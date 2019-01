Čtvrt roku správy stačilo, obce si napodruhé zvolily zastupitelstva

Muž v rozepnuté bundě a maskáčových kalhotách odmetá sníh ze schodů.

„Dnes už podruhé,“ oznamuje procházejícím lidem. Ti míří v sobotu po čerstvě uklizeném schodišti do budovy obecního úřadu v malé obci Ždírec, která leží zhruba šest kilometrů východně od Havlíčkova Brodu. Uvnitř se totiž nachází volební místnost.

Ždírec je jednou ze dvou obcí na Vysočině, kde se do místního zastupitelstva nevolilo v řádném termínu v říjnu, ale až nyní - o více než čtvrt roku později. Místním se totiž nepodařilo včas sestavit kandidátku lidí, kteří by byli ochotní starat se o chod obce se zhruba 140 obyvateli. Vesnici tak řídila ministerstvem vnitra jmenovaná správkyně Lucie Dvořáková.

Správkyně během své mise řešila například výměnu jističe hlavního rozvodu elektřiny v obci, přistavení kontejnerů nebo technické záležitosti související s obsluhou čističky odpadních vod, kterou obec provozuje.

I když místní říkají, že ve svých osobních životech absenci starosty nezaznamenali, přejí si, aby měl Ždírec plnohodnotnou samosprávu. „Je to škoda, že nemáme starostu. Ale hlavní je, že se našli lidé, kteří chtějí něco dělat,“ shodují se.

Bývalý starosta dává obci duši. Nakonec se nechal přesvědčit

„Aspoň vidíte, že tady nespíme. Sice jsme nešli volit v řádném termínu, ale volíme aspoň teď. Není nám to jedno, jak to tady vypadá,“ říká jeden z místních, jenž právě opouští volební místnost.

Cestou domů se ještě zastaví u muže, který uklízí od sněhu přístupovou cestu. Tím totiž není nikdo jiný než bývalý starosta Pavel Dobrovolný.

„On se tady o to staral stejně pořád, i když už nebyl starostou. Dává tomu duši. Doufám, že bude starostou znovu,“ pochvaluje si přístup bývalého prvního muže obce další z voličů.

Sám Dobrovolný už nechtěl v létě na úřadě pokračovat.

„Po dvaceti letech v komunálu jsem unavený. Jako starosta v malé obci musíte všechno vědět a zároveň jste i za všechno zodpovědný,“ popisoval loni v létě hlavní důvody, proč už nesestavoval kandidátku.

Více hlasů dostávali mladší kandidáti. Bylo jim sotva dvacet let

Podobné nálady prý už měl i před čtyřmi lety. Ale tehdy se nakonec ještě nechal přesvědčit. Stejně jako nyní. Jeho jméno se objevilo na kandidátní listině SNK Ždírec. Ale ne v čele. Figurovalo na třetím místě. Za dvojicí mladších kandidátů.

„Pustil jsem se do toho znovu, protože byl zájem. Právě ti dva mladí za mnou sami přišli, že by do toho rádi šli se mnou. Těm není jedno, co se tady děje,“ říká Dobrovolný na adresu dvaadvacetileté Karolíny Ondráčkové, která obsadila post číslo jedna, a o rok mladšího Michala Borkovce.

O místa v pětičlenném zastupitelstvu se ucházeli lidé na dvou kandidátkách. Kromě té, na níž figurovalo jméno Pavla Dobrovolného, kandidoval na vlastní listině ještě David Šrámek. Do zastupitelstva se nedostal.

Otázkou teď je, kdo bude ve Ždírci starostou. Pavel Dobrovolný tvrdí, že pokud mu bude tato funkce nabídnuta, přijme ji. Záleží na dohodě. Zároveň však z pěti zvolených zastupitelů dostal od voličů nejnižší počet hlasů. „Nevím, jestli by do toho někdo z nich šel,“ zamýšlí se nad dalšími zvolenými Dobrovolný.

V Bořetíně mohl v říjnu někdo přes noc vyměnit hlasovací lístky

Kromě Ždírce se o víkendu volilo i na dalších dvou místech v kraji. Jedním z nich byla Střítež u Bystřice nad Pernštejnem. I zde se v řádném termínu nenašel dostatek lidí ochotných podílet se na správě obce. Nyní kandidovalo jedenáct lidí, zvoleno jich bylo pět, z toho čtyři muži a jedna žena. Jedním ze staronových zastupitelů je i exstarosta Radek Štourač.

Poslední vesnicí, kde šli lidé k urnám, byl Bořetín na Pelhřimovsku. Zde se však volby opakovaly kvůli tomu, že při volbách v říjnu 2018 mohl někdo ve volební dny z pátku na sobotu vyměnit hlasovací lístky v urně.