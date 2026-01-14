Nejnižší návštěvnost vinou rekonstrukce. Divný rok jihlavský Vodní ráj přežil

Jan Salichov
  11:49
Akvapark Vodní ráj v Jihlavě má za sebou neobvyklý rok. Zdárně jej však přečkal. Kvůli rozsáhlé modernizaci totiž byla jeho vnitřní část většinu roku 2025 uzavřena. Přesto si cestu do největšího vodního komplexu na Vysočině našlo téměř 77 tisíc návštěvníků. Od loňského září navíc areál supluje uzavřený bazén Evžena Rošického.
Vodní ráj v loňském roce navštívilo necelých 77 tisíc lidí. Je to nejméně za ze velmi dlouhou dobu. Na nízké návštěvnosti se podepsala více než půlroční rekonstrukce s omezením provozu, ale i chladnější a deštivější část léta.

Celková a konečná bilance uplynulého roku ve Vodním ráji zní: 76 838 návštěvníků. Číslo je výrazně nižší než v předchozích letech. Třeba v roce 2024 Vodní ráj navštívilo přes 120 tisíc lidí. Vnitřní areál ale byl od začátku ledna až do konce srpna kvůli výstavbě saunového světa a speciálního bazénu pro plavání kojenců a batolat zcela uzavřen.

„Krytý areál jsme pro veřejnost znovu otevřeli 1. září. Od tohoto data se návštěvnost začala opět rychle zvedat. I díky tomu, že jsme začali poskytovat zázemí plavecké škole a klubům, které se k nám přesunuly kvůli rekonstrukci bazénu Evžena Rošického,“ uvedl mluvčí Služeb města Jihlavy (SMJ) Martin Málek.

Jen za poslední čtyři měsíce roku tak krytou částí prošlo přes 45 tisíc lidí. Z toho zhruba 17 tisíc tvořily děti v rámci organizovaného plavání, zbytek připadl na rekreační plavce využívající bazén s atrakcemi a parní lázeň.

Ve Vodním ráji si užijí hlavně děti, akvapark je plný atrakcí, jako jsou tobogán, skluzavky, divoká řeka, chrliče či vodní hřiby.
V jihlavském aquaparku Vodní ráj návštěvníkům nově nabízejí možnost zaplavat si v krytém 25metrovém bazénu.
Venkovní areál se čtyřmi vyhřívanými bazény loni navštívilo 31 367 lidí. Přestože byl otevřen za každého počasí, největší nápor zažil v polovině srpna. „Absolutní rekord padl 15. srpna, kdy do venkovního areálu akvaparku během jediného dne přišlo 2 276 lidí,“ upřesnil Málek.

Bazén E. Rošického stihl jenom půlsezonu

Statistiky SMJ zahrnují i bazén Evžena Rošického. Ten byl v provozu pouze do konce června, poté se jeho brány uzavřely kvůli plánované rekonstrukci. I za pouhý půlrok jím však prošlo 52 649 návštěvníků

Zajímavostí je, že i přes kratší provozní dobu si tamní sauna udržela vysokou popularitu - navštívilo ji 14 365 lidí, což je dokonce více než za celý rok 2024.

Vodní ráj otevřel svou vnitřní část. Provoz i dál budou komplikovat opravy

Aktuálně tak hlavní tíhu plaveckých aktivit v krajském městě nese právě Vodní ráj, který se po modernizaci těší z obnoveného zájmu veřejnosti i sportovních oddílů.

Situace se má změnit v létě, kdy by měla být hotová aktuální rekonstrukce bazénu Evžena Rošického. „Demoliční práce už jsou hotové. V tuto chvíli zhotovitel, což je Metrostav, deklaruje, že dodrží termín, což je konec července,“ uvedl primátor Jihlavy Petr Ryška (ODS).

„Každopádně nová plavecká sezona by měla začít v září na novém bazénu a Vodní ráj by měl zůstat pro veřejnost,“ dodal Ryška.

