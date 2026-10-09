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Nečekaný nález. Po explozi našli policisté v domě množství zbraní a střeliva

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  15:09

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Při výbuchu propan-butanové láhve v rodinném domě v Bukově na Žďársku se zranila jedna osoba. Na místě došlo k požáru a byl vyhlášen druhý stupeň požárního poplachu. | foto: HZS Kraje Vysočina

Středeční výbuch domu v Bukově na Žďársku a následný požár mají nečekanou dohru. Ve stavení hořelo i den poté. A po uhašení požáru našli hasiči a policisté v domě velké množství zbraní a střeliva různého druhu. Kriminalisté už případ vyšetřují i jako nedovolené ozbrojování a obecné ohrožení.

K explozi a následnému požáru v obytné části stavení došlo ve středu po půl druhé odpoledne. Těžce se při něm zranil majitel nemovitosti. Záchranka ho letecky přepravila do brněnské nemocnice. Požár likvidovalo několik profesionálních i dobrovolných hasičských jednotek.

Po explozi domu zasahovali v Bukově na Žďársku nejen hasiči a policisté. Na místo musel kvůli nalezeným zbraním i pyrotechnik, případ si převzali kriminalisté.

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Podle vyšetřovatelů zřejmě explodovala propanbutanová láhev. Těch hasiči v objektu skutečně nalezli několik. Ale zdaleka to nebyl nebezpečný materiál. „Při hasebních pracích a následném ohledání bylo v objektu nalezeno několik zbraní,“ uvedla policejní mluvčí Michaela Lébrová.

Ke stejnému pozemku museli do Bukova hasiči i následující den. Došlo k opětovnému požáru, hořet při něm začala střecha stodoly náležící k domu. Kvůli bezpečnosti musela být uzavřena i přilehlá silnice.

Protože na stejném místě hořelo podruhé v krátké době, zasloužil si objekt důkladné prohledání. A při něm se policisté nestačili divit. „Nalezli větší množství různého střeliva. Vzhledem k charakteru nálezu byl přivolán policejní pyrotechnik. Ten střelivo a pyrotechniku zajistil k dalšímu zkoumání,“ popsala Lébrová.

V domě vybuchla propan-butanová láhev a vypukl požár. Pro popáleného letěl vrtulník

Část nalezených zbraní střeliva mohl majitel držet legálně. Na zbytek ale potřeboval zbrojní oprávnění. Ne u všech zbraní je pak jasné, komu vlastně patřily. Zda všechny náležely majiteli stavení a zda na všechny měl příslušné povolení a oprávnění, dál kriminalisté zjišťují.

Případ vyšetřují jako trestný čin těžkého ublížení na zdraví. „Současně byly zahájeny úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestných činů nedovoleného ozbrojování a obecného ohrožení,“ doplnila policejní mluvčí. Policie v té souvislosti prověřuje dvaapadesátiletého muže.

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