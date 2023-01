Vysočina sociologa překvapila, oproti prvnímu kolu tu jasně zvítězil Pavel

První kolo prezidentských voleb v Kraji Vysočina sice vyhrál Andrej Babiš, ve druhém kole ale od začátku sčítání ztrácel. Souboj generála ve výslužbě s expremiérem ve druhém kole táhl, hlasovalo ještě více lidí než v prvním kole, přesně 73,63 procenta voličů.

„I když jsem celkově predikoval vítězství Petra Pavla o deset procent, očekával jsem, že rozdíl mezi finalisty bude na Vysočině menší. Náš kraj je specifický tím, že je zde velké množství malých obcí. Tam má voličskou základnu hnutí ANO, popřípadě SPD, dříve ČSSD a komunisté, kteří jsou ale ze hry a jejich voliči se přetransformovali do SPD a hnutí ANO,“ hodnotí druhé kolo jihlavský sociolog Daniel Hanzl.

„Nejen jako pro sociologa, ale i občana je pro mě důležitý vzkaz voličů, že jsme demokratickým státem, kde se volí svobodně a nenecháme se zmanipulovat lží a zastrašováním. Úplně největší vítězství těchto voleb je, že lidé nechtějí na Hradě prezidenta se špatnou minulostí, špatnou morálkou, ale člověka, který garantuje nějakou noblesu, svobodu a pluralitu názorů,“ zhodnotil Hanzl rozhodnutí voličů.

Zájem byl rekordní i v nemocnici

Prezidentské volby ve druhém kole rekordně táhly. Odevzdat svůj hlas na Vysočině přišlo téměř 295 tisíc voličů, volební účast přesáhla 73,6 procenta, což je v krajském porovnání absolutně nejvyšší číslo. V prvním kole to bylo 72,5 procenta.

Rušno ve volebních místnostech bylo hlavně v pátek. „Během pátku se voleb zúčastnilo 54 procent oprávněných voličů,“ uvedla například mluvčí žďárské radnice Blanka Sobolová. Ve Žďáře nad Sázavou, kde se hlasuje v 26 okrscích, nakonec hlasovalo 71,67 procenta.

Velký zájem o výběr hlavy státu se projevil i v jihlavské nemocnici, kde chtělo hlasovat šedesát lidí. „Na zvláštním seznamu voličů je 47 lidí, dalších 11 má voličský průkaz a dva trvalý pobyt ve voličském okrsku 37, kam spadá nemocnice. Zájem je rekordní,“ informovala mluvčí Nemocnice Jihlava Monika Zachrlová.

„Pacienty o možnostech volby informovala s předstihem naše zdravotně-sociální pracovnice, další pacienti, kteří míří na plánovaný zákrok a chtějí volit, si informace zjišťovali a vyřídili si voličský průkaz,“ vysvětluje, jak hospitalizování postupovali. Zájem o volby měly třeba i dvě čerstvé maminky na oddělení šestinedělí. „S předstihem si vyřídily voličský průkaz, protože volby zasahovaly do termínu porodu,“ doplnila mluvčí.

Vystrčil viděl paralelu se senátními volbami

I z těchto čísel je patrné, že voliči poražených kandidátů z prvního kola nezůstali sedět doma. „Jednoznačně. Prohlášení paní Nerudové po volbách bylo mobilizační, i další kandidáti protibabišovské fronty mobilizovali své voliče. Korunu tomu paradoxně nasadil sám Andrej Babiš svojí tiskovkou po prvním kole, když vystoupil se svým šokujícím a hrubě nepovedeným projevem. Predikoval hrozby, které tady čtrnáct dní budou, což se i stalo. Ve druhém týdnu kampaně sice se svým týmem viděl, že přestřelil a začal brzdit, ale to už bylo pozdě,“ hodnotí vypjaté období před druhým kolem sociolog.

Petra Pavla podporoval i předseda Senátu Miloš Vystrčil, který je doma v Telči. „Vidím to jako šanci pro Českou republiku. Jsem rád, že Petr Pavel po svém vítězství vystoupil s tím, že si nemyslí, že by někteří voliči prohráli. Chce být prezidentem všech občanů, to považuji za hodně důležité, aby se situace ve společnosti zklidnila. To, že vyhrál poměrně výrazně, dává velkou šanci, že se to podaří,“ vyjádřil se Vystrčil pro iDNES.cz.

V kampani před druhým kolem vidí částečnou paralelu s loňskými senátními volbami, když Vystrčilovu protikandidátku Jana Nagyovou osobně podpořil na mítincích právě Andrej Babiš. Výsledek tehdy vyzněl pro Vystrčila podobně jednoznačně jako nyní pro Petra Pavla.

„Kampaň byla ze strany Andreje Babiše ostrá, provázená i lživými, podpásovými či neférovými výroky. Říkal jsem si, že pokud Petr Pavel bude dělat kampaň dobře, mohly by prezidentské volby dopadnout jako ty naše senátní,“ srovnává šéf horní komory.

Miloše Vystrčila potěšila také volební účast. „Velké vyznamenání a poděkování voličům z Vysočiny, jak přistupují k volbě prezidenta. Kdo nevolí, nechává za sebe rozhodovat jiné, a to není dobře,“ reagoval.

„Jaká strana má kandidáta v 2. kole?“ zní z ANO

V hnutí ANO, jehož předsedou Andrej Babiš je, naopak bylo cítit zklamání. „Je to porážka, na druhou stranu, která strana má takové zastoupení? Hnutí ANO je jediná strana, která vygenerovala kandidáta postoupivšího do druhého kola. Vládní pětikoalice měla tři kandidáty, teprve pak se postavila za vítěze prvního kola. Andrej Babiš dostal 2,4 milionů hlasů, to je v rámci republiky úspěch,“ hledal pozitiva krajský předseda hnutí ANO Martin Kukla s tím, že hnutí ANO jede dál.