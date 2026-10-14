Kamil Vejvoda se o tom dozvěděl právě pouhý den před výročím tragické události. O propuštění rozhodl Městský soud v Brně. Žena je aktuálně v ústavním ochranném psychiatrickém léčení v Opavě.
„Dozvěděl jsem se o tom tak, že mi kvůli tomu ráno kolem deváté volal novinář z Deníku. To od něj jsem se dozvěděl, že ji de facto pustili. Nikdo jiný nám vědět nedal, nikdo nás o tom oficiálně neinformoval,“ zlobil se Vejvoda.
Jak jste na tu zprávu reagoval?
Pro nás je to obrovský šok, něco hrozného.
„Zatím to pořád neotupělo. Je to o to těžší, že potkáváte jeho spolužáky, kamarády, kteří už mají svoje rodiny, děti. A my nemáme nic.“