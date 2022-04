Právnička s citlivým nosem se našla ve světě vůní, vyrábí přírodní difuzéry

Oproti běžně vyráběným produktům, určeným k provonění domova i kanceláře, si však Eva Wasserbauerová zakládá na jejich čistém složení s co největším podílem přírodních látek.

„Difuzér už dnes lze koupit snad v každé drogerii, ale když si přečtete složení, většinou jsou to samé umělé vůně, syntetické látky. A to opravdu není něco, co by člověk měl permanentně dýchat ve svém domově,“ míní maminka dvou dětí.

Její první pokusy s vůněmi sahají do doby před zhruba dvěma lety, kdy se rozhodla pro kamarádky vytvořit originální voňavé dárky k Vánocům. Do výroby se vrhla s pomocí klasických lahviček z lékárny a s velkým nadšením. Jak ale sama přiznává, zpočátku byla tato práce hlavně pokus omyl. Dala jí však potřebné zkušenosti.

Jednotlivé složky náplně difuzérů tvoří kvalitní esenciální a éterické oleje a potravinářský líh ředěný destilovanou vodou. „Musela jsem tedy vychytat vhodné množství olejů, přičemž poměr se mění i v závislosti na tom, o jakou konkrétní vůni jde. Například je-li jednou ze složek rozmarýn, který je velmi intenzivní, povzbuzující, musí se s ním opatrně, jinak by ostatní esence neměly šanci,“ vysvětluje Wasserbauerová.

Vůně má nést i nějaký význam či poselství

Vymýšlet jednotlivé kombinace vůní ji moc baví. Inspiruje ji v podstatě cokoli – roční období, zážitky, příroda, barvy, jídlo, jednotliví lidé, ale třeba i skryté významy různých svátků.

Eva Wasserbauerová Pětatřicetiletá žena, stojí za značkou La Stella. S manželem a dvěma syny žije ve Žďáře nad Sázavou.

Po vystudování práv pracovala u notáře. Po mateřské dovolené se pak k této profesi vrátila jen krátce; zjistila, že i s ohledem na rodinu jí vyhovuje spíše svobodné povolání.

V současné době se věnuje své značce La Stella a vede lekce jógy.

„Na Vánoce jsem vyrobila například vůni s názvem Ježíškovy dary, obsahující myrhu, pomeranč, vanilku a kadidlo. Ježíšek totiž dostal od Tří králů kadidlo a myrhu, pomeranč zase asociuje zlato. Takže se snažím nejen o to, aby difuzéry hezky voněly, ale aby vůně měla i nějaký význam, poselství,“ líčí Wasserbauerová.

Zákazníci si sice mohou vybrat už připravené kombinace vůní, neustále však přibývají nové varianty. Ty zakladatelka La Stelly vyvíjí doslova po kapkách a následně testuje doma či na svých blízkých. Úspěšné receptury si zapíše a nabízí dál. Zájemci si však mohou samozřejmě i „vymýšlet“ a říct si, jaký typ vůně by chtěli či jakou složku preferují.

„Důležitý je i účel difuzéru – zda jde o uklidňující vůni do ložnice, vůni do pánské kanceláře nebo třeba o provonění toalety. Jiné kombinace se pak samozřejmě hodí na zimu, jiné na léto,“ popisuje tvůrkyně. Éterické oleje navíc mohou pozitivně ovlivnit zdraví. Například levandule a meduňka zklidňují, eukalyptus zase pomáhá od ucpaného nosu a nachlazení.

Zákaznickým bestsellerem La Stelly je kombinace borůvka, bergamot, borovice, případně její přírodnější verze bez esenciální borůvky - levandule, bergamot a borovice. „Hodně se prodávají i citrusy, třeba v kombinaci s vanilkou. Ženy zralejšího věku zase vyhledávají vůně silnější, květinové, například s růží, ylang-ylang, pačuli či fialkou,“ líčí Wasserbauerová.

Skleněný flakonek s bambusovými tyčinkami

Ženy obecně tvoří základ její klientely, mnohé se vracejí opakovaně a často už najisto – pro svoji oblíbenou vůni. Difuzér, jenž vydrží vonět kolem osmi týdnů, stojí přes čtyři sta korun. Skleněný flakon je opatřen plastovým uzávěrem. Po jeho odstranění se do nádoby umístí přiložené bambusové tyčinky, jejichž počet volí majitel dle požadované intenzity vůně.

Pokud si uzávěr uchová, lze si později nechat doplnit již levněji jen samotnou náplň. Není tak nutné platit za celý nový difuzér. Případně je možné si nechat vůni „načepovat“ do vlastní nádoby.

Ekologický aspekt hrál roli i při vymýšlení obalů, v nichž jsou difuzéry zabalené, aby se nepoškodily třeba při přepravě - jde o vysloužilé tubusy od velkých rolí papíru z reklamních agentur. Dóza je pak již opatřena jen logem a víkem.

„Na podzim bych ráda nabídla i sójové svíčky. Je to taková zdravější verze klasických vonných svíček. Žádný parafín, jen sójový vosk a mé vůně. Takový produkt ve vratné skleněné nádobě nezatíží zdraví ani životní prostředí,“ dodává žena, jež kromě difuzérů vyrábí i malé parfémy, ovšem zatím pouze jako dárky pro kamarádky, či osvěžovače vzduchu ve formě rozprašovače, které využívá třeba při svých jógových lekcích.

Kromě práce s vůněmi se totiž věnuje rovněž cvičení jógy s dospělými i dětmi.