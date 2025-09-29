Z vraždy ženy na Jihlavsku je podezřelý její syn, policisté ho zadrželi

  8:37aktualizováno  8:50
V Kněžicích na Jihlavsku došlo v pátek v noci k rodinné tragédii. Svou matku v rodinném domě zavraždil s největší pravděpodobností její syn. Policisté ho zadrželi krátce po činu, v neděli ho obvinili z vraždy. V případě odsouzení mu hrozí až osmnáctiletý trest vězení.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Shutterstock

Do domu v Kněžicích byli v pátek v noci k těžce zraněné čtyřiapadesátileté ženě nejprve přivoláni záchranáři. „Žena i přes okamžitou resuscitaci svým zraněním podlehla,“ uvedla policejní mluvčí Dana Čírtková.

Jak přesně k poranění došlo, policie dosud odmítla specifikovat. „Žena utrpěla penetrující poranění, tedy došlo k průniku cizího předmětu do těla,“ sdělil mluvčí krajské zdravotnické záchranné služby Petr Janáček.

Policisté byli na místo povoláni poté, co se nezdařila resuscitace. „Z prvotního šetření bylo zřejmé, že vážné poranění musela způsobit ženě jiná osoba,“ podotkla Čírtková. Policisté na místě zadrželi podezřelého dvaadvacetiletého muže, syna oběti.

Další vyšetřování kriminalisty utvrdilo v domněnce, že mladý muž má na smrti ženy zásadní podíl. V neděli ho proto vyšetřovatel obvinil ze spáchání zvlášť závažného zločinu vraždy. „V případě prokázání viny hrozí mladíkovi trest odnětí svobody v trvání deseti až osmnácti let,“ dodala policejní mluvčí.

Ta zároveň odmítla k případu v tuto chvíli zveřejňovat další podrobnosti. „Až do ukončení vyšetřování nebudeme k případu s ohledem na rodinu oběti poskytovat žádné bližší informace,“ vzkázala.

V Kraji Vysočina se v letošním roce jedná o čtvrtý případ, který kriminalisté vyšetřují jako zvlášť závažný zločin vraždy. V Kněžicích, které mají přibližně 1400 obyvatel, už letos kriminalisté vraždu vyšetřovali. Opilí muži se tam na začátku května pohádali. Konflikt vyústil zastřelením devětatřicetiletého muže.

Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License

29. září 2025  8:37,  aktualizováno  8:50

