Hned několik těchto zajímavostí nyní spojují nové vycházkové okruhy. Celkem tři trasy různé délky a obtížnosti navazují navíc na původní historické stezky, které kdysi brázdil jeden z nejvýznamnějších vírských obyvatel.
„Už za první republiky je stanovil zakladatel a propagátor turistiky ve Víru – hoteliér František Šťastný. Díky němu začala do Víru jezdit řada lidí, včetně významných osobností té doby. My jsme je znovu připomněli, vyznačili a propojili tak, aby v podobě okruhů byly co nejvíce variabilní,“ vysvětlil Slávek Matuška, který ve Víru provozuje zajištěné ferratové trasy a za celým projektem stojí.
Okruhy cílí na přespolní
Místní podle něj tyto cestičky sice znají, ale okruhy jsou cílené zejména na přespolní návštěvníky. „Klasické trasy Klubu českých turistů přes Vír vedou, ale spíše jen jako průchozí nezohledňují všechny zajímavosti,“ zdůvodnil Matuška vznik nových okruhů.
Stezky ale vítají i sami Vírští – záměr obyvatelé svými hlasy podpořili v loňském participativním rozpočtu. Díky tomu získal projekt od obce finanční podporu ve výši 100 tisíc korun.
A kudy trasy, jež budou slavnostně otevřeny v sobotu 4. července, povedou? Spíše než vesnicí samotnou se zájemci díky nim vydají po obou hřebenech se skalami, mezi nimiž se obec v údolí řeky Svratky rozkládá. Výšlapy tak zahrnou také poutavé výhledy do této doliny, mohutnou přehradní hráz i samotnou nádrž Vír, která si příští rok připomene již 70 let od svého uvedení do provozu.
Trasy jsou označeny místním originálním turistickým značením, které má podobu barevného kroužku na bílém kruhovém podkladu. Turisty ale po trasách provede také mobilní aplikace a ve frekventovaných místech vsi přibudou i tři tabule s mapou tras a QR kódem. Posloužit může rovněž tištěná mapa ve formě letáčku.
Začátek u Krabičky
První tabuli s mapkou najdou výletníci u horolezecké chaty Krabička, kde je také nástup na ferraty. Právě červená stezka totiž vyznačuje lezecký, ferratový okruh.
Druhá trasa – modrá – je jednoduchá, asi 1,8 kilometru dlouhá a je vlastně doplňkem červené ferratové cesty. „Jde o shodný okruh, ale bez lezení, tedy ideální pro ty, kteří si na ferratu netroufají. S lezci se pak rozejdou na hrázi, odkud mohou ještě pokračovat na vyhlídku Klubačice. A lezci zase na poslední ferratu pod hrází,“ objasnil Matuška.
|
Údolí pod Vírskou přehradou má další adrenalinovou atrakci na skále
Zelená okružní túra je nejdelší, má zhruba šest a půl kilometru. Pěším servíruje snad všechny vírské zajímavosti v obci i na hřebeni – míří třeba na zříceninu hradu Pyšolec. Na této památce, jejíž historie sahá až do konce 13. století, obec nechává v posledních letech staticky zajistit torzo bergfritové věže, dominanty celého hradního komplexu.
„V červenci má opět nastoupit firma, která prováděla již první etapu zajištění. Letos by už měly být práce dokončeny,“ sdělil k tomu vírský starosta Ladislav Stalmach.
Místo si vybrali i američtí filmaři
Podoba tohoto nejdelšího okruhu si vyžádala i povolení ze strany krajského odboru životního prostředí. Důvodem je nová, teprve letos v dubnu vyhlášená přírodní rezervace Hraběcí stolek. Tam se nachází i stejnojmenná a hojně vyhledávaná romantická vyhlídka do údolí nad meandrem řeky Svratky, kam zelená stezka samozřejmě musí výletníky také zavést.
|
Hraběcí stolek se stal hvězdou sítí. Jedinečná vyhlídka se objevila i v hororu
Fotogenické místo je však oblíbené nejen u návštěvníků. V roce 2024 si jej dokonce vybrali američtí filmaři k natáčení jedné scény ze známého hororu Nosferatu. Vyhlídka a její okolí ale hlavně představují pozoruhodný kus přírody.
Díky obtížně přístupnému terénu s prudkými srázy, což téměř vylučuje lesní hospodaření, se v území zachovaly přirozené, smíšené lesy s původní druhovou skladbou rostlin.
|
17. března 2026