění. Ne u všech zbraní je pak jasné, komu vlastně patřily. Zda všechny náležely majiteli stavení a zda na všechny měl příslušné povolení a oprávnění, dál kriminalisté zjišťují.
Případ vyšetřují jako trestný čin těžkého ublížení na zdraví. „Současně byly zahájeny úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestných činů nedovoleného ozbrojování a obecného ohrožení,“ doplnila policejní mluvčí. Policie v té souvislosti prověřuje dvaapadesátiletého muže.