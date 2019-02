Volby ve vsi zrušil soud. Opakované vyhrál oponent, který chce hospodu

Je středa, sedm hodin večer. Do kanceláře obecního úřadu v Bořetíně, vesnici na pomezí Vysočiny a Jihočeského kraje, vstupují čtyři místní obyvatelé. Chtějí se podívat na ustanovující zastupitelstvo obce.



Sedm zastupitelů tou dobou v místnosti již sedí. Sešli se o hodinu dřív, aby si vyjasnili, zda dokážou společně pracovat na správě obce. Poslední komunální volby totiž vesnici, v níž žije 110 obyvatel, rozdělily na dva tábory a vyvolaly hodně zlé krve.

„Došlo k tomu, když se tady začali osobně přesvědčovat lidi, koho by měli volit. Tím se obec roztříštila na dvě party,“ říká dnes už bývalý starosta Stanislav Kousal.

„Nikdo k tomu dění, které tady v posledních pěti šesti měsících bylo, nezůstal lhostejný a atmosféra byla vypjatá. Po prvním jednání jsem ale optimista. I když je mi jasné, že se rány budou hojit pomalu,“ pronesl po jednání nově zvolený starosta obce Jan Cimbůrek.

Občané podepsali čestné prohlášení, že volili jinak

Do funkce byl zvolen jednohlasně, stejně jako místostarosta Zdeněk Danda. A podobně hladce prošly i všechny ostatní body programu. I přesto však mezi oběma uskupeními, které mají v zastupitelstvu své lidi, bylo znatelné napětí.

To do vsi přinesly události kolem říjnových voleb. Podle původních výsledků je jasně vyhrálo sdružení kolem dlouholetého starosty Kousala. Získalo pět mandátů. Kandidátka, kterou vedl Cimbůrek, měla jen dvě křesla.

Pětatřicet voličů (ve volebním seznamu bylo zapsáno dohromady 86 voličů - pozn. red.) ale podepsalo čestné prohlášení, že volili starostovy oponenty, a celou věc poslali ke krajskému soudu v Českých Budějovicích. Ten naznal, že volby provázela řada nejasností.

Soud například shledal, že volební urna neměla panty a pečetí byla přelepená pouze z jedné strany. Dala se tak otevřít, aniž by se pečeť porušila. Soud nakonec dospěl k závěru, že došlo k porušení volebního zákona, a nařídil volby opakovat.

Ať se zapojí všichni společně, nabádá nový starosta

V Bořetíně tak volili znovu letos v lednu. A tentokrát zvítězilo uskupení kolem Cimbůrka. Získalo čtyři mandáty. Na kandidátku, na níž figuroval Stanislav Kousal, zbyla tři místa.

Kousal, jenž zastával funkci starosty od osamostatnění obce od Mnichu na začátku 90. let, jakékoliv pochybení kolem prvních voleb odmítá. Výrok soudu považuje za minimálně mylný. S novými výsledky se však podle svých slov smířil.

„Nejsem člověk, který by se mstil. Klidně s těmi novými spolupracovat budu. Protože kdybych nechtěl, tak do toho s nimi nejdu. Jediné, co si přeju, aby vesnice zase začala fungovat,“ tvrdí exstarosta.

„Rozhodně je nechceme od všeho odstavit. Je za nimi skoro polovina obce a ti lidé tu bydlí. Nechceme je vygumovat. Chceme, abychom se zapojili všichni společně,“ volí smířlivý slovník i jeho nástupce Cimbůrek.

Prvním zásadním úkolem je znovu otevřít hospodu

Jak moc obě strany budou společně spolupracovat, se ukáže už na začátku března. První pondělí v měsíci totiž proběhne audit a o den později i faktické předání vsi do rukou nového vedení. Zároveň je na ten den naplánované i další zasedání zastupitelstva, které už bude řešit konkrétní záležitosti spojené s každodenním chodem obce.

Cimbůrek si hned na začátku svého volebního období vytyčil jeden jasný cíl. Chce, aby v Bořetíně znovu začala fungovat hospoda. Případný hostinský má k dispozici novou budovu. Ta je však již déle než rok zavřená.

„Je těžké sem někoho přitáhnout. Jsme malá obec, ale něco se tady vydělat dá. Už jsme ale mluvili s nějakým zájemcem a snad se to podaří domluvit,“ doufá Cimbůrek.

Kromě hospody však Bořetín nabízí svým obyvatelům řadu služeb, které v sídlech jeho velikosti zdaleka nejsou standardem. V budově obecního úřadu funguje malý obchůdek s potravinami, na jehož provoz vesnice výrazně přispívá. Místní mohou také využít poměrně bohaté nabídky svazků místní knihovny.