Z vraždy muže na Pelhřimovsku obvinili jeho manželku, hrozí jí až 18 let

  12:58
Kriminalisté z Vysočiny vyšetřují vraždu, která se stala na začátku září v Božejově na Pelhřimovsku. V rodinném domě tam jednašedesátiletá žena zřejmě zabila v hádce svého o osm let staršího manžela. Hrozí jí za to až 18 let za mřížemi. V současné době je ve vazbě.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto:  Tomáš Krist, MAFRA

Násilný čin se stal 3. září. „Na místo tehdy vyjeli policisté společně s výjezdem kriminální policie. Osobu podezřelou ze spáchání trestného činu na místě zadrželi a převezli do policejní cely,“ uvedla mluvčí vysočinské policie Dana Čírtková.

Vyšetřovatel následně ženu obvinil ze spáchání zvlášť závažného zločinu vraždy. „Žena je stíhána vazebně. V případě prokázání viny jí hrozí trest odnětí svobody v trvání deset až osmnáct let,“ dodala Čírtková.

Bližší informace policie zatím tají

Údajně se jednalo o hádku mezi manželi, přičemž žena během ní na svého muže vytáhla nůž a zaútočila. Podle TV Nova ho měla bodnout do břicha. Policie ovšem tuhle variantu zatím nepotvrdila.

„Až do ukončení vyšetřování nebudeme k případu poskytovat žádné bližší informace,“ vzkázala policejní mluvčí.

Spory mezi manželi prý ale podle místních nebyly ničím výjimečným. Každopádně motiv vraždy je nyní předmětem vyšetřování.

Na Vysočině se letos jedná o třetí případ, který krajští kriminalisté vyšetřují jako zvlášť závažný zločin vraždy.

Taneční festival KoresponDance je zpět na scéně. V tomto roce naposled

KoresponDance, mezinárodní festival tance, nového cirkusu a pohybového divadla, se po svém červnovém zahájení v Jihlavě a červencovém vyvrcholení ve Žďáře nad Sázavou rozloučí s diváky v Novém Městě...

11. září 2025  8:25

Kamionu se za jízdy nečekaně převrátil vlek, trefil projíždějící osobní vůz

O velkém štěstí v neštěstí může mluvit řidič osobního vozidla Citroën, který ve středu po deváté hodině ranní jel u obce Studnice na Třebíčsku. Do jeho vozu totiž nečekaně narazil vlek uvolněný z...

10. září 2025  13:11

