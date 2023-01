Nové Veselí na Vysočině se Zemanem nevolilo, jeho vliv tu postupně slábne

Pomalu končící prezident Miloš Zeman se před volbami vyslovil, že jeho hlas získá Andrej Babiš. Ten však v Novém Veselí ani náznakem neuspěl tak, jako ve zbytku Vysočiny. Získal „jen“ 24 procent.

Babiše jednoznačně porazil celkový vítěz prvního kola Petr Pavel. Generál v městysi vyhrál s pohodlným náskokem, obdržel přes 39 procent hlasů. Třetí Danuše Nerudová má 17 procent a čtvrtý Pavel Fischer 11 procent.

„Výsledek zas takové překvapení není. Miloš Zeman tu už žádný vliv na zdejší obyvatele nemá,“ podotkl veselský starosta Zdeněk Křivánek.

Toho mnohem více – a velmi mile – překvapila volební účast. V Novém Veselí přišlo odevzdat hlas více než 80 procent voličů. „Za posledních třicet u nás takové číslo nepamatujeme,“ zdůraznil.

V minulých letech tu Zeman své příznivce míval. První prezidentskou volbu před deseti lety v hospodě na náměstíčku, kam i Zeman rád zašel, slavily desítky jeho příznivců. Už méně fanoušků se v hospodě „U Prezidenta“, jak ji majitel po prvním Zemanově vítězství překřtil, sešlo v roce 2018.

A letos vůbec nikdo. Zemana, který si do ní v minulosti zašel na pivo a popovídat s přáteli, už ani nepřipomíná. Před čtyřmi roky se vrátila k původnímu názvu U Bílé Růže. Od jara 2021 ji provozovali noví nájemci, ale nyní je zavřená.

Ztráta popularity Novému Veselí nevadí

Že Nové Veselí s koncem Zemanova prezidentského mandátu přijde o jistý díl popularity, starostovi nevadí. „Když byly první volby, bylo to ze strany médií vyhrocené. Pro nás to bylo nezvyklé,“ vzpomíná starosta na období, kdy Zeman na chalupě dlouhodobě pobýval.

Nicméně jak se stal prezidentem, přesunul se do Prahy a do Nového Veselí jezdil jen na krátké dovolené, obvykle na začátku července. Pozornost vždy poutaly jeho vyjížďky ve žlutém nafukovacím člunu po Novoveském rybníku.

V posledních letech Miloš Zeman do Nového Veselí jezdil čím dál méně. Hůře se pohybuje a v novoveselském zámku, kde obývá dvě místnosti, mu vadí schody. Domek si Zeman nechal postavit v Lánech.

„Chalupu tady má dál. Jestli jí bude navštěvovat, nebo nebude, to uvidíme,“ pokrčil rameny Zdeněk Křivánek.

Přiznal ale, že pro Nové Veselí toho Zeman udělal dost. Z těch nejdůležitějších počinů lze zmínit obchvat městyse, za nějž lobboval u Kraje Vysočina.

„Možná jsme jeho vlivu někdy i využili. Ale bereme to, jak to je. Miloš Zeman skončí a o Novém Veselí se nebude tolik psát. Takový je život, něco někdy začne a někdy to i skončí,“ podotkl veselský starosta.