Zemědělce na Žďársku překvapil putující vlk, vidělo ho hned několik lidí

  13:02
Pracovníci Agentury ochrany přírody a krajiny evidují několik oznámení o výskytu vlka na Žďársku. Šelmu, přebíhající beze spěchu silnici u Čebína na Tišnovsku, zachytil jeden z řidičů 2. února. Později hlásili vlka i zemědělci u Velkého Meziříčí. Dle ochranářů jde zřejmě o jedno migrující zvíře.

Migrující vlci jsou často mladí jedinci, opouštějící rodinné smečky. Jeden z nich byl viděn na Velkomeziříčsku. | foto: Miroslav Sedláček

„Při středečním odpoledni čtvrtého února způsobila rozruch mezi místními obyvateli vcelku nebývalá událost. Okolím vesnic totiž procházel vlk, kterého zahlédlo několik pozorovatelů. Jednalo se s největší pravděpodobností o jedince, který byl o dva dny dříve spatřen u Čebína a den předtím u Velké Bíteše,“ popsal velkomeziříčský zastupitel Jan Oulehla. Šelmu zemědělci spatřili během dne v okolí vesnic Kúsky a Dolní Radslavice.

Analýza DNA potvrdila, že útočil vlk. Případů přibývá, stáda potřebují ochranu

Hlášení potvrdili i ochranáři. „Jedinec, který byl zaznamenán na Velkomeziříčsku, tam doputoval pravděpodobně z Moravského krasu přes Tišnovsko a Velkobítešsko,“ uvedl za Agenturu ochrany přírody a krajiny (AOPK) Václav Hlaváč, ředitel regionálního pracoviště Vysočina. Doplnil, že vlk je velmi pohyblivý tvor a zvládne za den, či spíše za noc, i značně dlouhé trasy.

Migrující zástupci této zvláště chráněné šelmy nejsou podle Hlaváče dnes už zdaleka tak výjimečnou záležitostí jako v minulosti. Lidé nemusí mít z putujících zvířat obavy. „Tito jedinci zpravidla nezpůsobují ani škody na hospodářských zvířatech, živí se spíše volně žijícími živočichy. Škody bývají většinou spojeny se stálou populací, která má vlčata,“ vysvětlil Hlaváč.

Na Žďársku, na území Chráněné krajinné oblasti (CHKO) Žďárské vrchy, se podle jeho slov vyskytuje jedna stálá smečka. Pohybuje se v Ranském polesí. „Ta ale loni vlčata neměla,“ zmínil ochranář.

Hlášení o medvědech vystrašilo lidi na Vysočině i Hané. Nakonec se nepotvrdilo

Několik vlků dlouhodobě pobývá na pomezí Blanenska a Prostějovska. Další zvíře pohybující se v tomto regionu ale zavítalo právě i do již zmíněné CHKO Moravský kras. Vyplývá to z mapování, které zahrnuje terénní pochůzky i využití fotopastí. Jedna z nich v lednu zaznamenala průchod vlka lesem v severní části území. Jde o první jednoznačně doložené pozorování vlka v Moravském krasu.

„Informaci o vlcích v této oblasti máme od roku 2024, donedávna ale chybělo jednoznačné potvrzení výskytu přímo z CHKO Moravský kras. To se ale nyní díky intenzivnímu mapování a zapojení stráže přírody změnilo,“ okomentoval Antonín Krása z AOPK.

Výrobce leteckých motorů se chystá na nápor zakázek. Hledá stovky zaměstnanců

Firma PBS slavnostně zprovoznila novou žíhací a vakuovou pec. Nové investice jí...

Téměř miliarda korun. Taková investice putovala loni do rozvoje výrobního závodu společnosti PBS ve Velké Bíteši. Zájem o letecké motory z Velké Bíteše se za poslední roky několikanásobně zvýšil....

Z pelhřimovské nemocnice odcházím dobrovolně, Vlček jen žvaní, říká Běhounek

Jiří Běhounek, SOCDEM

Situace v pelhřimovské nemocnici vře. Poté, co ohlásil rezignaci ředitel Radim Hošek, končí ve funkci náměstka i krajský radní, bývalý hejtman a poslanec Jiří Běhounek. V rozhovoru pro iDNES.cz ostře...

Do tunelu pro potok už mohou chodci i cyklisté, zpřístupnily ho rošty nad vodou

Nový průchod slouží u hlavního vlakového nádraží v Jihlavě. Vznikl díky roštům...

Dříve tím tunelem u hlavního vlakového nádraží v Jihlavě tekl jen Drážní potok pod rušnou Havlíčkovou ulicí. Nově je otevřen i chodcům a cyklistům díky roštům položeným nad vodním tokem. A že už do...

Vedení Nemocnice Pelhřimov se rozpadá, končí ředitel i náměstek Běhounek

Ve středu rezignoval ředitel Nemocnice Pelhřimov Radim Hošek (vpravo) a odchod...

Napětí v Nemocnici Pelhřimov vyvrcholilo. Ve středu rezignoval její ředitel Radim Hošek a odchod z funkce oznámil i jeho náměstek a někdejší hejtman kraje Jiří Běhounek (nez. za SOCDEM). Ten zároveň...

Zlomené ruce i nohy, tělo samá podlitina. Týrání batolete otřáslo kriminalisty

Týrání batolete otřáslo kriminalisty

Teprve osmiměsíční miminko se stalo obětí násilnických choutek dvacetiletého muže. Ten holčičku své družky, s níž žil na ubytovně v Třebíči, podle kriminalistů opakovaně bil, třásl s ní a týral ji....

Do motorestu si zloděj přijel pro nářadí, vypůjčené auto jím napěchoval po střechu

Vypůjčenou Škodu Octavia ukradeným nářadím zloděj naložil až po střechu.

Až po střechu napěchoval vypůjčenou octavii ukradeným nářadím sedmatřicetiletý zloděj. Dojel si pro něj k motorestu na 139. kilometr D1 ve směru na Brno. Provozovna se momentálně rekonstruuje. Zloděj...

16. února 2026  10:14

Sousedé proti Kojetínu. Sporu kvůli větrným elektrárnám se Brod odmítl účastnit

Větrné elektrárny u Věžnice jsou v provozu od konce roku 2009. Jejich maximální...

Obce na Havlíčkobrodsku rozdělil spor ohledně stavby větrných elektráren. Kojetín, v jehož katastru by dva větrníky společnosti ČEZ měly vyrůst, je pro. Sousední obce však s projektem nesouhlasí. Do...

16. února 2026  8:49

Úřady větrají sklady od přebytečného plechu, skartují tisíce registračních značek

Zaplněný žďárský depozit tabulek SPZ z aut, dočasně vyřazených z provozu,...

Registrační značky z tisíců vozidel skladují nyní městské úřady na Vysočině. Mnohé plechové tabulky z aut a motorek, jež jejich majitelé dočasně nevyužívají, leží přitom v depozitu už léta. Novela...

15. února 2026  11:07

Slamák, ras i kašpárek. Maškary nachodí po vsi desítky kilometrů

Oslavy masopustu se v obci Herálec na Vysočině nesly ve velkém stylu (15. února...

Hojnou úrodu, plodnost i rodinné štěstí přinášely maškary opět do domácností v Herálci pod Žákovou horou na Žďársku. Dvaatřicet účastníků sobotního masopustního průvodu obcházelo za doprovodu...

15. února 2026  10:17

Hřbitovy na Vysočině jsou plné. V Bystřici tak uloží urny pod křišťálový strom

Takto by měl vypadat strom vzpomínek Eiwa na bystřickém hřbitově.

S nedostatkem míst pro uložení uren bojuje na svých hřbitovech řada měst na Vysočině. Zcela naplněnou kapacitu kolumbárií řeší třeba Pelhřimov. Součástí velkých úprav hřbitova je tam proto i vznik...

14. února 2026  9:09

Tisíc km v dešti i mrazu. Na olympiádu šel pěšky z Třebíče, pláštěnku si slepil z pytlů

Slavnostní zahájení zimní olympiády si Nico Mora užil s přítelkyní a svým...

Když slyšel na slavnostním zahájení olympijských her zpívat Andreu Bocelliho, neubránil se dojetí. Nico Moro putoval z domovské Třebíče 31 dní, aby dosáhl vysněného cíle v italském Miláně. Nevynechal...

13. února 2026

Hasiči chystají Nábor hrdinů i pro veřejnost, hledají nové dárce kostní dřeně

V Českém národním registru dárců dřeně je aktuálně zapsáno 120 tisíc...

Najít nové potenciální dárce kostní dřeně je cílem Náboru hrdinů, který se 18. února uskuteční ve Žďáře nad Sázavou a Velkém Meziříčí. Za prvotní myšlenkou stojí žďárský Odborový svaz hasičů a snaha...

13. února 2026  14:15

Tragédie na stavbě obchvatu u Jihlavy. Z mostu spadl člověk

Záchranáři ve středu 30. dubna 2025 dopoledne zasahovali u dvou nehod na D2.

Na stavbě obchvatu Brtnice na Jihlavsku dnes zemřel člověk. Podle mluvčího Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina Petra Janáčka spadl z velké výšky, byl na místě mrtvý.

13. února 2026  13:39

Podvodníci zaujali investory důmyslným marketingem, obrali je o 56 milionů

ilustrační snímek

Kvůli rozsáhlým podvodům se škodou přesahující 56 milionů korun obvinila policie na Vysočině sedm lidí. Ve vazbě skončili dva muži, další dva muži a tři ženy jsou vyšetřovaní na svobodě. Všichni jsou...

13. února 2026  11:16

Výrobce leteckých motorů se chystá na nápor zakázek. Hledá stovky zaměstnanců

Firma PBS slavnostně zprovoznila novou žíhací a vakuovou pec. Nové investice jí...

Téměř miliarda korun. Taková investice putovala loni do rozvoje výrobního závodu společnosti PBS ve Velké Bíteši. Zájem o letecké motory z Velké Bíteše se za poslední roky několikanásobně zvýšil....

13. února 2026  8:51

Většina lékařů v Pelhřimově stahuje výpovědi, nemocnici povede nový ředitel

Nemocnice Pelhřimov

Většina lékařů interního oddělení Nemocnice Pelhřimov stáhne k 16. únoru své výpovědi. Rozhodnutí padlo po jednání s hejtmanem Martinem Kuklou (ANO) a jmenování Michala Kozára novým ředitelem. Krize...

12. února 2026  18:45

