Loňský rozsudek v případu tragického pádu mostu ve Vilémově neplatí

Na svém webu to dnes uvedla Česká televize. Mluvčí krajského soudu Jan Kulhánek podrobnosti o rozhodnutí neuvedl.

„Rozhodnutí musí být nejprve doručeno účastníkům řízení, proto výsledek řízení nemůžeme komentovat,“ uvedl. Nepotvrdil zatím ani to, že se kauza vrací zpět k Okresnímu soudu v Havlíčkově Brodě.

Proces se táhne už od května roku 2017. Loni v listopadu však padl verdikt (psali jsme zde), podle něhož jediným potrestaným z deseti obžalovaných měl být stavbyvedoucí Josef Spour. Na povel měl dělníky, kteří v době zřícení pod mostem pracovali. Stavěli podpěrnou skruž.

„Byl dělníky opakovaně dva dny po sobě upozorňován, že podpěry pod mostem se kývou. Nereagoval na to a dělníky posílal pod most pracovat dál,“ konstatovala loni v odůvodnění rozsudku soudkyně Hana Doubková.

Pod zříceným mostem v září 2014 zemřeli čtyři lidé, další dva se zranili. Před soudem se kvůli tomu zodpovídalo celkem deset lidí, vinu však shodně všichni odmítali. „Necítím se být vinen a jsem rád, že mě soud obvinění zprostil,“ řekl například František Lízal, který na stavbě vykonával stavební dozor a byl zproštěn viny stejně jako osm dalších lidí.

Jediný potrestaný Josef Spour se proti rozsudku, který měl podobu čtyřletého vězení s následným pětiletým zákazem činnosti na místě odvolal. Stejný krok učinila i státní zástupkyně Zdeňka Tománková, která se odvolala v neprospěch všech obžalovaných. Podle jejího návrhu se totiž všichni nějak provinili.

Téměř devadesát let starý klenutý most byl rekonstruován při modernizaci silnice mezi Chotěboří a Golčovým Jeníkovem. Kraj Vysočina zakázku za více než 200 milionů korun zadal konsorciu stavebních firem M-Silnice a Strabag. Most ve Vilémově opravovala jako subdodavatel společnost Bögl & Krýsl.