S novým jízdním řádem se od prosince na Vysočinu vrátí mezistátní expresy

Rychlíky Českých drah, které přes Brod a Žďár jezdí, patří po stránce úrovně nasazovaných vozů k nejhorším v republice. I to byl jeden z důvodů, proč ministerstvo dopravy vypsalo soutěž na nového dopravce na této trati. Nové moderní soupravy jsou podmínkou. Změny ale přijdou dřív než roku 2025, s nímž počítá ministerstvo.

Už 12. prosince vejde v platnost nový jízdní řád. I když zatím nebyl definitivně schválen, návrh vypadá pro cestující z Vysočiny mimořádně. Nově jsou v něm uvedeny expresy RegioJet. Deset párů spojů bude na trase mezi Prahou a Brnem denně stavět jen v Kolíně - a pak právě v Havlíčkově Brodě a ve Žďáře nad Sázavou.



Už od jara jezdí žluté vlaky přes Vysočinu. Důvodem jsou výluky na hlavním železničním koridoru přes Pardubice a Českou Třebovou. Dosud však stanicemi na odklonové trase jen projíždí. A právě to se v prosinci změní.

„RegioJet měl od začátku zájem nabídnout své služby cestujícím ze stanic a regionů, kterými projíždí. Zároveň se jedná částečně o alternativu spojení pro region Pardubicka, který přetrasováním vlaků z důvodů výluk přišel o přímé spojení vlaky RegioJet s Brnem, Vídní či Bratislavou a dalšími destinacemi,“ vysvětluje mluvčí RegioJet Aleš Ondrůj.

V létě v Brodu do Splitu vlakem bez přestupu

Ano, čtete správně. Po desítkách let se na hlavní železniční trať přes Vysočinu zásluhou soukromého dopravce vrací mezinárodní expresy. V devadesátých letech v Havlíčkově Brodě krátce zastavovaly vlaky EuroCity a InterCity, než byly převedeny na hlavní koridor. Nyní žluté vlaky nabídnout přímé spojení Vysočiny mimo jiné s Bratislavou, Žilinou, Vídní, Budapeští a v létě dokonce s chorvatskými městy Split a Rijeka.

Cestující RegioJetu budou moci využít plného rozsahu služeb, jež tento dopravce poskytuje. Ve všech čtyřech cestovních třídách dostanou kávu zdarma, k dispozici budou mít bezplatnou wi-fi a nabídku denního tisku či občerstvení.

„Využít budou moci také vozů Astra s individuálními obrazovkami v sedačkách, které RegioJet na tyto spoje nasazuje. Budou pak mít možnost sledování filmů a dalšího obsahu prostřednictvím zábavního portálu,“ doplnil Ondrůj.

Již brzy - RegioJet to slibuje v řádu týdnů - budou moci cestující kupovat v předprodeji jízdenky. Nejvýhodněji tak půjde učinit přes webové stránky dopravce.



České dráhy reagují nasazením lepších vozů

Na příchod konkurence na trať, na níž měly dlouholetý monopol, se už připravují České dráhy. Po dohodě s ministerstvem dopravy, jež rychlíkové spoje objednává, chtějí reagovat častějším nasazováním lépe vybavených vagonů do souprav pendlujících mezi Prahou a Brnem.

„Od jízdního řádu 2022 budou na vlaky Vysočina ve větší míře nasazovány osobní vozy typu EC/IC. Jedná se o klimatizované osobní vozy dříve používané v mezistátních vlacích EuroCity a InterCity,“ prozradil mluvčí Českých drah Petr Šťáhlavský.

„Cestující si budou moci vybrat mezi klasickým oddílem pro šest osob nebo velkoprostorovým vozem. Budou moci využívat palubní wi-fi a elektrické zásuvky pro dobíjení elektroniky. Vagony jsou vybaveny audiovizuálním informačním systémem,“ dodal.

Podle Šťáhlavského se nasazování těchto vozů stane dlouhodobějším standardem, a to minimálně do té doby, než se na trati objeví ministerstvem dopravy požadované a vysoutěžené moderní rychlíkové soupravy. To by se mělo stát v roce 2025.

RegioJet se na původní trať po opravách vrátí

Zda ještě v té době budou přes Vysočinu jezdit žluté vlaky RegioJet, ale není jisté. Dopravce už dopředu avizuje, že po skončení rekonstrukce hlavního koridoru a s tím spojených výluk, spoje na původní trať vrátí. „Přes Vysočinu budeme jezdit určitě po dobu platnosti nového jízdního řádu, tedy nejméně rok,“ řekl Aleš Ondrůj.

Výhodou Českých drah oproti RegioJetu bude větší počet obsluhovaných stanic. Vedle Brodu a Žďáru budou i nadále rychlíky Vysočina zastavovat v menších městech kraje - v Golčově Jeníkově, Světlé nad Sázavou, Přibyslavi a Křižanově.

Že se cestujícím z Vysočiny otevře širší nabídka služeb a zvýší se úroveň cestování po železnici, těší místní samosprávy.

„Ono je ve výsledku jedno, která společnost přepravu zajistí. Pro cestující je nejdůležitější, že budou mít k dispozici více služeb a více komfortu,“ konstatoval například havlíčkobrodský starosta Jan Tecl.