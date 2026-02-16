Sousedé proti Kojetínu. Sporu kvůli větrným elektrárnám se Brod odmítl účastnit

Autor:
  8:49
Obce na Havlíčkobrodsku rozdělil spor ohledně stavby větrných elektráren. Kojetín, v jehož katastru by dva větrníky společnosti ČEZ měly vyrůst, je pro. Sousední obce však s projektem nesouhlasí. Do záležitosti se vložilo i vedení Havlíčkova Brodu, které odmítlo, aby elektrárny stály na jeho pozemcích.
Větrné elektrárny u Věžnice jsou v provozu od konce roku 2009. Jejich maximální...

Větrné elektrárny u Věžnice jsou v provozu od konce roku 2009. Jejich maximální výkon činí 2 MW. Včetně listů rotorů jsou vysoké 126 metrů. Dnes už se běžně staví větrné elektrárny dvakrát tak vysoké a několikanásobně výkonnější. | foto: Martin Vokáč, iDNES.cz

Větrné elektrárny u Věžnice se točí od roku 2009. Stavět je chtěla původně obec...
Komplex dvou větrných elektráren, které jsou v provozu od roku 2009, najdete na...
Jeden počítačový terminál je pod elektrárnou, druhý nahoře v gondole. Obsluha...
Komplex dvou větrných elektráren, které jsou v provozu od roku 2009, najdete na...
17 fotografií

Za projektem na výstavbu větrných elektráren u Kojetína stojí společnost ČEZ Obnovitelné zdroje. Poblíž silnice na Havlíčkův Brod by chtěla postavit dva větrníky. I s listy vrtulí by měly být vysoké kolem 190 metrů. Obci za to slíbila roční zisk minimálně 630 tisíc korun.

Už v roce 2024 se v Kojetíně na toto téma uskutečnila anketa. Většina obyvatel se vyslovila pro výstavbu. Rozdíl byl však pouhých deset hlasů, pro bylo 72 lidí, proti 62. Vedení obce následně se společností ČEZ podepsalo smlouvu. „Budovali jsme kanalizaci, stálo nás to desítky milionů. Peníze potřebujeme. Čím dřív elektrárny budou, tím lépe,“ shrnul starosta Kojetína Ladislav Venc.

Větrné elektrárny u Věžnice jsou v provozu od konce roku 2009. Jejich maximální výkon činí 2 MW. Včetně listů rotorů jsou vysoké 126 metrů. Dnes už se běžně staví větrné elektrárny dvakrát tak vysoké a několikanásobně výkonnější.
Větrné elektrárny u Věžnice se točí od roku 2009. Stavět je chtěla původně obec sama, nenašla ale dostatek peněz. Proto celý projekt prodala skupině ČEZ.
Komplex dvou větrných elektráren, které jsou v provozu od roku 2009, najdete na Vysočině u obce Věžnice. Díky nadmořské výšce jsou zde příznivé větrné podmínky. Stroje, které spadají do portfolia obnovitelných zdrojů energie Skupiny ČEZ, pokryjí roční spotřebu víc než dvou tisíc domácností.
Jeden počítačový terminál je pod elektrárnou, druhý nahoře v gondole. Obsluha se z nich dozví veškeré údaje o chodu elektrárny, výkonu i třeba síle a směru větru. Na snímku ho obsluhuje vedoucí provozu ČEZ Obnovitelné zdroje Ondřej Němec.
17 fotografií

Elektrárny podle zveřejněných podkladů neměly stát vyloženě na vrcholu kopce. Umístěné mají být do svahu, přičemž nejbližší vrchol je o dvacet až třicet metrů výš. Od nejbližších obydlí mají být vrtule minimálně 800 metrů. Od sousedních obcí pak dva kilometry a dál.

Nyní se záležitost dostala až do Havlíčkova Brodu. Investor totiž projekt drobně upravil. Větrníky posunul o několik desítek metrů dál od Kojetína do původně lesního porostu u výkrmny prasat. Zdejší lesní pozemky, které jsou po kůrovcové kalamitě vykácené, patří Havlíčkovu Brodu.

„Původní umístění bylo na soukromých pozemcích vícero vlastníků. Elektrárny jsme posunuli na pozemky Havlíčkova Brodu, protože se nám jednání s jedním vlastníkem zdálo jednodušší než s větším počtem drobných majitelů,“ vysvětlil manažer projektu Petr Elfmark Bartoš.

„Stavba by ovlivnila kvalitu života tisíců lidí“

Brodští zastupitelé se záležitostí nyní zabývali. Na poslední jednání dorazily i desítky lidí z řad veřejnosti. Přijeli členové vedení sousedních obcí, osadních výborů i další lidé. Všichni s jedním cílem, výstavbě větrníků zamezit.

Ještě před jednáním zástupci okolních obcí rozeslali dopis, v němž důvody svého postoje objasňují. „Jde o zásah, který zásadně ovlivní celý region, jeho krajinu, rozvoj obcí i kvalitu života tisíců obyvatel,“ píší v dopise. Podepsaní jsou pod ním starostové Rozsochatce, Dolní Krupé, Břevnice, Kyjova i člen osadního výboru v Jilemníku.

Havlíčkův Brod odmítl stavbu větrníků vyšších, než je Žižkovská věž v Praze

Domnívají se, že projekt trvale a nezvratně změní charakter krajiny na Vysočině. Obávají se s tím souvisejícího zastavení rozvoje obcí a bytové výstavby, propadu hodnoty nemovitostí, odlivu obyvatel, poškození krajinného rázu a negativních dopadů na život obyvatel.

„Zvlášť alarmující je plánovaný zásah do krajiny v okolí Ronovce, v oblasti pramenišť a nově vysazených, dlouhodobě udržovaných porostů, které měly sloužit jako přírodní a rekreační zázemí pro celý region,“ upozorňují autoři dopisu. „Požadujeme, aby byl tento projekt okamžitě zastaven,“ zdůrazňují.

Když fouká v Rakousku u hranic, fouká i u nás

Na stejnou notu naskočili i havlíčkobrodští zastupitelé. „Byl by to velký zásah do krajiny. Co dělá charakter Vysočiny, by bylo poničeno,“ konstatovala například Veronika Prchalová (Broďáci).

„Větrné elektrárny by byly na okraji Ronoveckého lesa, což je regionální biocentrum. Stavbou by bylo znehodnoceno,“ upozornil starosta Zbyněk Stejskal (ODS).

Pelhřimovští zastupitelé stopli větrné elektrárny i bez hlasu lidu

„Nejsem proti větrníkům. Ale jsem proti tomu, aby byly rozházené po kopcích Vysočiny. Když může foukat hned za hranicemi v Rakousku, určitě stejně tak fouká na naší straně jižní hranice. Tam je stavme,“ nabádal místostarosta Vladimír Slávka (ANO) s odkazem na severovýchod Rakouska, kde je velkých větrných farem několik.

„Stojí obcím za půl milionu korun ročně nechat si zohyzdit krajinu ve svém okolí? Vždyť jeden blok Dukovan vyrobí elektřiny jako až tři tisíce větrníků,“ poznamenala Ivana Mojžyšková (SOCDEM) a naznačila, kam má stát směřovat v energetice podporu.

Vyčkejme na akcelerační zóny, vyzval Hlaváč

Ekolog a zastupitel Václav Hlaváč (Společně pro Brod) znovu opakoval, ať se zastupitelé neukvapují a nabídku neschvalují do doby, než budou vyčleněné takzvané akcelerační zóny. To budou území vhodnější pro umístění větrných elektráren a rovněž pro ně v těchto místech bude snadnější povolování. „Letos by měly být schválené. Do té doby doporučuji vyčkat,“ prohlásil.

24. června 2024

S takovým postojem souhlasil i místostarosta Libor Honzárek (TOP 09). „Zatím chybí jakákoliv koncepce pro širší území. Nemělo by se to nechat čistě na jednotlivých samosprávách. Kde kdo sežene kopec a dostane patřičný úplatek, pak skloní hlavu,“ řekl.

Když diskuse začala zabředávat do ideologické roviny, ozvala se místostarostka Marie Rothbauerová (ODS). „To, zda mají u Kojetína stát větrné elektrárny, je věcí Kojetína. My tu máme pouze posoudit, zda společnosti ČEZ pronajmeme pozemek, či nikoliv. I když odmítneme, proces může pokračovat dál i bez Havlíčkova Brodu,“ upozornila kolegy.

Projekt pokračuje dál. „Partnerem je Kojetín“

A přesně tím směrem se celá záležitost nyní vydala. Zastupitelé Brodu pronajmout ČEZ část pozemku odmítli. Ovšem Kojetín má se společností ČEZ smlouvu a chce v projektu pokračovat. A stejně to vidí i investor.

„Chtěli jsme si přípravu zjednodušit, nepodařilo se. Nic to nemění na tom, že budeme dál pokračovat na soukromých pozemcích. Pro nás je v tomto partnerem obec Kojetín, v jejímž katastru se pohybujeme,“ vzkázal Petr Elfmark Bartoš.

Zastupitelé Havlíčkova Brodu se větrnými elektrárnami zabývali už podruhé během poměrně krátké doby. V prosinci odmítli žádosti tří investorů, kteří chtěli stavět až 250 metrů vysoké stožáry s vrtulemi poblíž brodské místní části Květnov u silnice na Jihlavu. Použili při tom prakticky totožné argumenty – že stožáry pozmění ráz krajiny, poškodí ji a že do ustanovení akceleračních zón nic neschválí.

Na Vysočině je sedm větrných elektráren. Poslední dvě vyrostly v roce 2009 u Věžnice na Havlíčkobrodsku. Vzhledem k nynější podpoře obnovitelných zdrojů energií jednají o stavbách větrníků investoři na více místech. Některé obce už s nimi uzavřely smlouvu o budoucí spolupráci, například Přibyslav, Štoky, Šlapanov, Stonařov, Dlouhá Brtnice či Žirovnice. Jinde – třeba ve Větrném Jeníkově, Polné, Počátkách či Oudoleni – lidé větrníky odmítli.

Větrné elektrárny měly stát na okraji lesního pozemku u Kojetína.

Větrné elektrárny měly stát na okraji lesního pozemku u Kojetína.

Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Výrobce leteckých motorů se chystá na nápor zakázek. Hledá stovky zaměstnanců

Firma PBS slavnostně zprovoznila novou žíhací a vakuovou pec. Nové investice jí...

Téměř miliarda korun. Taková investice putovala loni do rozvoje výrobního závodu společnosti PBS ve Velké Bíteši. Zájem o letecké motory z Velké Bíteše se za poslední roky několikanásobně zvýšil....

Z pelhřimovské nemocnice odcházím dobrovolně, Vlček jen žvaní, říká Běhounek

Premium
Jiří Běhounek, SOCDEM

Situace v pelhřimovské nemocnici vře. Poté, co ohlásil rezignaci ředitel Radim Hošek, končí ve funkci náměstka i krajský radní, bývalý hejtman a poslanec Jiří Běhounek. V rozhovoru pro iDNES.cz ostře...

Do tunelu pro potok už mohou chodci i cyklisté, zpřístupnily ho rošty nad vodou

Nový průchod slouží u hlavního vlakového nádraží v Jihlavě. Vznikl díky roštům...

Dříve tím tunelem u hlavního vlakového nádraží v Jihlavě tekl jen Drážní potok pod rušnou Havlíčkovou ulicí. Nově je otevřen i chodcům a cyklistům díky roštům položeným nad vodním tokem. A že už do...

Vedení Nemocnice Pelhřimov se rozpadá, končí ředitel i náměstek Běhounek

Ve středu rezignoval ředitel Nemocnice Pelhřimov Radim Hošek (vpravo) a odchod...

Napětí v Nemocnici Pelhřimov vyvrcholilo. Ve středu rezignoval její ředitel Radim Hošek a odchod z funkce oznámil i jeho náměstek a někdejší hejtman kraje Jiří Běhounek (nez. za SOCDEM). Ten zároveň...

Zlomené ruce i nohy, tělo samá podlitina. Týrání batolete otřáslo kriminalisty

Týrání batolete otřáslo kriminalisty

Teprve osmiměsíční miminko se stalo obětí násilnických choutek dvacetiletého muže. Ten holčičku své družky, s níž žil na ubytovně v Třebíči, podle kriminalistů opakovaně bil, třásl s ní a týral ji....

Sousedé proti Kojetínu. Sporu kvůli větrným elektrárnám se Brod odmítl účastnit

Větrné elektrárny u Věžnice jsou v provozu od konce roku 2009. Jejich maximální...

Obce na Havlíčkobrodsku rozdělil spor ohledně stavby větrných elektráren. Kojetín, v jehož katastru by dva větrníky společnosti ČEZ měly vyrůst, je pro. Sousední obce však s projektem nesouhlasí. Do...

16. února 2026  8:49

Úřady větrají sklady od přebytečného plechu, skartují tisíce registračních značek

Zaplněný žďárský depozit tabulek SPZ z aut, dočasně vyřazených z provozu,...

Registrační značky z tisíců vozidel skladují nyní městské úřady na Vysočině. Mnohé plechové tabulky z aut a motorek, jež jejich majitelé dočasně nevyužívají, leží přitom v depozitu už léta. Novela...

15. února 2026  11:07

Slamák, ras i kašpárek. Maškary nachodí po vsi desítky kilometrů

Oslavy masopustu se v obci Herálec na Vysočině nesly ve velkém stylu (15. února...

Hojnou úrodu, plodnost i rodinné štěstí přinášely maškary opět do domácností v Herálci pod Žákovou horou na Žďársku. Dvaatřicet účastníků sobotního masopustního průvodu obcházelo za doprovodu...

15. února 2026  10:17

Hřbitovy na Vysočině jsou plné. V Bystřici tak uloží urny pod křišťálový strom

Takto by měl vypadat strom vzpomínek Eiwa na bystřickém hřbitově.

S nedostatkem míst pro uložení uren bojuje na svých hřbitovech řada měst na Vysočině. Zcela naplněnou kapacitu kolumbárií řeší třeba Pelhřimov. Součástí velkých úprav hřbitova je tam proto i vznik...

14. února 2026  9:09

Tisíc km v dešti i mrazu. Na olympiádu šel pěšky z Třebíče, pláštěnku si slepil z pytlů

Premium
Slavnostní zahájení zimní olympiády si Nico Mora užil s přítelkyní a svým...

Když slyšel na slavnostním zahájení olympijských her zpívat Andreu Bocelliho, neubránil se dojetí. Nico Moro putoval z domovské Třebíče 31 dní, aby dosáhl vysněného cíle v italském Miláně. Nevynechal...

13. února 2026

Hasiči chystají Nábor hrdinů i pro veřejnost, hledají nové dárce kostní dřeně

V Českém národním registru dárců dřeně je aktuálně zapsáno 120 tisíc...

Najít nové potenciální dárce kostní dřeně je cílem Náboru hrdinů, který se 18. února uskuteční ve Žďáře nad Sázavou a Velkém Meziříčí. Za prvotní myšlenkou stojí žďárský Odborový svaz hasičů a snaha...

13. února 2026  14:15

Tragédie na stavbě obchvatu u Jihlavy. Z mostu spadl člověk

Záchranáři ve středu 30. dubna 2025 dopoledne zasahovali u dvou nehod na D2.

Na stavbě obchvatu Brtnice na Jihlavsku dnes zemřel člověk. Podle mluvčího Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina Petra Janáčka spadl z velké výšky, byl na místě mrtvý.

13. února 2026  13:39

Podvodníci zaujali investory důmyslným marketingem, obrali je o 56 milionů

ilustrační snímek

Kvůli rozsáhlým podvodům se škodou přesahující 56 milionů korun obvinila policie na Vysočině sedm lidí. Ve vazbě skončili dva muži, další dva muži a tři ženy jsou vyšetřovaní na svobodě. Všichni jsou...

13. února 2026  11:16

Výrobce leteckých motorů se chystá na nápor zakázek. Hledá stovky zaměstnanců

Firma PBS slavnostně zprovoznila novou žíhací a vakuovou pec. Nové investice jí...

Téměř miliarda korun. Taková investice putovala loni do rozvoje výrobního závodu společnosti PBS ve Velké Bíteši. Zájem o letecké motory z Velké Bíteše se za poslední roky několikanásobně zvýšil....

13. února 2026  8:51

Většina lékařů v Pelhřimově stahuje výpovědi, nemocnici povede nový ředitel

Nemocnice Pelhřimov

Většina lékařů interního oddělení Nemocnice Pelhřimov stáhne k 16. únoru své výpovědi. Rozhodnutí padlo po jednání s hejtmanem Martinem Kuklou (ANO) a jmenování Michala Kozára novým ředitelem. Krize...

12. února 2026  18:45

Prémiová kojenecká výživa Kendamil: když důvěra začíná u složení
Prémiová kojenecká výživa Kendamil: když důvěra začíná u složení

Důvěra se u kojenecké výživy rodí z drobných rozhodnutí – a často začíná u složení. A právě proto Kendamil staví své receptury na plnotučném...

Nemocnici Pelhřimov načas povede bývalý ředitel. Lékaři slíbili stažení výpovědí, říká

Starosta Jindřichova Hradce a budoucí dočasný ředitel nemocnice v Pelhřimově...

Nemocnici v Pelhřimově, jejíž ředitel Radim Hošek rezignoval, povede její bývalý ředitel a nynější starosta Jindřichova Hradce Michal Kozár. Rozhodli o tom radní Kraje Vysočina. Ve funkci bude...

12. února 2026  13:55,  aktualizováno  15:52

První honorář jsem si zarámoval, říká hlas fotbalové Sparty i hokejového zlata

Premium
„Byla to třešnička na dortu,“ říká Novotný o moderování Davis Cupu na Vysočině.

Jeho hlas se stal soundtrackem největších českých sportovních triumfů posledních let. Byl u toho, když hokejová Praha předloni v květnu propadla zlaté euforii, moderoval oslavy sparťanského doublu na...

12. února 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.