Vězněný recidivista žádá prezidenta o milost, chce jet bojovat na Ukrajinu

Bojovat na Ukrajině chtějí stovky Čechů, mezi nimi i Zdeněk Vidocque. Na Vysočině známý zakladatel školy bojových umění, ale také recidivista to napsal redakci MF DNES v dopise. Jenže to má jeden háček. Vidocque je momentálně ve vězení a musel by dostat milost od prezidenta republiky.