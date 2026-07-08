Terminál se v Jihlavě stavět bude. Je ale nutné podotknout, že tam nebudou stavět úplně všechny spoje.
Předchozí vize o vysokorychlostní trati byly nerealistické, říká ministr Bednárik
„Apokalypsa“, kterou Rantířovští ještě nezažili. Bouře zporážela stromy jako sirky
Neobvykle silná bouřka udeřila ve středu odpoledne na některých místech na Jihlavsku. Blesky, hromy, prudký déšť a vichr, který lámal a vyvracel i mohutné stromy.
Vítězná cukrářka: Dělám mini dortíčky, to v kavárnách jen tak neuvidíte
Jméno Elišky Hlaváčové si diváci spojí především s úspěchem v televizní soutěži Peče celá země. Nyní svou energii přenesla do Jihlavy, kde pro hotel a kavárnu Savorsky připravila unikátní kolekci...
Obcí se prohnal downburst. Ničil střechy, padající stromy trhaly elektrické vedení
Následky silné středeční bouřky odstraňují v Rantířově na Jihlavsku. Popadané stromy a větve poškodily elektrické vedení, což zastavilo provoz železnice. Bouřky provázel velmi silný vítr způsobený...
Smrtelná nehoda dvou kamionů na pět hodin uzavřela silnici na Havlíčkobrodsku
Dva životy si vyžádal páteční čelní střet dvou nákladních aut na silnici 38 u obce Štoky na Havlíčkobrodsku. Vozidla po nehodě začala hořet. Oba řidiči zemřeli, uvedla mluvčí krajských hasičů Petra...
Muž přinesl na policii 15 kilo trhaviny, pyrotechnik ji musel odpálit v lomu
Zbraňová amnestie skončila. Během půl roku mohli občané policii odevzdat nelegálně držené zbraně a střelivo. Nebyla během ní nouze o raritní úlovky a nečekané postupy. Jeden takový předvedl v...
Předchozí vize o vysokorychlostní trati byly nerealistické, říká ministr Bednárik
Projekt vysokorychlostní trati (VRT) je klíčovou vizí pro moderní českou dopravu. Její ministr Ivan Bednárik (za SPD) míní, že předchozí představy byly často nerealistické. A zdůrazňuje, že stavba...
U Znojma uhořel muž. Skládku na Brněnsku hasili devět hodin, dva hasiči se zranili
Jihomoravští hasiči mají za sebou mimořádně náročnou noc. U Bratčic na Brněnsku likvidovali rozsáhlý požár skládky, kvůli němuž vyhlásili třetí stupeň požárního poplachu. Na místě se během zásahu...
Chci být u toho, až Dukla postoupí, říká Plutnar. V Litvínově pro něj nebylo místo
Nějaké posily už prvoligová jihlavská Dukla do svého týmu pro příští soutěžní ročník přivedla hned po sezoně. Nicméně na zvučnější jméno čekali její fanoušci až do začátku minulého týdne, kdy klub...
Světlá přebírá sokolovnu. Ze symbolické koruny ale cena vyšplhala do milionů
Už tři roky jedná radnice ve Světlé nad Sázavou se zástupci České obce sokolské o převodu tamní sokolovny. Debaty se vlečou a mění, ze symbolické koruny se cena vyšplhala na čtyři miliony. Přesto by...
Hnát, Koudela i Lakomec. Staří známí z pověstí po více než sto letech znovu ožívají
Město Havlíčkův Brod připravilo pro čtenáře a posluchače originální projekt. Během letních měsíců si mohou zájemci na webu stáhnout městské pověsti v textové i zvukové podobě. Autory nově...
Začalo vojenské cvičení pro středoškoláky, Náměšť hlásí vyšší zájem než loni
V Náměšti nad Oslavou začal druhý ročník dobrovolného vojenského cvičení pro středoškoláky. Dorazilo jich 128, o 68 víc než loni. Potrvá do 31. července, řekl velitel náměšťského cvičení Filip...
Po celý rok a jen místní prodejci. Farmářské trhy v Novém Městě jsou unikát
Co dva týdny mohou obyvatelé Nového Města na Moravě korzovat parkem na náměstí a u toho pořídit kvalitní domácí ingredience na sobotní oběd. Také si dát k snídani třeba kávu a čerstvý koláč a ještě...
V Bíteši vyrostlo druhé největší bateriové úložiště, reaguje na výkyvy v síti
Ve Velké Bíteši vyrostlo druhé největší bateriové úložiště v Česku. Vybudovala ho společnost Tesla Energy Group. Disponuje výkonem 10 MW a kapacitou 27 MWh. Úložiště není vázáno na konkrétní zdroj...
„Jen na ně koukáme, víc není třeba.“ Na Vysočině vznikla rezervace divokých koní
Na Vysočině vznikla první rezervace divokých koní. Obecně prospěšná společnost Česká krajina ji vytvořila ve spolupráci s vlastníkem pozemků. Nachází se na více než dvaceti hektarech u Loukova na...
Vracíme se zase mezi lidi, hlásí frontman kapely Chinaski Michal Malátný
Po výročních koncertech míří Michal Malátný s kapelou Chinaski na festivaly a open air akce. V uplynulých dnech byl už poněkolikáté hostem také jihlavského Vysočina festu.
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Policie řeší úmrtí dítěte v azylovém domě v Jihlavě, cizí zavinění vyloučila
K tragické události došlo v sobotu po poledni v Žižkově ulici v Jihlavě. Záchranáři tam vyjížděli k úmrtí dvouletého dítěte v azylovém domu. O události byli vzápětí informováni i policisté.
Vítězná cukrářka: Dělám mini dortíčky, to v kavárnách jen tak neuvidíte
Jméno Elišky Hlaváčové si diváci spojí především s úspěchem v televizní soutěži Peče celá země. Nyní svou energii přenesla do Jihlavy, kde pro hotel a kavárnu Savorsky připravila unikátní kolekci...