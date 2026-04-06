Skrývá ho země. Jihlava na Lesnově dobudovala impozantní chrám vody

Autor:
  9:14
Ten podzemní prostor působí jako betonová katedrála. Zvuk se zde rozléhá s dlouhým dozvukem, výška a rozměry jsou při pohledu zevnitř impozantní. Ale za běžného provozu si je nikdo neuvědomí. Bude tam totiž tma a vnitřní objem tohoto chrámu vody bude takřka ke stropu zalitý čirou pitnou kapalinou.

Město Jihlava získává do užívání jeden z největších vodojemů v České republice. Je jím nový dvoukomorový zásobník pitné vody v zalesněném svahu v městské části Lesnov. Jeho kapacita je čtyři tisíce kubických metrů. Vodojem se jmenuje Bukovno, jak se dříve někdejší osada Lesnov nazývala.

Stavba stála asi 80 milionů korun, z toho více než polovinu pokryla dotace od ministerstva zemědělství. Na vodojem naváže dva kilometry dlouhé nové potrubí severovýchodní větve městského vodovodu, které povede do průmyslové zóny.

14 fotografií

Nejpodstatnějším přítokem do vodojemu bude nový vodovodní přivaděč, který sem dopraví vodu až z přehrady Švihov na Želivce. Ve vodojemu Bukovno se voda z Hosova a Švihova bude míchat dohromady. Tento přivaděč nyní končí ve Štokách. Do Jihlavy tedy chybí dovést dvanáct kilometrů potrubí.

„Stavba přivaděče by mohla začít v roce 2027, náklady se odhadují na zhruba 300 milionů korun,“ sdělil primátor Jihlavy Petr Ryška.

A jak nový vodojem vypadá?

Za vstupem do stavby, z větší části zahloubené v terénu, je vstupní komora. Za ní jsou dvě vzduchotechnické jednotky které odvádějí vlhkost a temperují (udržují teplotu) prostředí komory. V následné armaturní komoře jsou ovládací prvky na potrubí, kde se ovládá – dálkově z dispečinku – například přítok vody do vodojemu – v současnosti z nádrže úpravny Hosov.

Ve dne bude nátok minimální

Charakteristické je zde mohutné potrubí o půlmetrovém průměru. Vodaři ale používají raději údaj, kolik litrů za sekundu potrubím může proudit.

„Jde i o to, jakou rychlostí tam proudí voda, takže tady se předpokládá ve dne nátok minimální, třeba jeden až dva litry, ale přes noc, když je minimální odběr, tak tudy může proudit až dvacet litrů za sekundu,“ řekl stavbyvedoucí Tomáš Kříž z firmy Metrostav, která vodojem Bukovno stavěla.

Potrubí by mělo dokázat jednu komoru vodojemu naplnit během jediné noci, za předpokladu maximálního přítoku z vodních zdrojů. Firma převzala staveniště vodojemu od investora v listopadu 2024. Loni v prosinci dílo předala jako dokončené. Na kolaudaci nyní vodojem čeká.

Chrámy vody se stávají oblíbenými cíli turistů. I když už svému účelu neslouží

„Vytěžili jsme zde 10 tisíc kubíků zeminy, použili 200 tun železa a dva tisíce kubíků betonu. Vytěžená zemina zde byla kompletně opět uložena. Vodojemy této velikosti jsou v České republice výjimečné. Vodojem byl natřen nazelenalou barvou takřka až vojenského typu, aby dobře zapadl do okolního lesa,“ řekl Kříž.

Ve spodní části vodojemu jsou pak dvě rozlehlé vodní komory. Sestupuje se do nich po schodišti, které však bude po zaplnění vodojemu prakticky celé zaplavené vodou. Dosud nenapuštěné komory mají výraznou akustiku s několik sekund dlouhým dozvukem. Do komor ústí přítokové potrubí, u dna je naopak sítem opatřené potrubí odtoku vody do spotřebišť.

Dva vodojemy vedle sebe

Dále je v komoře bezpečnostní přeliv v podobě svislého potrubí, podobného funkcí vzdáleně například stavidlu na rybníce. U dna je ještě také jícen odpadního potrubí, které by se mohlo vyžívat při údržbovém vypouštění komor a následném čištění od nánosů a dezinfekci přibližně jednou za dva roky.

Vedle nového vodojemu Bukovno je ještě starší vodojem s kapacitou dvakrát 400 kubických metrů. „Místo pro vodojemy je zvoleno na jednom z nejvyšších míst v Jihlavě pod kopcem Šacberk, aby voda stékala přirozeným spádem díky gravitaci a měla v potrubí potřebný tlak,“ řekl Kříž.

Město Jihlava žízní, pomoci má nový mohutný vodojem za 77 milionů korun

Město Jihlava nyní zásobuje obyvatele pitnou vodou především z úpravny vody v Hosově, která čerpá z nádrže Hubenov, a z vodárenských rybníků v Pístově. V málo vodnatých letech 2018 a 2019 však tyto zdroje narazily na své limity.

„V sušších obdobích už město balancuje na hraně dostupných kapacit. Bez posílení sítě bychom jen těžko garantovali dostatek vody pro nové byty nebo firmy,“ vysvětlil primátor Ryška.

V některých lokalitách proto dnes město podle něj nemůže bez dalších opatření schvalovat novou výstavbu. Proto má v dalších letech město v plánu také zkapacitnit severozápadní větev vodovodu, který město zásobuje vodou z nádrže Hubenov a úpravny vody na Hosově. Jihlavská vodovodní síť měří 205 kilometrů.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Manažer po večerech staví z Lega, jeho dokonalá zoo nemá v Česku obdoby

Premium
S modely procestuje Česko i Slovensko. Lukáš Jurczek u své Zoo Jasmine, která...

Zatímco přes den pracuje Lukáš Jurczek jako projektový manažer hobbymarketu OBI v Havířově, po večerech si doma staví z kostek Lega, a to ve velkém. Jeho vášeň pro legendární stavebnici přerostla v...

Dívčích predátorů přibývá, terčem bývají bezproblémové děti. Psycholožka vypráví

Premium
„Život není o tom trpět. Pokud se něco pokazí, zpomal, zastav se a zeptej se...

Touha zapadnout a pocit vlastní hodnoty v současnosti formují život středoškoláků víc než školní výsledky. Školní psycholožka a lektorka Monika Nevolová z Květnova na Havlíčkobrodsku, která vede...

Místo lávky je říční brod. Máme s taškami přeskakovat po kamenech? ptají se lidé

Nový brod začne v Pelhřimově fungovat letos v červnu. Někteří místní si ovšem...

Stavba nového záchytného parkoviště v Pelhřimově ještě není dokončená, ovšem už teď se o ní zase hodně mluví. Důvodem je netradiční přechod přes řeku Bělou, který má lidem už zanedlouho výrazně...

Ze sokolovny do nemocnice a zpět. Elena bojuje s leukémií a hledá dárce

V dresu jihlavského Sokola, kde dříve trénovala děti a kam se nyní vrací hledat...

Měla to být nejlepší léta jejího života. Místo studia sportovní fakulty a trénování dětí v jihlavském Sokole však Elena Krebsová (23) skončila v nemocničním pokoji, kde se učila znovu chodit....

Stavební sezona začíná. Kraj se na Vysočině pustí do čtyř obchvatů najednou

Stavbaři pracuji na přípravě betonování pilířů mostu obchvatu kolem Zašovic u...

Práce na stavbě budoucího obchvatu Zašovic na Třebíčsku se po zimním zpomalení opět rozjely naplno. Je to jedna za čtyř staveb důležitých obchvatů, které letos pod taktovkou Kraje Vysočina promění...

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.