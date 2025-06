Nad Věžnicí se vrtule dvou větrných elektráren točí od konce roku 2009. Budovány byly s dvacetiletou životností. Až ji dosáhnou, bude třeba je demontovat. Na blížící se termín se připravuje jak obec, tak vlastník elektráren, skupina ČEZ.

„Ve Věžnici připravujeme takzvaný repowering, což je nahrazení stávajících větrných elektráren modernějšími a efektivnějšími turbínami,“ uvedl mluvčí energetické společnosti Martin Schreier. V České republice by mělo jít o vůbec první takový velký proces.

Nemělo by se jednat o pouhou výměnu kus za kus. ČEZ chce současné dvě turbíny, každou o výkonu dvou megawattů, nahradit větším počtem turbín nových. Přičemž výkon by měly mít dvojnásobný. Takže z celkového výkonu čtyř megawattů by se věžnický větrný park mohl posunout až ke 20 MW. Plán počítá přibližně s pěti novými větrníky.

„Věříme, že díky dobrým vztahům s obcí a znalosti větrného potenciálu lokality má tento záměr šanci uspět,“ vyjádřil se Schreier.

Smlouvu už podepsali

V té první záležitosti by stavbě nových elektráren nemělo nic vadit. Věžnice je s větrníky na kopci nad obcí spokojena. Však celý projekt na počátku století vznikal z její iniciativy. S investorem už dokonce podepsala smlouvu na obnovu a rozšíření počtu turbín.

„Uspořádali jsme kvůli tomu veřejnou besedu. Přišlo na ni jen asi dvacet lidí včetně některých zastupitelů. S elektrárnami za humny nemáme žádné negativní zkušenosti, lidé je znají, vědí, jak fungují, i že v jejich blízkosti se dá normálně žít. Mezi lidmi záměr nevyvolává žádné negativní reakce,“ uvedl starosta Věžnice David Drahoš.

Obec má z provozu takových zařízení mimo jiné i finanční příjem. „Nabízíme Věžnici v tomto novém projektu férové podmínky, kontrolu nad celým projektem, podíl na zisku z provozu a pomoc při rozvoji moderní energetiky v obci,“ pravil mluvčí ČEZ.

O tom, že lokalita má k výrobě energie potenciál, investor ví dlouhodobě. Ujistily ho i uplynulé roky, kdy se věžnické větrníky staly spolehlivým výrobcem elektřiny. „Z tohoto pohledu je to velmi dobře prověřená lokalita,“ dodal Schreier.

O náhradu věžnických elektráren mělo zájem více firem. Nakonec po nabídkách a jednáních zůstal ve hře pouze ČEZ. Ten zároveň nabízí ekologickou likvidaci současných elektráren. I s tím už má své zkušenosti. Zajistil například odstranění větrného parku u Nového Hrádku nedaleko Náchoda.

Demontáž se ziskem

„Tři turbíny byly zlikvidovány kompletně, tubus čtvrtého stroje zůstal na místě a tvoří věž rozhledny, která dnes návštěvníkům poskytuje výhledy na Orlické hory, Broumovské stěny a Kladské pomezí. Celá akce demontáže větrného parku skončila mírným ziskem, náklady na rozebrání a odvoz strojů byly převýšeny tržbou za železo a další cenné kovy,“ popsal Schreier.

S rozebráním a odvozem tubusů a technologií se počítá i v případě Věžnice. O tom, kolik nových elektráren dvě stávající nahradí, není definitivně rozhodnuto. Souhlas obce a smlouva nestačí, investor musí zajistit i mnoho povolení dalších úřadů.

Věžnice není v lokalitě jediným vhodným místem pro postavení nových větrných elektráren. Smlouvu o spolupráci s ČEZ už uzavřely například sousední Šlapanov či Přibyslav. Snahou částí sídel spojených ve Svazku obcí Přibyslav bylo postupovat při jednáních s investorem společně. To se však nepodařilo, některé obce mají na větrníky odlišný názor.

Například Brzkov je dlouhodobě odmítá. Podle starosty Aleše Bořila ovlivňují počasí a přitahují bouřky. „Jak se vrtule otáčí, mísí studený a teplý vzduch a dochází k častějším výkyvům počasí,“ uvedl už před časem pro MF DNES. Jak dodal, lidem vadí i záblesky a odrazy slunce od točících se vrtulí.

Starosta Věžnice David Drahoš přesto doufá, že se podaří větrné elektrárny postavit i v katastrech dalších sousedních obcí. „Byli bychom rádi, pokud by jednání dopadla úspěšně i jinde a my s větrnými elektrárnami nebyli široko daleko jediní,“ vzkázal.