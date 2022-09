Zastupitelka Jihlavy viní protikandidáta z fyzického napadení, on to popírá

„Oznámení o případu jsme přijali o několik dní později. Případ šetříme pro podezření ze spáchání přestupku proti občanskému soužití. V současné době provádíme šetření,“ potvrdila mluvčí policie Jana Kroutilová.

Miroslava Berková zveřejnila vyjádření prostřednictvím uskupení PiFo. Uvedla, že byla několik týdnů terčem slovní agrese ze strany Miroslava Tomance a opakovalo se to i 27.srpna při kulturní akci na Masarykově náměstí.

„Ani jsem si nevšimla, že ke mně přichází, jen jsem zdálky slyšela jeho nadávky. Pak jsem uviděla napřaženou ruku, stihla zakřičet ‚Do ramene ne‘ a přišla rána,“ popsala Berková. Upozornila, že v rameni měla v minulosti dvě komplikované zlomeniny. „Po návštěvě obvodní lékařky a ortopeda jsem se rozhodla jít na policii,“ dodala.

Tomanec odmítá, že takovému incidentu došlo. „Ženu bych ani květinou neuhodil, ani paní Berkovou,“ uvedl k tomu na sociálních sítích.

Pro iDNES.cz řekl, že již byl kvůli případu na policii. „Dotáhnu to do konce. Je to normální předvolební boj. Co mám dělat,“ uvedl Tomanec a podivil se nad tím, že zastupitelka věc oznámila až po několika dnech a údajný incident se neřešil hned na místě.

Na policii podával Tomanec vysvětlení i před čtyřmi lety. Tehdy na jihlavském náměstí rozdupal petiční stánek SPD.