Krajská koalice na Vysočině si rozdělila posty, smlouvu podepíše v pondělí

Hejtmanem se má stát, jak bylo už avizováno, Vítězslav Schrek, lídr koalice ODS a Starostové pro občany (STO). Ta skončila v krajských volbách třetí, získala sedm ze 45 zastupitelských mandátů a v následných povolebních vyjednáváních se na spolupráci dohodla s Piráty, KDU-ČSL, ČSSD a s koalicí Starostové pro Vysočinu (STAN a SNK ED).

„Já, pokud tedy budu zvolen hejtmanem, mám mít na starosti vše, co mi náleží ze zákona, plus navíc ještě činnost Projektové kanceláře Kraje Vysočina,“ upřesnil Schrek.



Jako další zástupce ODS a STO byl do návrhu nového vedení hejtmanství stranou vybrán Karel Janoušek. Ten by měl mít v gesci vše, co se týká krajského majetku.

První náměstkyní hejtmana pro oblast regionálního rozvoje se podle návrhu stane jednička Pirátů Hana Hajnová. „Radním, který bude mít na starosti resort školství, pak bude Jan Břížďala,“ upřesnila Hajnová.

Pro Martina Hyského vznikne nová placená funkce

Pozice náměstka hejtmana pro oblast zdravotnictví zůstala i pro nadcházející čtyřleté volební období podle návrhu opět Vladimíru Novotnému (ČSSD). „Jedná se z velké části o agendu, kterou jsem až doposud vykonával. Dále se budu věnovat ještě analýze a řízení příspěvkových organizací a kontrole hospodaření obcí,“ konstatoval Novotný.

Sociální demokraté jako jediná strana z pětičlenné koalice nemají v čele kraje dva radní, ale pouze jednoho. Disponují ovšem ještě pozicí uvolněného zastupitele. Na ni byl nominován Martin Hyský, dosavadní radní pro oblast lesního a vodního hospodářství, zemědělství a životního prostředí.

Hyský má mít nyní na starosti nově zřízený výbor. „Tento výbor se bude zabývat mimo jiné problematikou Veřejné dopravy Vysočiny, nakládáním s odpady, projektem vysokorychlostní trati, koordinací a adaptací kraje na změnu klimatu - tedy hospodařením s vodou či problematikou kůrovce. Spadá sem například také projekt Zdravý Kraj Vysočina nebo místní agenda 21,“ vyjmenoval Vladimír Novotný s tím, že se jedná o témata, jež jsou pro Vysočinu velmi důležitá.

Lidovecký lídr na post radního neaspiroval

Lidovci vyslali do krajské rady Miroslava Houšku, který tam bude KDU-ČSL zastupovat jako náměstek pro oblast ekonomiky, dopravy a silničního hospodářství. Pozici radního pro sociální politiku má zastávat Jan Tourek, dosavadní starosta Světlé nad Sázavou.

Návrh na rozdělení postů Hejtman - Vítězslav Schrek (ODS a STO) - Od roku 2004 je v ODS, od roku 2006 členem jihlavského zastupitelstva. Od září 2014 ředitel domova pro seniory ve Velkém Meziříčí.

(ODS a STO) - Od roku 2004 je v ODS, od roku 2006 členem jihlavského zastupitelstva. Od září 2014 ředitel domova pro seniory ve Velkém Meziříčí. 1. náměstkyně (oblast regionálního rozvoje) - Hana Hajnová (Piráti) - Projektová manažerka a konzultantka. Zastupitelka Telče za Společně pro Telč. Od roku 2018 vede mediální odbor krajského sdružení Pirátů.

(Piráti) - Projektová manažerka a konzultantka. Zastupitelka Telče za Společně pro Telč. Od roku 2018 vede mediální odbor krajského sdružení Pirátů. 2. náměstek (oblast zdravotnictví) - Vladimír Novotný (ČSSD) - Náměstek hejtmana pro zdravotnictví, předtím měl dvě volební období na starosti finance. Pracoval i jako zástupce ředitele VZP na Vysočině.

(ČSSD) - Náměstek hejtmana pro zdravotnictví, předtím měl dvě volební období na starosti finance. Pracoval i jako zástupce ředitele VZP na Vysočině. Náměstek - Miroslav Houška (KDU-ČSL) - oblast ekonomiky, dopravy a silničního hospodářství. Od roku 2004 krajský zastupitel, z toho 3 roky byl uvolněný radní pro finance a majetek. Vedoucí ekonomického útvaru Správy městských lesů Jihlava.

(KDU-ČSL) - oblast ekonomiky, dopravy a silničního hospodářství. Od roku 2004 krajský zastupitel, z toho 3 roky byl uvolněný radní pro finance a majetek. Vedoucí ekonomického útvaru Správy městských lesů Jihlava. Náměstek - Lukáš Vlček (STAN) - oblast zemědělství a živ. prostředí. Starosta Pacova, krajský zastupitel, člen republikového předsednictva STAN.

(STAN) - oblast zemědělství a živ. prostředí. Starosta Pacova, krajský zastupitel, člen republikového předsednictva STAN. Radní - Karel Janoušek (ODS a STO) - oblast majetku. Starosta obce Police, místopředseda Jemnického mikroregionu. Předseda STO.

(ODS a STO) - oblast majetku. Starosta obce Police, místopředseda Jemnického mikroregionu. Předseda STO. Radní - Jan Břížďala (Piráti) - oblast školství. Středoškolský učitel, 1. místopředseda KS Pirátů.

(Piráti) - oblast školství. Středoškolský učitel, 1. místopředseda KS Pirátů. Radní - Jan Tourek (KDU-ČSL) - oblast sociální politiky. Starosta Světlé n.S.

(KDU-ČSL) - oblast sociální politiky. Starosta Světlé n.S. Radní - Roman Fabeš (STAN) - oblast cest. ruchu a kultury. Starosta Telče

(STAN) - oblast cest. ruchu a kultury. Starosta Telče Uvolněný zastupitel - Martin Hyský (ČSSD) - výbor veřejné dopravy, nakládání s odpady. Krajský radní pro oblast lesního a vodního hospodářství, zemědělství a životního prostředí.

Sám volební lídr strany - Vít Kaňkovský - na post radního neaspiroval.

„Máme širší portfolio velmi schopných lidí a také nejsme stranou jednoho muže, takže jsme se nakonec dohodli takto. Chci se dál věnovat zdravotnictví, které je mým oborem. I proto bych tedy rád usiloval o pozici předsedy zdravotní komise a podílel se na koncepci krajského zdravotnictví a řešení problémů, co nyní ve zdravotnictví jsou,“ vyjádřil se Kaňkovský.

Za Starosty pro Vysočinu byl do krajské rady navržen pacovský starosta Lukáš Vlček, jenž má působit jako náměstek pro zemědělství a životní prostředí. Ten uvedl, že dvě uvolněné funkce - pozici starosty i krajského radního, zastávat nemíní. Dokud však neproběhne ustavující zastupitelstvo a nebude tím definitivně rozhodnuto, nemíní o svém dalším postupu blíže hovořit.

Oblast cestovní ruchu a kultury by měl za STAN v rukou mít Roman Fabeš, stávající starosta Telče.

Z podpisu smlouvy bude kvůli covidu vojenské cvičení

„Koaliční smlouvu budeme podepisovat v pondělí odpoledne v Jihlavě. Kvůli epidemiologickým opařením to však bude takové trochu vojenské cvičení. K podpisu budeme přistupovat po pěti minutách vždy po jednom, v místnosti musejí být maximálně dva lidé pohromadě,“ přiblížil plánovaný akt Vítězslav Schrek.

Krajská rada bude mít celkem devět uvolněných členů, z nichž jeden je hejtman, čtyři náměstci a čtyři radní. Změnou oproti dřívějšku bude jeden uvolněný zastupitel jako člen rady s hlasem poradním.

Z povolebního vyjednávání nakonec vypadlo vítězné hnutí ANO, které získalo v krajských volbách celkem deset mandátů. V opozici také skončili komunisté, kteří jako sedmá strana v pořadí pronikli do zastupitelstva kraje se třemi mandáty.

S počtem křesel, jež jednotlivé strany nakonec obsadí, ale může ještě zahýbat koalice Pro TOP Vysočinu, která je tvořena kandidáty TOP 09, Klubu angažovaných nestraníků a Koruny České. Uskupení totiž podalo k soudu stížnost na průběh voleb a nyní očekává, jaké stanovisko soud k rozporu zaujme. Tímto se ale také odkládá termín ustavující schůze zastupitelstva, která měla původně proběhnout 29. října. V případě, že bude jejich stížnost úspěšná, by sdružení „sebralo“ po jednom mandátu KSČM a STAN.