„Hlavním důvodem, proč se do obnovy rybníka Velký Žďárský pouštíme, je snaha o zlepšení jeho retenční a protipovodňové funkce. Jak na tom je, jsme si ostatně vyzkoušeli při záplavách loni v září. Tehdy se už nádrž dostala na hranici svých kapacit a hrozilo přelití vody do Smetanovy ulice,“ připomněl téměř rok staré události žďárský starosta Martin Mrkos.
Právě do „Horňáku“ totiž při silnějších deštích putuje voda z rozlehlé průmyslové zóny v Jamské ulici, kterou na této trase ještě trochu “„brzdí“ o něco menší rybník Velký Posměch.
Ostatně i ten prošel před několika lety opravami a rozsáhlou obnovou. Z této nádrže už ale voda potrubím směřuje právě do Velkého Žďárského, který by však již nemusel být časem schopen její větší množství zadržet.
„Bude se proto rekonstruovat jak hráz, tak i výpust, bezpečnostní a nouzový přeliv. Dále se bude opravovat i zátopa a přeliv,“ vyjmenoval Mrkos jen některé úpravy, které vodní plochu po odbahnění čekají. Doplnil, že s přípravnými pracemi se má začít zřejmě na konci třetího čtvrtletí letošního roku. Celá akce by pak měla trvat přibližně jeden a půl roku.
Pozorovatelna, hřiště i molo
Kromě rekonstrukce samotného rybníka se ale celkem výrazně změní také jeho okolí. „Dojde k výměně autobusové zastávky na Novoměstské ulici, přičemž za touto novou zastávkou vznikne i altán. V okolí přibude například ornitologická pozorovatelna, vodní hřiště nebo menší molo na jižní straně nádrže,“ vyjmenoval starosta.
„Horňák“ obkrouží řada cest pro pěší, přibude rovněž nové veřejné osvětlení, zeleň nebo lavičky, odpadkové koše a další mobiliář. A byť se má celá oblast, která se nachází v těsné blízkosti rušné křižovatky Novoměstské, Brněnské, Horní a Smetanovy ulice, stát odpočinkovou zónou, s koupáním tam lidé počítat nemohou.
Mola, „pláž“ a pohodlnější přístupy k vodě budou sloužit spíše pro relaxaci, pozorování četného vodního ptactva a také pro vzdělávání – k dispozici ostatně bude i environmentální učebna. Nádrž také nebude, stejně jako je tomu nyní, ani v budoucnu sloužit pro intenzivní chov ryb. Právě to se totiž v minulosti neblaze podepsalo na kvalitě vody.
Finální cenu za obnovu Horního rybníka budou znát Žďárští až po ukončení výběrového řízení na zhotovitele.
Většinu nákladů by ale měla pokrýt dotace, již se městu povedlo získat. „Ta činí 54 milionů korun,“ upřesnila mluvčí žďárské radnice Blanka Sobolová. Dodala, že projekt prošel od jeho zveřejnění několika úpravami.
Zrušen byl – kvůli zachování klidu pro hnízdící ptactvo – původně plánovaný přívoz na ostrůvek. Změna nastala třeba i ve vedení některých cest.