Dům stojící na okraji Keřkova při silnici na Havlíčkův Brod býval v minulosti chloubou. Pro své zaměstnance ho nechala postavit společnost Sativa Keřkov. Ta vznikla už roku 1923 jako šlechtitelská stanice brambor založená Družstvem pěstitelů zemáků v Německém (dnes Havlíčkově) Brodě.
Sativa v Keřkově provozovala velký zemědělský areál s množstvím skleníků i třeba laboratoří. Na svět tu přišlo několik speciálních odrůd brambor. Nejznámější jsou dodnes Keřkovské rohlíčky. Ty si popularitu drží už od druhé světové války. Mají specifický podlouhlý tvar a jedinečnou chuť, která se projeví především v bramborovém salátu.
Právě pro zaměstnance šlechtitelské stanice byla rozlehlá vila původně určená. „Žilo v ní několik rodin. My kluci jsme tam byli spokojení. Pěkné bydlení, velký dvorek k zábavě,“ popisoval v minulosti jeden z jejích bývalých obyvatel.
Jenže časy se mění. Po sametové revoluci se změnily i majetkové poměry a velká zemědělská družstva se rozpadala či transformovala na soukromé společnosti. A na převody majetku doplatila rovněž keřkovská vilka. Nakonec se stala majetkem jedné z nástupnických společností původní Sativy, firmy Astiva.
Přišly rodiny, které k problémům nemají daleko
I s obyvateli vily to šlo z kopce. Místní zemědělce a šlechtitele nahradily rodiny, které k problémům nemívají daleko. „Přišla romská rodina, nepřizpůsobiví, nebyli to místní. Rázem stoupla kriminalita, objevovalo se nějaké vyhrožování. Ti během pár let dokázali vilu totálně vybydlet,“ konstatuje přibyslavský starosta Martin Kamarád.
To byla pro vilku zřejmě konečná. „Co kdo bude dělat s takovou ruinou v malé vesničce? “ ptá se Kamarád. Vždyť cena oprav by se šplhala do vyšších desítek milionů korun. V podstatě by se dům stavěl znovu.
|
Humpolec zpřístupní jedinečnou Medovu vilu. První prohlídky jsou vyprodané
Byť je po novém moderním bydlení v Česku hlad, podle starosty by bylo velmi těžké byty v Keřkově udat. „Lidé nemají zájem bydlet v takových bytech na malé vsi, kde vlastně nic není. Vidíme to na případu Ronova. To je podobná místní část, také podél silnice I/19. Opravili jsme tam městské byty, ale zaplnit je není jednoduché. Na taková místa se lidem nechce,“ vysvětluje přibyslavský starosta.
I proto vedení města odmítlo nabídku majitele objektu. Ten vilu nabízel radnici k odkupu. Měl si při tom říct o čtyři miliony korun. „Na to, v jakém je vila stavu a kolik bychom do ní museli investovat, to jsou nehorázné peníze. Vždyť samotná demolice by přišla na sedmimístnou částku,“ podotkl Martin Kamarád.
Aspoň, že vila (zatím) nikoho neohrožuje
Právě budoucí využití vidí jako poměrně problematické. Bez výrazných investic se s domem nedá nic dělat. A každému je jasné, že investice se jen tak nevrátí. „Bohužel, je to tak. Nevěděli bychom, co si s takovým majetkem počít,“ krčí rameny starosta města.
Rád je alespoň za to, že ruina vily nikoho neohrožuje. Ač má rozbitá a vytlučená okna, pozemek je oplocen – byť v jednom místě je plot povážlivě nakloněn – a brány jsou zamčené na řetězy. Alespoň v základní míře je zabezpečen, aby se do něj nedostaly třeba děti, které by si uvnitř mohly ublížit. Pokud by se jednalo o otevřené prostranství, měla by radnice větší starosti.
|
Průvodce mapuje slavné jihlavské vily, svou historií dokážou mnohé překvapit
Vlastník domu, byť podle Kamaráda už v minulosti několikrát sliboval opravu, zatím nekoná. Podle údajů v obchodním rejstříku má sídlo v Praze, avšak členové jeho představenstva jsou z Havlíčkova Brodu, Okrouhlice a Jihlavy. Firma nemá aktivní webové stránky, neuvádí na sebe ani žádný kontakt.
Podle přibyslavské radnice může být brzy ještě hůř. Stejná firma je totiž majitelem části areálu někdejší Sativy přes silnici. Zatímco v části pokračuje činnost pod hlavičkou akciové společnosti Sativa Keřkov, majetek, který patří firmě Astiva, leží ladem.
„Chátrá to tam. Máme obavy, aby se z toho zanedlouho nestal klasický brownfield. Bohužel, jako město s tím nemůžeme nic dělat. Snad jen apelovat na vlastníka, případně na stavební úřad,“ podotkl Martin Kamarád.