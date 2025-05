Podle obžaloby hodila žena s dítětem ze vzdálenosti dvou metrů velkou silou o zeď. Stalo se tak před dvěma lety v červenci v době, kdy žena dítě hlídala a nedokázala jej utišit.

Obžalovaná se k činu policistům nejprve přiznala, poté svou výpověď změnila. Dnes u soudu znovu popřela, že by dítěti úmyslně ublížila, vypadlo podle ní z nosítka, takzvaného vajíčka.

„Jsem přesvědčený o tom, že vina obžalované byla v celém rozsahu jednoznačně prokázána. Byla to ona a nikdo jiný, kdo zapříčinil smrt pětiměsíčního dítěte,“ uvedl už při prvním soudním přelíčení v závěrečné řeči žalobce Jan Adam.

Dítě zemřelo během desítky minut

Čtyřiačtyřicetiletá žena, matka dvou vlastních dětí, měla vnuka několik dní na hlídání. Ve chvíli, kdy pětiměsíční chlapec plakal, ho zabalila do deky, uchopila ho a hodila s ním velkou silou na zeď. Dítě se udeřilo do týla hlavy a spadlo do postýlky.

Utrpělo zlomeninu lebečních kostí a otok mozku, během desítky minut zemřelo. „Jde o smrtící mechanismus, každému dospělému člověku to musí být zjevné,“ uvedl soudce Tomáš Kurfiřt s tím, že mechanismus byl silný a razantní.

Ženě původně hrozilo až 20 let vězení, případně doživotí. Trest soudci ženě snížili o rok s ohledem na to, že šlo o jednorázový afekt. „Jednání obžalované je neomluvitelné, následek je katastrofální, kvalifikací byla vystižena závažnost tohoto jednání. V sazbě 15 až 20 let je však možné podle nás uložit trest nižší, a to o jeden rok, jde o trest přiléhavější a spravedlivější,“ doplnil Kurfiřt.

Podle předsedy senátu Libora Losy však podmínky pro mimořádné snížení trestu na místě nebyly. „Obžalovaná učinila špatné rozhodnutí, že nezůstala v pokorném postavení,“ podotkl k tomu soudce s odkazem na to, že se k činu nejprve přiznala a poté jej zapírala.

Nevěděla, co podepsala, tvrdí

Obžalovaná dnes u soudu znovu zopakovala, že s dítětem o zeď nehodila. „Nikdy bych mu neublížila, nikdy bych s ním nehodila o zeď,“ kála se před soudem s tím, že při výpovědi na policii nevěděla, co podepsala a byla rozrušena.

Žalobce Jaroslav Kouřil však poukázal na to, že žena své výpovědi neustále mění. „Síla odhození, mrštění, byla podle znalců abnormálně vysoká,“ podotkl státní zástupce.

Pokud by dítě podle něj z vajíčka vypadlo, neutrpělo by tak rozsáhlé zranění. „Dítě, které bylo mrštěno o zeď, bylo zabalené, nemohlo nijak reflexivně zabránit důsledkům pádu. Vzhledem k jeho věku nemělo absolutně žádnou obranu. Žena si následků musela být vědoma,“ dodal Kouřil.