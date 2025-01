Úpravy Vodního ráje začínají, přibude saunový svět i bazén pro kojence

„Rošárna si obnovu zaslouží,“ souhlasí opozice Nové bazénové vany včetně ochozů, nové technologie, nové sprchy a také prosklená stěna s terasou. Takové úpravy od letošního léta čekají bazén Evžena Rošického v Jihlavě. Modernizace v ceně 65 milionů korun by měla být hotova v roce 2026. „Samozřejmě to koordinujeme s další akcí, která se v této lokalitě uskuteční. A to je rekonstrukce ulice Evžena Rošického,“ uvedl náměstek primátora za ANO Radek Popelka s tím, že už je vypsáno výběrové řízení na dodavatele. Se stavebními pracemi na plaveckém bazénu, stejně jako s modernizací Vodního ráje, souhlasila rovněž opozice. „Na bazénu jsem strávil svoje dětství, když jsem na Rošárnu chodil do plavecké třídy. Tento areál si určitě modernizaci zaslouží,“ řekl zastupitel za STAN Radek Hošek. „A jsem určitě rád i za rozšíření saunového světa ve Vodním ráji. Věřím, že obě akce budou ku prospěchu a přínosem pro Jihlaváky,“ dodal. Rekonstrukce bazénu by však neměla omezit provoz dalších sportovišť v budově: kuželny, fitcentra nebo haly na basketbal.