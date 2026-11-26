Vodních slalomářů se rozhodnutí krajského úřadu dotklo okamžitě. Na Trnávce nebude možné uspořádat jarní kvalifikační závody. Potvrdil to Petr Ptáček, předseda Asociace vodní turistiky a sportu (AVTS).
„Důvodem pro omezení provozu vodáckého kanálu je stručně řečeno velmi nepříznivý vliv takzvaného špičkování na vodáckém kanálu, to je výrazné zvýšení průtoku v kanále a toku Trnávky a Želivky pod ním, na možnosti rozmnožování bolena dravého,“ vysvětlila za krajský úřad Eva Neuwirthová.
„Násobně větší průtok a prudký proud likviduje jikry bolena, který se bohužel může vytřít pouze na velmi krátkém úseku řeky. Vnímáme, že uvedené rozhodnutí bude mít nepříznivý dopad na zájmy vodáckých sportovních svazů i jednotlivců, ale situace už nebyla dále udržitelná,“ dodala Neuwirthová.
Rozhodnutí z minulého týdne je účinné okamžikem doručení všem účastníkům. Odvolání proti němu nemá navíc podle Ptáčka odkladný účinek. AVTS se proti němu u ministerstva životního prostředí přesto odvolá. Namítá jeho procesní vady.
Závody zakázané, ale manipulace povolena?
Mimo jiné to, že podnět podala Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK ČR), kterou ale zároveň kraj vybral jako zpracovatele znaleckého posudku. O výběru konkrétního znalce se účastníci dozvěděli až se zpožděním a nebyli přítomni při místním šetření, na což mají podle Ptáčka nárok.
Špatně definovaná je podle Ptáčka v rozhodnutí kraje také možnost dělat na kanálu jinak zakázanou manipulaci s vodou jednou za čtyři roky. „Vůbec neurčil, od kdy se to počítá, kdy je ten startovací rok. A ještě tam dal podmínku, že to musí být s jeho souhlasem, ale zase nestanovil nějaké podmínky,“ řekl Ptáček.
Nezpochybnil, že kanál může rozmnožování bolena negativně ovlivňovat. Podle něj by ale bylo možné vytvořit mu takové podmínky, aby svoji populaci mohl rozšiřovat v přítoku Želivky, kde mu v cestě stojí umělý jez.
Dráha v Trnávce je jedním z nejtěžších umělých kanálů v Evropě. Využívají ho i olympionici a další závodníci převážně pro nominační závody. Budovat se začal na začátku 80. let minulého století společně se stavbou vodní nádrže Trnávka. Majitelem dráhy je SK Žižkov Praha.