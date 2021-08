Firma napojená na věznici ve Světlé skončí, pro výrobní halu hledá kupce

Před pěti lety, v létě roku 2016, to byla velká slavnost. Sjeli se ministři, nejvyšší špičky Vězeňské služby České republiky, představitelé kraje i města, nechyběli mnozí podnikatelé. Zrovna se otevírala nová hala firmy Levimo patřící do belgické skupiny Lion Products.



„Ode dneška jsme s věznicí spojeni tak těsně, jako v manželství,“ konstatoval tehdy majitel firmy Jan Frans Lion.

„Je to přesně ta oblast v zaměstnávání odsouzených, kterou bychom se jako Vězeňská služba chtěli posouvat. Chceme budovat podobné výrobní haly, které navazují na věznice, případně které jsou přímo jejich součástí,“ zmínil při slavnostním červnovém otevření haly generální ředitel Vězeňské služby Petr Dohnal.

Jenže uplynulo pět let a vše je jinak. Situaci ve Světlé nad Sázavou nabourala celosvětová pandemie onemocnění covid-19.



„V souvislosti s covidovou krizí došlo k podstatným změnám u našich odběratelů, hlavně v oblasti gastronomie a hoteliérství. Přišli jsme o řadu zakázek, které se dělaly právě ve Světlé a byly vhodné pro práci odsouzených,“ vysvětluje projektový manažer firmy Dalibor Pech.

Firma při prodeji zohlední i zájmy věznice

Firma se proto rozhodla ke konci letošního roku s činností ve Světlé skončit. Dál si ponechá pouze svůj provoz v nedalekém Humpolci. Nedávno postavený areál ve Světlé napojený na věznici prodá.

„Na radnici už jsme naše kroky oznámili, prezentovali jsme to i vedení věznice. S tou budeme i nadále spolupracovat, pro odsouzené máme práci v Humpolci,“ konstatoval Pech. O chystaných krocích už firma informovala i na webu města.

Spolupráce mezi firmou a věznicí trvá už od roku 2002. Velmi dobré vztahy budou mít vliv i na samotný prodej areálu firmy. Ten je sice čistě soukromý, vznikl výhradně z kapitálu společnosti, zájmy věznice ale firma při prodeji zohlední.

„Pan Lion nám přislíbil prodej takovým společnostem, které budou mít zájem nadále odsouzené ženy zaměstnávat. Vedení věznice bude součástí komunikace při výběru nového majitele haly a za to jsme velice vděční, jelikož ne každá firma by mohla být svým zaměřením vhodná k zaměstnávání odsouzených žen,“ prohlásila ředitelka světelské věznice Monika Myšičková.

Vysoký plot, kamery i pracoviště ostrahy

Areál společnosti Lion Products ve Světlé nad Sázavou je specifický. Výrobní hala je jako malá věznice s plným střežením. Kolem areálu firmy je natažen vysoký plot, všude jsou kamery. Ve výrobní hale je pracoviště ostrahy, která odsouzené hlídá, všechny dveře se otevírají na čip.

Se samotnou věznicí je výrobní hala spojena přímým koridorem. Ve dvou směnách tu pracuje 200 vězeňkyň, které balí a expedují cukrovinky do celého světa. Díky napojení na věznici tu bylo jako v prvním nápravném zařízení v republice umožněno pracovat i odsouzeným s vyššími tresty či za závažnější skutky.

„S věznicí jsme před stavbou konzultovali projekt, musela ho odsouhlasit. Vyjádřila se, které bezpečností prvky tam potřebuje. Ve všem jsme vyhověli,“ popsal při otevření haly před pěti lety Dalibor Pech.

Vybudování stavebně ne příliš složité haly přišlo firmu zhruba na jeden a půl milionu eur.



Radnice je zvědavá, zda se areál podaří prodat

„Budeme se snažit vybrat zájemce, kterému by takové prostory vyhovovaly a který by s věznicí spolupracoval. Pokud by se to ale nedařilo, je možné výrobní halu od věznice zcela oddělit, že by společnou měla pouze zeď,“ poznamenal Pech nyní.

„S vedením firmy jsme jejich odchod probírali, ale byla to víceméně hotová věc. Jsme smutní z toho, že tady taková zavedená firma skvěle spolupracující s věznicí končí. A sami jsme zvědaví, zda a komu se podaří areál prodat,“ okomentoval odchod společnosti Lion Products z města jeho starosta František Aubrecht.

Zrušení světelské pobočky se logicky dotkne i přibližně tří desítek civilních zaměstnanců. Podle Pecha jim bude nabídnut přechod do humpoleckého sídla firmy. A právě tam hodlá pokračovat i ve spolupráci s věznicí.

„Firma bude zaměstnávat odsouzené ženy na své pobočce v Humpolci, kde pracovaly před zprovozněním haly,“ oznámila mluvčí věznice Jana Rajdlová.