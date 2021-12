Nový majitel opravuje v Jihlavě unikátní šatlavu z roku 1869

Firma chtěla bývalý arest předělat na hostel s komunitním centrem, který by mohli využívat třeba návštěvníci festivalu dokumentů či havířských průvodů.

„Jenže to bychom museli udělat něco s okny v obvodovém zdivu, což nám památkáři nepovolili. Ani jiný záměr, který by dával smysl, nám nedovolili. Tak to aspoň opravujeme, aby objekt vypadal lépe. Čelní strana je hotová, budeme pokračovat bočními stěnami,“ popsal Jan Dokulil, jednatel společnosti Asistentia.

Dříve patřilo vězení, stojící jen několik kroků od Masarykova náměstí, dlouhé roky dnes již zkrachovalé společnosti PSJ. Ta do bývalé basy neinvestovala. Umožnila tam jen do roku 2019 krátce provozovat svéráznou expozici dobového vězeňství, soudu a mučení.

Současný majitel, který se zabývá pronájmem nemovitostí, nyní zvažuje, že by se někdejší kobky daly využít třeba jako archiv či drobné sklady.

„My máme komerční nemovitosti. Naším předmětem činnosti není v nich něco vlastního provozovat. Pokud někdo přijde se smysluplným záměrem, tak se mu nebudeme bránit. Byli bychom rádi, kdyby objekt našel využití,“ doplnil Jan Dokulil.

Ojedinělá památka

Podle jihlavského architekta Jaroslava Huňáčka je zachovalá vojenská šatlava možná tuzemským unikátem. „Podobný samostatný objekt typu vojenské věznice určitě na Vysočině a asi ani v celém tuzemsku neznám,“ uvedl Huňáček.

Předpokládá se, že basa je ve svém původním stavu z roku 1869. Stalo se tak proto, že armáda, která v areálu byla v letech 1781 až 1990, malé vojenské vězení nijak zvlášť neudržovala ani neupravovala.

Vojáci areál začali obhospodařovat poté, co bylo za tereziánských reforem na konci 18. století omezováno postavení církve. Přitom byly rušeny kláštery, s nimi v roce 1773 i zdejší jezuitský.

Po roce 1989 a odchodu armády nechybělo mnoho a nynější památkově chráněná budova málem zmizela. Součástí porevolučních plánů na znovuoživení areálu totiž bylo, že bude arest zbourán a až ke kostelu se přes jeho půdorys prodlouží Hluboká ulice.

Rozsáhlejší obnova

Společnost Asistentia nyní investuje do oprav nejen bývalého vězení, ale celého areálu kolem parkoviště vedle kostela svatého Kříže. „Doháníme, co tam dvacet let nikdo nedělal. Objekt je zčásti v dezolátním stavu, hodně věcí tam nefunguje. Chceme nyní udržet nájemce, kteří tam jsou,“ popsal jednatel. Zásadní změny, týkající se nejen současného parkoviště, se podle něj dají očekávat za tři až pět let.