Násilný čin se stal 3. září. „Na místo tehdy vyjeli policisté společně s výjezdem kriminální policie. Osobu podezřelou ze spáchání trestného činu na místě zadrželi a převezli do policejní cely,“ uvedla mluvčí vysočinské policie Dana Čírtková.
Vyšetřovatel následně ženu obvinil ze spáchání zvlášť závažného zločinu vraždy. „Žena je stíhána vazebně. V případě prokázání viny jí hrozí trest odnětí svobody v trvání deset až osmnáct let,“ dodala Čírtková.
Bližší informace policie zatím tají
Údajně se jednalo o hádku mezi manželi, přičemž žena během ní na svého muže vytáhla nůž a zaútočila. Podle TV Nova ho měla bodnout do břicha. Policie ovšem tuhle variantu zatím nepotvrdila.
„Až do ukončení vyšetřování nebudeme k případu poskytovat žádné bližší informace,“ vzkázala policejní mluvčí.
Spory mezi manželi prý ale podle místních nebyly ničím výjimečným. Každopádně motiv vraždy je nyní předmětem vyšetřování.
Na Vysočině se letos jedná o třetí případ, který krajští kriminalisté vyšetřují jako zvlášť závažný zločin vraždy.