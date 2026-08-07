Vše začalo v úterý 4. srpna na 119. kilometru dálnice D1 ve směru na Prahu. Rodina pana Aviho Resche se po krátké zastávce vracela na dálnici. Mířili za svým synem, který hraje v Česku profesionálně házenou, a společně plánovali cestu za druhým synem do Německa. Před nájezdem na dálnici však nedostatečně zavřeli kufr svého Volkswagenu Tiguan.
Jakmile auto na dálnici zrychlilo, kufr se částečně otevřel a uložené věci začaly padat ven. Když rodina ztrátu zjistila, zastavila na krajnici. Pan Resch vystoupil, přesunul se bezpečně za svodidla a vydal se pěšky zpátky směrem na Brno hledat ztracená zavazadla. Jeho manželka se synem jeli dál s tím, že sjedou na nejbližším sjezdu.
Pasy u středových svodidel
V tu chvíli už ale úsekem kolem 115. kilometru projížděli dálniční policisté Daniel Morava a Miroslav Prášek z oddělení ve Velkém Beranově. Ti si všimli, že u středových svodidel leží kufr a opodál batoh. Věci naložili do auta a uvnitř našli cestovní pasy, notebook, oblečení a další osobní věci.
„Majitele jsme ale nemuseli hledat dlouho. Po několika stovkách ujetých metrů jsme si totiž všimli muže, který se pohybuje za svodidly,“ přiblížil policista Miroslav Prášek. Když hlídka u cizince zastavila, zjistila, že muž hledá právě věci, které oni před pár minutami našli. Policisté ho naložili do auta a pokračovali na nejbližší odpočívku.
Muž se mezitím telefonicky spojil s manželkou a synem. Ti však poté, co sjeli z dálnice a chtěli se pro něj vrátit, zabloudili. Prostřednictvím mobilního telefonu ale poslali souřadnice místa, kde zastavili. Auto stálo v katastru obce Štoky. Policisté proto muže dovezli přímo za jeho rodinou a cizinci mohli pokračovat v cestě.
Dopis z Tel Avivu: Jste vynikající ambasadoři
O několik hodin později dorazil na služebnu do Velkého Beranova e-mail přímo z Tel Avivu, ve kterém pan Avi Resch vyjádřil policistům oficiální poděkování.
„Vaši policisté tašku našli a zajistili, čímž zabránili situaci, která mohla pro naši rodinu skončit velmi vážně,“ napsal v dopise Resch. „Když jsem dorazil na místo, kde věci našli, oba policisté se ke mně chovali s mimořádnou laskavostí, trpělivostí a respektem. Udělali mnohem víc, než by kdokoli mohl rozumně očekávat – pomohli mi spojit se s rodinou a osobně mě odvezli zpět k našemu autu.“
V závěru dopisu pak vyzdvihl přístup obou dálničních policistů. „Jejich profesionalita, čestnost, oddanost veřejné službě a opravdová péče proměnily stresující zkušenost v něco, na co budeme vždy vzpomínat s vděčností. Jsou vynikajícími ambasadory Policie České republiky i celé České republiky,“ uzavřel Avi Resch.
Velitelům Dálničního oddělení Velký Beranov
Datum: 4. srpna 2026
Jménem své rodiny bych rád vyjádřil naši nejhlubší vděčnost a upřímné uznání za výjimečnou profesionalitu, integritu a lidskost projevovanou policisty Danielem Moravou a Miroslavem Práškem.
Dnes dříve, během cestování po České republice v roli turistů, nám z našeho vozidla na hlavní silnici nešťastnou náhodou vypadla taška. Taška obsahovala pasy naší rodiny, osobní doklady totožnosti a další důležité osobní věci.
Vaši policisté tašku našli a zajistili, čímž zabránili tomu, co se pro naši rodinu mohlo stát velmi vážnou situací. Když jsem dorazil na místo, kde byla taška nalezena, oba policisté se ke mně chovali s pozoruhodnou laskavostí, trpělivostí a respektem. Zašli daleko nad rámec toho, co by mohl kdokoli rozumně očekávat, když mi pomohli znovu se spojit s rodinou a osobně mě odvezli zpět k našemu vozidlu.
Jejich profesionalita, čestnost, oddanost veřejné službě a opravdová péče proměnily stresující zážitek v zážitek, na který budeme vždy vzpomínat s vděčností.
Přijměte prosím naše srdečné díky a předejte naše uznání policistům Danielu Moravovi, Miroslavu Práškovi a každému členovi týmu, který nám dnes pomáhal. Jsou vynikajícími ambasadory České policie a České republiky.
Avi Resch