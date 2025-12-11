Havlíčkův Brod odmítl stavbu větrníků vyšších, než je Žižkovská věž v Praze

Autor:
  14:11
Stavbu větrných elektráren u místní části Květnov odmítlo vedení havlíčkobrodské radnice. U silnice směrem na Jihlavu jižně od města chtěly větrníky vysoké až 250 metrů stavět tři společnosti. Vedení městského úřadu má výhrady a nechce se k ničemu vázat, dokud nebudou přesně stanovená místa, kde lze elektrárny postavit.
Komplex dvou větrných elektráren, které jsou v provozu od roku 2009, najdete na...

Komplex dvou větrných elektráren, které jsou v provozu od roku 2009, najdete na Vysočině u obce Věžnice. Díky nadmořské výšce jsou zde příznivé větrné podmínky. Stroje, které spadají do portfolia obnovitelných zdrojů energie Skupiny ČEZ, pokryjí roční spotřebu víc než dvou tisíc domácností. | foto:  Petr Topič, MAFRA

Komplex dvou větrných elektráren, které jsou v provozu od roku 2009, najdete na...
Větrné elektrárny u Věžnice jsou v provozu od konce roku 2009. Jejich maximální...
Jeden počítačový terminál je pod elektrárnou, druhý nahoře v gondole. Obsluha...
Tubus elektrárny je vysoký téměř osmdesát metrů. Je sestaven ze tří dílů....
17 fotografií

Nabídku na výstavbu větrných elektráren dostala havlíčkobrodská radnice od společností ČEZ, Future Flow a Jipocar Power. Všechny tři chtěly postavit jedno takové zařízení poblíž Květnova. Dvě elektrárny měly stát u silnice na Jihlavu na Hutském vrchu, třetí jen o kousek dál. Každá by měla mít maximální výkon 6 megawatt (MW).

Podle místostarosty Libora Honzárka by však stavby byly až přílišným zásahem do krajiny. Vedení města zarazila hlavně jejich výška, která by se měla pohybovat od 200 do až 250 metrů. Považuje to za velice přehnané.

Stonařovští odmítli rozšíření větrného parku. Výsledky ankety si přišli pohlídat

„Pro srovnání, věž kostela Nanebevzetí Panny Marie je vysoká 51 metrů. Elektrárny by tak byly vlastně čtyři věže na sobě. V okruhu deseti kilometrů by byly zřetelně viditelné ze sedmdesáti procent území. Větrníky by byly vyšší i třeba než Žižkovská věž v Praze (ta měří 216 metrů – pozn. red.),“ pravil místostarosta.

„To by byla zásadní proměna reliéfu. Uvědomujeme si, že obnovitelné zdroje energie potřebujeme, ovšem nikoliv takto dramatické,“ dodal.

„Počkejme si na akcelerační zóny“

Investoři městu nabídli kompenzace. Jaké konkrétně, radnice nesdělila. Podle Honzárka ale byly štědré. Kvůli nabídnutým benefitům už dříve záměr podpořili obyvatelé Květnova. Větrníky by ale zasahovaly do výhledu i lidem ze sousední Okrouhličky či dalších brodských osad Svatý Kříž a Suchá, kteří by žádné výhody neměli.

Opoziční zastupitel, předseda výboru pro životní prostředí a ochránce přírody Václav Hlaváč upozornil, že se v krajích připravují takzvané akcelerační zóny. To budou pečlivě vybrané lokality, kde by podle objektivních skutečností měly větrné elektrárny nejmenší dopad na krajinu.

Komplex dvou větrných elektráren, které jsou v provozu od roku 2009, najdete na Vysočině u obce Věžnice. Díky nadmořské výšce jsou zde příznivé větrné podmínky. Stroje, které spadají do portfolia obnovitelných zdrojů energie Skupiny ČEZ, pokryjí roční spotřebu víc než dvou tisíc domácností.
Komplex dvou větrných elektráren, které jsou v provozu od roku 2009, najdete na Vysočině u obce Věžnice. Díky nadmořské výšce jsou zde příznivé větrné podmínky. Stroje, které spadají do portfolia obnovitelných zdrojů energie Skupiny ČEZ, pokryjí roční spotřebu víc než dvou tisíc domácností.
Větrné elektrárny u Věžnice jsou v provozu od konce roku 2009. Jejich maximální výkon činí 2 MW. Včetně listů rotorů jsou vysoké 126 metrů. Dnes už se běžně staví větrné elektrárny dvakrát tak vysoké a několikanásobně výkonnější.
Jeden počítačový terminál je pod elektrárnou, druhý nahoře v gondole. Obsluha se z nich dozví veškeré údaje o chodu elektrárny, výkonu i třeba síle a směru větru. Na snímku ho obsluhuje vedoucí provozu ČEZ Obnovitelné zdroje Ondřej Němec.
17 fotografií

„Zatím je to jen v návrzích. Počkejme na jejich vyhotovení a schválení, což by mělo být přibližně v polovině příštího roku. Podle konceptu akceleračních zón pak jednejme,“ vyzval své kolegy v zastupitelstvu.

Stejného názoru je i Honzárek. „Jsme ochotni se s některými větrnými elektrárnami smířit. Ale měla by v tom být určitá logika a přiměřená podoba. Nechceme dělat spontánní rozhodnutí. Počkáme na vyhotovení akceleračních zón, do té doby se nebudeme k ničemu smluvně zavazovat,“ konstatoval.

V některých obcích se s investory dohodli

Na Vysočině je v tuto chvíli sedm větrných elektráren. Už roky se jejich počet nezměnil. Zatím poslední dvě byly postavené v roce 2009 u Věžnice na Havlíčkobrodsku. Další výstavbu tenkrát plošně zastavil Kraj Vysočina. I když se pravidla v posledních letech uvolňují, žádný z připravovaných nových projektů se výstavbě zatím neblíží.

24. června 2024

Větrná energetika se i na celostátní úrovni dostává mezi podporované zdroje energie. Investoři se objevují napříč celým Krajem Vysočina, s představiteli obcí jednají na více místech. Někde už se dohodli, jiná sídla elektrárny na svém území odmítla.

V pokročilém stavu jsou kontakty energetiků například s obcemi Přibyslavska. Některé z nich už v minulosti se stavbou vyslovily souhlas, Přibyslav například podepsala se společností ČEZ memorandum o spolupráci v případě výstavby větrných parků u Dolní a České Jablonné.

Stavbě větrných elektráren se Vysočina nevyhne. Ale s mírou, radí politici

„Pro Přibyslav jako takovou by to mohlo být poměrně schůdné řešení. Je to od města v dostatečné vzdálenosti, větrníky by zároveň nestály na každém kopci,“ podotkl přibyslavský starosta Martin Kamarád. Nyní podle něho probíhají jednání s vlastníky dotčených pozemků a připravují se podrobná měření a jednání s obcemi.

Letošní referenda? Polovina pro, polovina proti

S letošními sněmovními volbami se na toto téma konala referenda v šesti obcích Vysočiny. Stavby větrných elektráren podpořili obyvatelé Stonařova a Věžničky na Jihlavsku a Menhartic na Třebíčsku. Proti větrníkům se naopak vyslovily většiny občanů v Polné na Jihlavsku, Černovicích na Pelhřimovsku a v Nových Dvorech na Žďársku.

I v případě Havlíčkova Brodu se v souvislosti s větrníky hovoří ještě minimálně o jedné lokalitě. „Víme o aktivitách například u místní části Jilemník. Ale žádný konkrétní projekt nám prozatím předložen nebyl,“ poznamenal Libor Honzárek.

Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Hotel padl i přes nelibost místních. Na léta prázdné ploše se má konečně stavět

Developer sice v roce 2018 urychlil demolici zchátralého hotelu, ale zastavět...

Když se roku 2018 v Telči nedaleko nádraží kvůli údajně chystané stavbě supermarketu boural někdejší hotel Na Růžku, nenesla to část místních lehce. Jenže od té doby leží pozemek ladem. Až nyní...

Zaměstnanci firmě vysáli tisíce litrů paliva. Kraďte ještě víc, nabádal je komplic

Kriminalisté zajistili množství prázdných i plných kanystrů, sudy, další...

Čtyři muži si z firemního areálu v Jihlavě udělali doslova čerpací stanici. Podle policie dlouhé měsíce systematicky kradli pohonné hmoty svému zaměstnavateli, přečerpávali je do kanystrů a následně...

Rány do krku a hlavy. Násilník při hokeji v Jihlavě napadl diváka

Policie žádá občany, kteří poznají muže na fotografii, aby se ozvali na...

Jihlavští policisté řeší další incident z Horácké multifunkční arény. Tentokrát hledali agresora, který při zápasu mezi domácí Duklou a Kolínem 15. listopadu napadl v prostorách haly jiného fanouška....

Nejvýše položený rybník na Vysočině si rekreanti neužijí, kvůli opravám bude bez vody

Začala obnova nejvýše položeného rybníka na Vysočině – Sykovce u Tří Studní. Z...

Jednu z nejoblíbenějších koupacích ploch na Žďársku, rybník Sykovec u Tří Studní, si příští rok rekreanti neužijí. Nádrž čeká odbahnění, opravy hráze a další úpravy. Ty začaly již nyní, před...

V jihlavské zoo se objevila ptačí chřipka, chovatelé musí utratit labutě a husy

Láska až za hrob? Kdepak, v přírodě platí zákon silnějšího a perspektivnějšího...

Zoologická zahrada v Jihlavě řeší velký problém. V chovu labutí se objevila ptačí chřipka. V pátek je z toho důvodu zahrada pro veřejnost uzavřena. Vedení zoo přijímá opatření, aby se další šíření...

Havlíčkův Brod odmítl stavbu větrníků vyšších, než je Žižkovská věž v Praze

Komplex dvou větrných elektráren, které jsou v provozu od roku 2009, najdete na...

Stavbu větrných elektráren u místní části Květnov odmítlo vedení havlíčkobrodské radnice. U silnice směrem na Jihlavu jižně od města chtěly větrníky vysoké až 250 metrů stavět tři společnosti. Vedení...

11. prosince 2025  14:11

Plánovaný obchvat Pelhřimova? Město s napětím čeká na státní rozpočet

O deset tisíc vozidel denně uleví obchvat Pelhřimovu. Jedna z klíčových...

Ačkoli se zpozdil výběr dodavatele stavby, dlouho očekávané budování další fáze obchvatu Pelhřimova by mělo začít v příštím roce. Záleží to na schválení oficiálního státního rozpočtu. Příprava na...

11. prosince 2025  8:30

Jihlava vyhrála desátý zápas v řadě a vede o bod před Slavií, Zlín na dně

Edgars Kulda z Jihlavy slaví gól.

Desátý zápas v řadě vyhráli v první lize hokejisté Jihlavy, kteří porazili Litoměřice 6:2. V čele tabulky má Dukla dál jednobodový náskok před Slavií, kterou vystřídala na prvním místě v pondělí....

10. prosince 2025  21:18

Šéfka jihlavského centra sociálních služeb je ve vazbě. Chod centra to neovlivní

Vynucená nepřítomnost ředitelky Integrovaného centra sociálních služeb (ICSS)...

Ředitelka Integrovaného centra sociálních služeb Jihlava (ICSS) Alena Řehořová je ve vazbě. O dnešním rozhodnutí okresního soudu informoval mluvčí jihlavského magistrátu Radovan Daněk. Jihlava je...

10. prosince 2025  16:53

Štursův Lev už hotel Veliš na náměstí Republiky nestřeží. Byl nebezpečný pro okolí

Socha musela být nejprve zajištěna, zpevněna a zabalena, potom odříznuta a...

Majestátní Lev, který desítky let shlížel na náměstí Republiky ve Žďáře nad Sázavou, opustil ve středu dopoledne své místo na vrcholku legendárního Hotelu Veliš. Dílo známého sochaře Jana Štursy bylo...

10. prosince 2025  15:57

Zaměstnanci firmě vysáli tisíce litrů paliva. Kraďte ještě víc, nabádal je komplic

Kriminalisté zajistili množství prázdných i plných kanystrů, sudy, další...

Čtyři muži si z firemního areálu v Jihlavě udělali doslova čerpací stanici. Podle policie dlouhé měsíce systematicky kradli pohonné hmoty svému zaměstnavateli, přečerpávali je do kanystrů a následně...

10. prosince 2025  13:39

Rány do krku a hlavy. Násilník při hokeji v Jihlavě napadl diváka

Policie žádá občany, kteří poznají muže na fotografii, aby se ozvali na...

Jihlavští policisté řeší další incident z Horácké multifunkční arény. Tentokrát hledali agresora, který při zápasu mezi domácí Duklou a Kolínem 15. listopadu napadl v prostorách haly jiného fanouška....

9. prosince 2025  14:48,  aktualizováno  10. 12. 13:24

Projekt vstupního portálu do kostela nosil přibyslavský farář v hlavě sedm let

Přibyslavský farář Pavel Sandtner představuje náčrt nového vstupního portálu do...

Přibyslavská farnost má velkolepý záměr. Vchod do kostela svatého Jana Křtitele chce opatřit novým vstupním portálem. Hlavní vrata, která se dnes již moc nepoužívají, má nahradit kované umělecké dílo...

10. prosince 2025  10:30

Havlíčkův Brod bude mít nový most přes Sázavu, unese až 900 tun

Most u Billy půjde úplně k zemi. Nahradí ho nový, který unese i nadměrné...

Ředitelství silnic a dálnic dokončuje přípravy na jednu z nejnáročnějších oprav na Vysočině. Vrcholí tendr na zhotovitele rekonstrukce mostu přes Sázavu v Havlíčkově Brodě a úpravy Masarykovy a...

10. prosince 2025  8:33

Poskytovatelé sociálních služeb v podezření z machinací, policie zadržela i ředitelku

ilustrační snímek

Policie kvůli závažné hospodářské kriminalitě v pondělí zasahovala u poskytovatelů sociálních služeb v Jihlavě a na jižní Moravě. Podle tajemníka jihlavského magistrátu Evžena Zámka skončila v rukou...

9. prosince 2025  15:24

Advantage Consulting, s.r.o.
REVIZNÍ TECHNIK (50-60.000 Kč)

Advantage Consulting, s.r.o.
Kraj Vysočina
nabízený plat: 50 000 - 60 000 Kč

Dalších 30 501 volných pozic

Obrazy přicestovaly na Vysočinu z Itálie, vytvářejí magickou atmosféru

Magický svět Štěpána Zavřela představuje hlavně pohádkovou tvorbu známého...

Zdaleka, až z italského města Sarmede v Benátsku doputovalo na Vysočinu padesát originálních ilustrací Štěpána Zavřela, známého českého ilustrátora, malíře a animátora. K vidění jsou v podkroví...

9. prosince 2025  15:03

Vánoční dárek pro pěší i řidiče, otevře se ulice u brodské nemocnice

Rekonstrukce Havlíčkovy ulice v Havlíčkově Brodě se blíží ke konci. (prosinec...

Ke konci se nezadržitelně blíží rekonstrukce Havlíčkovy ulice v Havlíčkově Brodě. Ta je kvůli přestavbě a modernizaci uzavřena v úseku od Masarykovy ulice po Jahodovu již od konce února. Od té doby...

9. prosince 2025  8:05

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.