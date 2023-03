Vodaři na Žďársku mají nové vedení, chce kanalizaci i do menších obcí

Investice do odkanalizování menších obcí nebo do řešení nedostatku kvalitní vody i mimo velká města žďárského regionu. To je jedna z priorit, na kterou se chce v nadcházejících letech zaměřit nově zvolené předsednictvo Svazu vodovodů a kanalizací (SVK) Žďársko. Tento svazek sdružuje celkem 84 obcí.