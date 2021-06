Věž s největším proskleným ciferníkem nově láká na Záhadu prvního hodináře

Nově upravené prostory se návštěvníkům otevřely na počátku června.



„Návštěvníky čeká několik novinek, mezi které patří poutavá výstava o věži samotné i o mnoha dalších zajímavostech historie Velkého Meziříčí a okolí, a to vše v nové grafice a moderním technickém provedení. Nechybí ani interaktivní hra pro malé i velké nebo čerstvě vymalované a uklizené interiéry,“ vyjmenoval Jan Bílek, který byl koordinátorem celého projektu.

Informační panely mimo jiné odhalují, jak jednotlivé části města vypadaly v minulosti, stručně připomínají jeho historii a některé lidské příběhy.



„Upozorňují i na drobné detaily, které člověk při každodenním pohybu po městě může přehlédnout. Cílem totiž bylo, aby centrum získalo nějaké zajímavé lákadlo, kam mohou zajít nejen turisté, ale i místní,“ připomněl Bílek.

Oživením instalace je také interaktivní hra Záhada prvního hodináře z dílny velkomeziříčských skautů. Motiv hodin a hodináře byl vybrán záměrně, jelikož právě hodiny k věži neodmyslitelně patří a jsou jejím výrazným prvkem.



„Myslím, že hra může zaujmout zvídavé děti i dospělé. Prověří jejich vlastnosti, co musí mít každý správný hodinář, tedy přesnost, bystrost, cit pro detail a pozornost,“ popsal Pavel Oulehla, jeden z vedoucích skautského střediska ve Velkém Meziříčí.

Tabulka s úspěšnými luštiteli je zatím prázdná

Junáků na vytváření hry pracovalo hned několik, přičemž čtyři hlavní tvůrci nad úkolem strávili podle Oulehly nespočet hodin. Jelikož spolupracovali i s firmou, jež měla na starost i podobu celé výstavy, také grafika a provedení hry ladí s celkovou podobou expozice.

Aby návštěvníci záhadu prvního hodináře rozšifrovali, musí v každém ze čtyř pater věže splnit úkol - zjistit číslo. Což není vždy úplně snadné. Může být skryté ve zvonkohře, schované někde v místnosti nebo se ukáže až po správném nasměrování laserového paprsku přes zrcátka.

Pomocí čísel pak luštitelé vytvoří číselný kód, jenž zapíší do tabulky přes webové stránky turistikavm.cz/souteze nebo jej načtou mobilním telefonem přes QR kód vstupenky či vyplní do formuláře na pokladně.

„Úspěšní luštitelé potom budou zapsáni do tabulky, na což mohou být právem hrdí. Dokladem toho, že šifra není úplně lehká, je i fakt, že zatím zůstává tato tabulka prázdná,“ zmínil Oulehla.



Věž bude otevřená až skoro do půlky září

Obnova a rozšíření expozice stála město něco přes sto tisíc korun, o výmalbu, důkladný úklid a také instalaci ochranných sítí proti holubům na ochoz věže se pak postarala farnost.

Věž kostela svatého Mikuláše zůstane letos otevřená až do 12. září. Od pondělí do soboty tam zájemci mohou zavítat mezi devátou a 18. hodinou, v neděli pak od pravého poledne do šesti večer.

„Individuální prohlídky návštěvníků zajišťuje město prostřednictvím svého turistického informačního centra. Jednotné vstupné činí dvacet korun na osobu,“ sdělila Lucie Málková, mluvčí velkomeziříčské radnice.