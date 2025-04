V Polné může přibýt sedm větrných elektráren, lidé se vyjádří v anketě

Větrné elektrárny by u Polné chtěly stavět společnosti WEB Větrná energie a Pražská energetika. Podle prezentací zveřejněných radnicí zvažují až sedm elektráren se stožáry vysokými do 166 metrů, které by měly výkon šest až 7,2 megawattu (MW).

Za každou věž v provozu slibují městu roční příspěvek nejméně jeden milion korun a další benefity. Větrníky by měly být poblíž místních částí Hrbov, Janovice a Skrýšov. Debata na zastupitelstvu o tom trvala skoro dvě hodiny.

Podle zastupitelky Veroniky Švomové to je tak zásadní záležitost, že by o ní měli rozhodnout sami občané. „Domníváme se, že výstavba větrných elektráren představuje obrovský zásah do krajinného rázu a bude mít obrovský vliv na kvalitu života místních obyvatel,“ uvedla mimo jiné.

Navrhla, aby se referendum v Polné konalo s letošními volbami do Poslanecké sněmovny, nejpozději 4. října. Náklady na referendum odhadla na sto tisíc korun. Zda referendum uspořádat, projednají zastupitelé na příštím jednání 16. června.

Hlasovat by mohli i mladí od 15 let

Vyhlášení ankety navrhla radní Daniela Šináglová s odkazem na jednání městské rady. „Navrhujeme odložit rozhodnutí o případném vyhlášení referenda do doby, než budeme znát výsledky ankety,“ uvedla. Pro konání ankety zvedlo ruku 15 zastupitelů, proti jich bylo pět.

24. června 2024

Otázky do ankety navrhne pracovní komise, do níž může každá strana v zastupitelstvu delegovat zástupce. Anketa by měla být 1. do 11. června, lidé budou na otázky odpovídat v elektronické aplikaci. Zadají telefonní číslo, pak dostanou přístupový kód. Kdo si nebude vědět rady, může přijít na úřad. Radnice by chtěla, aby názor vyjádřili i mladí od 15 let.

Podle zastánců referenda by z něj na rozdíl od ankety vyplynul průkaznější výsledek. V anketě mohou například hlasovat i lidé, kteří ve městě nežijí.

V Kraji Vysočina je zatím sedm větrných elektráren, čtyři se točí u Pavlova na Jihlavsku. Další je u obce Kámen na Havlíčkobrodsku. Poslední dva větrníky u Věžnic byly postavené v roce 2009, provozuje je firma ČEZ Obnovitelné zdroje. Z Polné jsou to do Věžnic přibližně čtyři kilometry. V blízkosti Polné už mají smlouvu o spolupráci s investory při budoucí výstavbě větrného parku například Šlapanov a Štoky.

Někde na Vysočině lidé v místních referendech větrníky odmítli. Loni to bylo v Počátkách na Pelhřimovsku, Jamném na Jihlavsku a v Dalečíně na Žďársku. Tuto sobotu bude kvůli větrníkům místní referendum v Menharticích na Třebíčsku.