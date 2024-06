Osmnáct let za otravu matky metanolem platí. Zištné to ale nebylo, řekl soud

Olomoucký vrchní soud potvrdil trest 18 let vězení ženě z Jihlavy za vraždu její matky. Šestatřicetiletá žena podle rozsudku své matce nalila do kávy metanol, čin přitom předem plánovala. Na rozdíl...

Úsek plánované vysokorychlostní trati ze středních Čech do Světlé nad Sázavou už má svou definitivní trasu. U města budou odbočky na konvenční trať, tunely i jeden z nejvyšších mostů. Součástí stavby...

Nepotřebné věci lze ve Žďáře odkládat do zvláštní skříně. Poslouží jiným

Věci, které již lidé doma nevyužijí, ale jsou stále v dobrém stavu a někomu by ještě mohly posloužit, lze nyní ve Žďáře odložit do nové re-use skříně. Ta se od minulého týdne nachází poblíž vchodu do...