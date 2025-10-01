Šestnáctiletí mladíci kradli celé letní prázdniny, nadělali škodu za statisíce

  14:28
Sérii vloupání a krádeží, ke kterým docházelo během letošních prázdnin na Chotěbořsku, mají na svědomí dva teprve šestnáctiletí mladíci. Škoda na odcizených věcech a poškozených autech šplhá do stovek tisíc korun.
Šestnáctiletí mladíci mají na svědomí násilné vloupání do různých objektů, včetně rodinných domů a bytů. | foto: Policie ČR

Kriminalisté dávají výrostkům za vinu celkem 14 případů vloupání. Pro většinu z nich si zvolili pachatelé jako místo Chotěboř, ovšem třikrát kradli také v nedaleké obci.

„Dvojice byla na základě shromážděných důkazů obviněna ze spáchání čtyř provinění, a to krádeže, porušování domovní svobody, neoprávněného užívání cizí věci a poškození cizí věci,“ oznámil Jan Pfeffer, vedoucí oddělení obecné kriminality.

Na svědomí mají mladí pachatelé podle policie také poničení několika vozidel.

Jak dále dodal, činů se mladíci dopustili ve spolupachatelství, přičemž obviněn z provinění krádeže byl ve dvou případech také jejich stejně starý kamarád.

Do nejrůznějších barů, prodejen, kiosků, prodejního stánku, sportovního areálu, sídel různých společností, ale také do domu a bytů se mladí pachatelé dostávali za použití násilí.

Čtrnáctiletý hoch vzal dědovi klíčky a naboural auto, pak nadýchal jedno promile

„Prostory vždy prohledali a odcizili věci, které na místě nalezli. Bez jejich povšimnutí nezůstala ani dvě odstavená jízdní kola či vozidlo, do kterého vnikli a prohledali ho. Další dvě vozidla poškodili tak, že je postříkali barevnými spreji,“ prozradila policejní mluvčí Michaela Lébrová.

Do prodejny si šli hlavně pro cigarety a alkohol

Výraznější škody způsobili zadržení mladíci především na konci června, kdy rozbili posuvné dveře u jedné z chotěbořských prodejen a následně odtud ukradli velké množství cigaret, alkoholu, energetických nápojů a jiných potravin.

„Krátce před koncem letních prázdnin potom vnikli do areálu autoopravny. V jednom z prohledávaných aut nalezli klíčky, a rozhodli se s ním projet po areálu firmy. Nezkušená jízda bez řidičského oprávnění však skončila postupným nabouráním celkem osmi zaparkovaných vozidel. Způsobili na nich předběžnou škodu přes 300 tisíc korun,“ uvedla policejní mluvčí.

Výrostci na útěku z výchovného ústavu přepadli a zbili kolemjdoucího

Podle ní byl jeden z mladíků po provedení nezbytných úkonů převezen do zařízení pro mládež, kde má být nyní umístěn.

„Za spáchanou trestnou činnost lze dvojici uložit trest odnětí svobody až na dva a půl roku. Třetímu mladíkovi hrozí o něco nižší trest,“ dodala Lébrová.

