Po havárii potrubí je část Jihlavy bez vody, služby poslaly do ulic cisterny

Že je něco v nepořádku zjistili vodohospodáři krátce po 14. hodině. „Roztrhlo se vodovodní potrubí o průměru 400 mm v ulici Na Bělidle, které plní pitnou vodou kosovský vodojem,“ oznámil mluvčí jihlavské radnice Radovan Daněk.

K místu hávárie okamžitě vyrazili pracovníci Služeb města Jihlavy (SMJ), kteří se snaží co nejrychleji poškozené potrubí opravit.

„Poté, co jsme určili konkrétní místo a začali hrabat, tak jsme zjistil, že porucha je na přiváděcím řadu,“ hlásil mluvčí SMJ Martin Málek. „Teče tudy voda, která přitéká z úpravny vody na Hosově a pokračuje dál do vodovodů na Kosově a do domácností,“ dodal.

Zasažené lokality jsou aktuálně v ulicích Znojemská, Brtnická, Musilová či Hany Kvapilové. „Hned jsme tam zavřeli vodu přes šoupata (ventil používaný u potrubí s většími průměry, pozn. red), aby nedocházelo k úniku vody. Celé se to bude muset přespojkovat, takže je otázkou, jak dlouho to potrvá,“ pokračoval Málek.

Bezprostřední nebezpečí nehrozí

Pokud by se havárie dále komplikovala, bude se vodojem odčerpávat a oblast bez vody by se mohla rozšiřovat.

„Poškozen byl jeden z důležitých zásobovacích řadů. Bezprostřední nebezpečí výpadku dodávek pitné vody pro větší část Jihlavy zatím snad nehrozí, ale i tak prosíme občany o maximální součinnost a snížení spotřeby pitné vody na nutné minimum,“ uvedl náměstek primátora Jihlavy Radek Popelka.

Chvilku měli vodohospodáři strach, že by snad mohly být v ohrožení dodávky pitné vody i do jihlavské nemocnice a na největší sídliště na Březinkách.

„Což se ale nakonec nestalo,“ oddechl si Málek. „My věříme, že se nám podaří havárii opravit ještě dnes. Tedy pokud všechno dobře půjde. Každopádně budeme přistavovat i cisterny s pitnou vodou, protože zkrátka nemůžeme nechat lidi bez vody,“ doplnil.