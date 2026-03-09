S nalezením nové vizuální identity pomůže radnici odborná organizace Czechdesign. Ve spolupráci s ní teď město vypsalo výběrové řízení. Zájemci o vytvoření „vizuálu“, který se promítne třeba i do interních materiálů městských organizací a úřadu, se mohou hlásit do 16. března.
Do první fáze soutěže pak bude vyzváno pět účastníků. Celkové výsledky budou zveřejněny na konci letošního července, přičemž vítěze vybere porota složená z nezávislých odborníků a ze zástupců města.
|
Logo s Havlíčkovým knírkem budí emoce. Politici jsou v klidu, kritiku čekali
„Pelhřimov v současnosti používá logo s motivem věže kostela svatého Bartoloměje a části střešního hřebene, které samo o sobě nepostačuje pro současné komunikační potřeby a není součástí jednotného vizuálního stylu,“ informovala mluvčí radnice Andrea Unterfrancová.
Po plánované změně má být podle radnice tvář a prezentace Pelhřimova jednoduchá a srozumitelná, zvoucí k návštěvě a zastavení.
„Nový vizuální styl by měl usnadnit komunikaci města a jeho organizací navenek, projevit se v tiskovinách, webových aplikacích, městském merchi, ale i v navigačním a orientačním systému ve městě,“ vysvětlil starosta Ladislav Med.