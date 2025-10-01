Kriminalisté dávají výrostkům za vinu celkem 14 případů vloupání. Pro většinu z nich si zvolili pachatelé jako místo Chotěboř, ovšem třikrát kradli také v nedaleké obci.
„Dvojice byla na základě shromážděných důkazů obviněna ze spáchání čtyř provinění, a to krádeže, porušování domovní svobody, neoprávněného užívání cizí věci a poškození cizí věci,“ oznámil Jan Pfeffer, vedoucí oddělení obecné kriminality.
Jak dále dodal, činů se mladíci dopustili ve spolupachatelství, přičemž obviněn z provinění krádeže byl ve dvou případech také jejich stejně starý kamarád.
Do nejrůznějších barů, prodejen, kiosků, prodejního stánku, sportovního areálu, sídel různých společností, ale také do domu a bytů se mladí pachatelé dostávali za použití násilí.
|
Čtrnáctiletý hoch vzal dědovi klíčky a naboural auto, pak nadýchal jedno promile
„Prostory vždy prohledali a odcizili věci, které na místě nalezli. Bez jejich povšimnutí nezůstala ani dvě odstavená jízdní kola či vozidlo, do kterého vnikli a prohledali ho. Další dvě vozidla poškodili tak, že je postříkali barevnými spreji,“ prozradila policejní mluvčí Michaela Lébrová.
Do prodejny si šli hlavně pro cigarety a alkohol
Výraznější škody způsobili zadržení mladíci především na konci června, kdy rozbili posuvné dveře u jedné z chotěbořských prodejen a následně odtud ukradli velké množství cigaret, alkoholu, energetických nápojů a jiných potravin.
„Krátce před koncem letních prázdnin potom vnikli do areálu autoopravny. V jednom z prohledávaných aut nalezli klíčky, a rozhodli se s ním projet po areálu firmy. Nezkušená jízda bez řidičského oprávnění však skončila postupným nabouráním celkem osmi zaparkovaných vozidel. Způsobili na nich předběžnou škodu přes 300 tisíc korun,“ uvedla policejní mluvčí.
|
Výrostci na útěku z výchovného ústavu přepadli a zbili kolemjdoucího
Podle ní byl jeden z mladíků po provedení nezbytných úkonů převezen do zařízení pro mládež, kde má být nyní umístěn.
„Za spáchanou trestnou činnost lze dvojici uložit trest odnětí svobody až na dva a půl roku. Třetímu mladíkovi hrozí o něco nižší trest,“ dodala Lébrová.