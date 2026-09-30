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Odpráskl ho jako psa, řekl žalobce. Za vraždu synovce platí trest 17 let vězení

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  15:01
V Třešti na Jihlavsku muž zastřelil svého příbuzného. (12. února 2025)

V Třešti na Jihlavsku muž zastřelil svého příbuzného. (12. února 2025) | foto: Tomáš Blažek, MAFRA

V Třešti na Jihlavsku muž zastřelil svého příbuzného. (12. února 2025)
V Třešti na Jihlavsku muž zastřelil svého příbuzného. (12. února 2025)
V Třešti na Jihlavsku muž zastřelil svého příbuzného. (12. února 2025)
V Třešti na Jihlavsku muž zastřelil svého příbuzného. (12. února 2025)
14 fotografií
Za vraždu synovce si senior z Jihlavska odsedí 17 let. Trest uložený brněnským krajským soudem mu dnes potvrdil Vrchní soud v Olomouci. Muž loni v únoru zastřelil svého příbuzného na ulici, před zraky hasičů a policistů přivolaných kvůli požáru v domě, který založil.

Obžalovaný čin nepopíral, obhajoba však stavěla na tom, že šlo o jednání v afektu a žádala překvalifikování jeho činu na zabití s nižší trestní sazbou.

Odvolací soud to ale odmítl, vraždu podle něj muž spáchal vědomě a s rozmyslem, o čemž podle předsedy senátu Vladislava Šlapáka svědčí kamerové záznamy z místa činu.

V Třešti na Jihlavsku muž zastřelil svého příbuzného. (12. února 2025)
V Třešti na Jihlavsku muž zastřelil svého příbuzného. (12. února 2025)
V Třešti na Jihlavsku muž zastřelil svého příbuzného. (12. února 2025)
V Třešti na Jihlavsku muž zastřelil svého příbuzného. (12. února 2025)
14 fotografií

„Je z nich patrné, že jsou ve slovním kontaktu, následně obžalovaný poodstupuje za hasičské auto a po určité době sahá pod bundu, vytahuje zbraň, natahuje ji, přistupuje k poškozenému a střílí,“ uvedl předseda senátu. Právní kvalifikace je tak podle něj správná. Muž byl sice silně rozrušen, čin ale spáchal z pomsty a ze vzteku.

Roli sehrály špatné rodinné vztahy

Podle obhájce Pavla Hály stanul před soudem zdrcený muž, neviditelný samotář, který svou péči věnoval rodičům. Čin se podle něj stal v kumulované situaci, dva týdny po úmrtí mužovy matky, svou roli hrály i špatné rodinné vztahy. „Šlo o situační selhání hluboce nešťastného člověka,“ doplnil advokát.

Senior na ulici zastřelil po hádce synovce. U soudu se přiznal, vzápětí zkolaboval

Podle něj vědomě založil požár, ostatní jednání už podle něj bylo nepromyšlené a zkratkovité. „Beznaděj a zoufalost mě dohnaly k odpornému činu, prosím o odpuštění, strašně moc toho lituji. Rozhodně to nebyl plán, jednal jsem v silném afektu,“ uvedl dnes obžalovaný.

Žalobce Jaroslav Kouřil však podotkl, že před výstřelem se nestalo nic mimořádného, co by jej k činu opravňovalo. Uvedl, že překvalifikování na zabití nepřichází v úvahu, podle něj šlo o vraždu s rozmyslem - muž musel vytáhnout zbraň, zamířit a vystřelit.

Seniora, který zastřelil synovce v Třešti, obvinili z vraždy. Měl čtyři zbraně

„Za své kariéry jsem se nesetkal s tím, že by za účasti policie a veřejnosti pachatel vytáhl zbraň a někoho odpráskne jako psa. Tento způsob popravy byl součástí úvah o výši trestu. Za této situace je trestem adekvátním,“ řekl Kouřil.

Střílel z bezprostřední blízkosti

Incident zažila Třešť před rokem a půl. Dosud netrestaný muž tehdy poté, co se kvůli platbě za topení pohádal se sestrou a jejím pětatřicetiletým synem, založil ve svém bytě v domě požár. Následně si sbalil zbraně a hotovost a odjel.

Muž zastřelil synovce na ulici před zraky policistů a hasičů, u soudu dostal 17 let

Po chvíli se však vrátil a požár ohlásil na linku 112. Během zákroku hasičů a policie svého synovce zastřelil z bezprostřední blízkosti, stalo se tak před očima matky oběti. Obžalovaný přitom pronesl věty: „Chcípni ty svině; máte, co jste chtěli,“ stojí ve spisu.

Kromě sedmnáctiletého trestu musí senior čtyřem pozůstalým zaplatit jako nemajetkovou újmu celkem 7,25 milionu korun.

12. února 2025

KRIMI

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