Až na tisíciletou vodu. Nejen Bílek by měl v budoucnu chránit poldr u Sobíňova

„Je to prakticky jediná možnost, kde by se řeka mohla rozlít do krajiny a nezpůsobila by žádné větší škody. Nádrž by ochránila nejen Bílek, ale i další obce až po přehradu Pařížov, jako jsou třeba Jeřišno nebo Libice nad Doubravou,“ hovoří o suchém poldru poblíž Sobíňova zdejší starosta Miloš Starý.

Obec začala na jeho přípravě pracovat už před lety. Rozšířila kvůli tomu svůj katastr, pozměnila územní plán, získala veškeré potřebné pozemky. Připravila studii pro územní rozhodnutí. Vše trvalo roky. Projekt obec předala před dvěma lety Státnímu pozemkovému úřadu k dokončení.

„Čekáme, kam se situace vyvine. S hejtmanem jsme se nyní na společném jednání domluvili, že zkusí oslovit Povodí Labe, aby se pokusilo svou vážností přípravy urychlit,“ říká Ondřej Kozub, starosta Chotěboře, pod niž Bílek sousedící se Sobíňovem spadá.

Podle Státního pozemkového úřadu by měla být projektová dokumentace dokončena v dohledné době. Příští rok na jaře či v létě by mohlo být vydáno stavební povolení.

„Po vydání stavebního povolení a následném zajištění dostatečných finančních prostředků bude učiněno maximum pro to, aby stavba vodohospodářských opatření na žádost obce mohla začít co nejdříve,“ přislíbila mluvčí úřadu Petra Kazdová.

Za minimální náklady

Suchý poldr by měl vzniknout na západním okraji Sobíňova. Konkrétně mezi osadou Sopoty a Bílkem. Podstatou projektu je vytvoření meandrů na toku řeky a vyztužení přírodních hrází, které by v případě povodní vodu udržely na ploše přibližně šesti hektarů.

„V minulosti tu bývaly tři rybníky. Později byla lokalita vysušena, řeka narovnána a okolní pozemky využívány jako pole. Je to místo, kde by se mohla řeka vylít a neohrozila by žádný majetek ani životy,“ konstatoval Starý.

„Máme spočítáno, že by kapacita ochránila území pod Sobíňovem až do úrovně tisícileté vody. Z poldru by v případě záplav odcházela voda maximálně desetiletá,“ doplnil Ondřej Kozub.

To vše podle obou starostů za náklady, které jsou minimální oproti uchráněným hodnotám. Byť se odhady jednotlivých úřadu značně liší. „Kalkulaci jsme dělali před sedmi lety. Tehdy to vycházelo na 30 až 35 milionů korun,“ podotkl Starý.

„Veškerá opatření by se dala udělat do částky padesáti milionů,“ přidal další sumu Kozub. Pozemkový úřad pak uvádí současnou hodnotu projektu přibližně sto milionů korun. V každém případě by úpravy ochránily až třicet kilometrů toku Doubravy po přehradu Pařížov na Chrudimsku.

Zůstává otázka: Kdo to zaplatí?

Přesto se jedná o sumu, kterou by obce jen velmi těžko daly dohromady. Že by poldr budoval samotný Sobíňov, nepřipadá podle starosty Starého v úvahu.

Vedle nákladů i kvůli tomu, že pro samotnou obec vlastně nemá význam. Ta leží na kopci nad řekou. A poldr by se nacházel po toku až za Sobíňovem, místním by tedy nic nepřinesl.

„Sobíňov už do záležitosti investoval dost. Připravil studii, získal pozemky. Protipovodňové opatření by měl jednoznačně vybudovat stát,“ je přesvědčen starosta Chotěboře.

Jak po společné schůzce se starosty na místě doplnil hejtman Vítězslav Schrek, bude potřeba vyřešit ještě jednu záležitost. V lokalitě je totiž dlouhodobě velmi slabý signál mobilních operátorů. „Pověřil jsem krajské oddělení krizového řízení kontaktovat s dotazem na konkrétní řešení Český telekomunikační úřad,“ vzkázal.

Úpravy toku Doubravy mezi Sobíňovem a Bílkem by ale mohly mít i další efekt. Kromě ochrany před povodní počítají se vznikem tůní, jež by držely vodu v krajině v době sucha, když v řece skoro nic neteče.

Starostové hodnotí letošní povodeň na Doubravě jako dosud největší v historii. Výška hladiny a průtoky na měrných stanicích dokonce překonaly čísla z roku 1997. Přesto přímo v Bílku voda výraznější škody nenapáchala. Podle Ondřeje Kozuba je to jen dílem náhody.

„Voda se jen velmi těsně vešla pod historický most v Bílku. Měli jsme ohromné štěstí, že s sebou nepřinesla větve a klády, které by průtok ucpaly. Pak by byla celá ves pod vodou,“ podotkl.

V Bílku Doubrava zatopila celkem čtyři stavení, v jednom případě se dostala i do obytných místností. Ve zbylých šlo o hospodářské prostory, pak vodu zastavily pytle s pískem. Jedna rodina se při záplavách evakuovala, o osudu jejich domu se ještě bude rozhodovat. Další stavení byla zaplavena v Libici i v Jeřišně, mezi Vískou a Malčí musela být uzavřena silnice.

