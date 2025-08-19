Velký Žďárský rybník letos přijde o vodu, čeká ho rozsáhlá proměna

Autor:
  16:07
Ještě letos na podzim bude rybník Velký Žďárský, mezi obyvateli Žďáru nad Sázavou známý spíš jako Horní či „Horňák“, vypuštěn. Nádrž v blízkosti centra plánuje město odbahnit. Následovat mají rozsáhlé opravy rybníka i proměna jeho okolí. Radnice nyní hledá firmu, jež se revitalizace za zhruba 65 milionů korun ujme.

„Hlavním důvodem, proč se do obnovy rybníka Velký Žďárský pouštíme, je snaha o zlepšení jeho retenční a protipovodňové funkce. Jak na tom je, jsme si ostatně vyzkoušeli při záplavách loni v září. Tehdy se už nádrž dostala na hranici svých kapacit a hrozilo přelití vody do Smetanovy ulice,“ připomněl téměř rok staré události žďárský starosta Martin Mrkos.

Rybník Velký Žďárský je zelenou oázou poblíž centra města.
Lidé se dle studie mohou u Velkého Žďárského rybníka těšit třeba na ptačí pozorovatelnu, altán či pobytové molo.
Rybník Velký Žďárský je zelenou oázou poblíž centra města.
Lidé se dle studie mohou u Velkého Žďárského rybníka těšit třeba na ptačí pozorovatelnu, altán či pobytové molo.
7 fotografií

Právě do „Horňáku“ totiž při silnějších deštích putuje voda z rozlehlé průmyslové zóny v Jamské ulici, kterou na této trase ještě trochu “„brzdí“ o něco menší rybník Velký Posměch.

Ostatně i ten prošel před několika lety opravami a rozsáhlou obnovou. Z této nádrže už ale voda potrubím směřuje právě do Velkého Žďárského, který by však již nemusel být časem schopen její větší množství zadržet.

Lidé nechtějí, aby město ze žďárského rybníka udělalo megalomanský park

„Bude se proto rekonstruovat jak hráz, tak i výpust, bezpečnostní a nouzový přeliv. Dále se bude opravovat i zátopa a přeliv,“ vyjmenoval Mrkos jen některé úpravy, které vodní plochu po odbahnění čekají. Doplnil, že s přípravnými pracemi se má začít zřejmě na konci třetího čtvrtletí letošního roku. Celá akce by pak měla trvat přibližně jeden a půl roku.

Pozorovatelna, hřiště i molo

Kromě rekonstrukce samotného rybníka se ale celkem výrazně změní také jeho okolí. „Dojde k výměně autobusové zastávky na Novoměstské ulici, přičemž za touto novou zastávkou vznikne i altán. V okolí přibude například ornitologická pozorovatelna, vodní hřiště nebo menší molo na jižní straně nádrže,“ vyjmenoval starosta.

„Horňák“ obkrouží řada cest pro pěší, přibude rovněž nové veřejné osvětlení, zeleň nebo lavičky, odpadkové koše a další mobiliář. A byť se má celá oblast, která se nachází v těsné blízkosti rušné křižovatky Novoměstské, Brněnské, Horní a Smetanovy ulice, stát odpočinkovou zónou, s koupáním tam lidé počítat nemohou.

Z divokého rybníka poblíž centra Žďáru bude ekopark za 65 milionů

Mola, „pláž“ a pohodlnější přístupy k vodě budou sloužit spíše pro relaxaci, pozorování četného vodního ptactva a také pro vzdělávání – k dispozici ostatně bude i environmentální učebna. Nádrž také nebude, stejně jako je tomu nyní, ani v budoucnu sloužit pro intenzivní chov ryb. Právě to se totiž v minulosti neblaze podepsalo na kvalitě vody.

Finální cenu za obnovu Horního rybníka budou znát Žďárští až po ukončení výběrového řízení na zhotovitele.

Většinu nákladů by ale měla pokrýt dotace, již se městu povedlo získat. „Ta činí 54 milionů korun,“ upřesnila mluvčí žďárské radnice Blanka Sobolová. Dodala, že projekt prošel od jeho zveřejnění několika úpravami.

Zrušen byl – kvůli zachování klidu pro hnízdící ptactvo – původně plánovaný přívoz na ostrůvek. Změna nastala třeba i ve vedení některých cest.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Po přestavbě se znovu otevře nejvýše položená dálniční odpočívka v Česku

Ještě koncem letních prázdnin dostanou řidiči cestující po D1 mezi Prahou a Brnem milý dárek. Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) opětovně uvede do provozu modernizované a rozšířené odpočívadlo u...

Metr za osm tisíc. Makléře šokovalo, kam se vyšplhala cena parcel v Brodě

Vedení města žasne, odborníci jsou v šoku. Naprostá většina parcel v havlíčkobrodské lokalitě Na Nebi je pár dní po zahájení elektronické aukce rozprodána. Kvůli velkému zájmu se ceny vyšplhaly do...

Vaněček přivezl Stanley Cup do Havlíčkova Brodu. Přivítalo ho plné náměstí

Pardubice a Havlíčkův Brod. Dvě hokejové bašty, které světovému sportu v minulosti daly řadu slavných českých hokejistů, v posledních dvou dnech zažívaly parádní show. Její hlavní hvězdou nebyl jen...

Židovská čtvrť pod bazilikou těsně unikla demolici socialistických urbanistů

Kdyby nepřišla v roce 1989 sametová revoluce, dost možná by dnes Třebíč vypadala jinak a nikdy by nebyla zapsána na Seznam světového dědictví UNESCO. Komunističtí urbanisté totiž od roku 1975 vážně...

OBRAZEM: Jistý je jen start. A také každoroční setkání balónů nad Telčí

Balónové létání má jen jednu jistotu. A tou je místo startu, říká se. Vše ostatní je do poslední chvíle ve hvězdách. Jistá je vlastně ještě jedna věc. Že se vyznavači této záliby sejdou o letních...

Velký Žďárský rybník letos přijde o vodu, čeká ho rozsáhlá proměna

Ještě letos na podzim bude rybník Velký Žďárský, mezi obyvateli Žďáru nad Sázavou známý spíš jako Horní či „Horňák“, vypuštěn. Nádrž v blízkosti centra plánuje město odbahnit. Následovat mají...

19. srpna 2025  16:07

Škola Spolu v Olešné má i druhý stupeň. A je mnohem blíž přírodě

Žádné známky, méně domácích úkolů, individuální a partnerský přístup, hodně pohybu i pobytu venku. To je jenom několik specifik typických pro základní Školu Spolu. Zařízení, které už od roku 2021...

19. srpna 2025  12:12

Kino ve Ždírci dostane třetí šanci, bude z něj velké kulturní centrum

Radnice ve Ždírci nad Doubravou se připravuje na jednu z největších investičních akcí ve své historii. Z budovy kina a knihovny chce udělat velké kulturní centrum s divadlem i několika byty. To vše...

19. srpna 2025  6:12

Kolem Dobré Vody na Telčsku už lze projet. Zbývá dokončit odbočku

Silničáři už pustili hlavní provoz do přebudovávaného nebezpečného úseku silnice I/23 u Dobré Vody nedaleko Mrákotína na Telčsku. V úseku byla riziková nepřehledná křižovatka na horizontu s odbočkou...

18. srpna 2025  14:29

Opilý řidič ohrožoval provoz na dálnici. U benzinky najel na obrubník a šel vrávoravě

Kvůli rychlosti překračující limit a nebezpečné jízdy blízko svodidel nahlásila oznamovatelka policii řidiče dodávky na dálnici D46 směrem na Olomouc. Na čerpací stanici zase několikrát vjel na...

18. srpna 2025  14:05

Umělec adoptoval hrob prvorepublikového letce. Zajímají mě lidské příběhy, říká

Prostějovský divadelník Konrád Popel, bývalý zelený baret a dnes kameník Pavel Rosberg a dále grafička Alžběta Hanzlová stáli za obnovou hrobu prvorepublikového vojáka Josefa Holoubka, který zahynul...

18. srpna 2025  11:13

Žďár si připomene srpnovou okupaci z roku 1968, promluví i pamětníci

Připomenout si zahájení srpnové okupace Československa, projít si některá místa ve městě, která jsou s těmito srpnovými událostmi spojená, nebo si pohovořit s pamětníky. Takový program je na čtvrtek...

18. srpna 2025  9:07

K odstavení auta jsou nutné parkovací hodiny. Stání v Přibyslavi je však dál zdarma

To, co radnice řidičům od února slibovala, se v Přibyslavi stalo skutečností. Na části hlavního Bechyňova náměstí a u hřbitova je možné zaparkovat pouze s parkovacími hodinami a maximálně na dvě...

17. srpna 2025  10:05

OBRAZEM: Jistý je jen start. A také každoroční setkání balónů nad Telčí

Balónové létání má jen jednu jistotu. A tou je místo startu, říká se. Vše ostatní je do poslední chvíle ve hvězdách. Jistá je vlastně ještě jedna věc. Že se vyznavači této záliby sejdou o letních...

16. srpna 2025  14:30

Židovská čtvrť pod bazilikou těsně unikla demolici socialistických urbanistů

Kdyby nepřišla v roce 1989 sametová revoluce, dost možná by dnes Třebíč vypadala jinak a nikdy by nebyla zapsána na Seznam světového dědictví UNESCO. Komunističtí urbanisté totiž od roku 1975 vážně...

16. srpna 2025  11:10

Advantage Consulting, s.r.o.
DISPONENT VÝROBY ABSOLVENT (37-47.000 Kč)

Advantage Consulting, s.r.o.
Kraj Vysočina
nabízený plat: 37 000 - 47 000 Kč

Dalších 33 007 volných pozic

Suchá kašna na náměstí Svobody má za sebou obnovu

Metro.cz

Město dokončilo restaurování a opravy kamenné kašny, jež se nachází na rohu jihlavských ulic Na Stoupách a náměstí Svobody. Do drobného historického objektu ve stěně obchodní školy se vrací i...

16. srpna 2025  8:39

Jihlavu šokuje „cirkus v hlavě“. Správa železnic nechala pomalovat opravený most

Premium

Žlutá, syté oranžová, do toho nejrůznější malby, nápisy a citáty. Železniční most v jihlavské Havlíčkově ulici šokuje. V minulosti býval klasicky šedivý. Nyní, po generální opravě, exploduje barvami...

15. srpna 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.