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Z jedoucího auta jim na D1 vypadly i pasy, Izraelci teď posílají díky z Tel Avivu

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  14:18

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ilustrační snímek | foto: Shutterstock

Dovolená izraelské rodiny v České republice dostala nečekaný spád. Kvůli nedovřenému kufru auta začaly cizincům za jízdy na dálnici D1 padat z vozidla jejich zavazadla. Osobní věci včetně pasů a elektroniky poté sbírali přímo z vozovky policisté. Celý příběh, do kterého se zapojilo i bloudění na Havlíčkobrodsku, měl ale šťastný konec. Z Tel Avivu teď na Vysočinu doputovalo poděkování za pomoc.

Vše začalo v úterý 4. srpna na 119. kilometru dálnice D1 ve směru na Prahu. Rodina pana Aviho Resche se po krátké zastávce vracela na dálnici. Mířili za svým synem, který hraje v Česku profesionálně házenou, a společně plánovali cestu za druhým synem do Německa. Před nájezdem na dálnici však nedostatečně zavřeli kufr svého Volkswagenu Tiguan.

Jakmile auto na dálnici zrychlilo, kufr se částečně otevřel a uložené věci začaly padat ven. Když rodina ztrátu zjistila, zastavila na krajnici. Pan Resch vystoupil, přesunul se bezpečně za svodidla a vydal se pěšky zpátky směrem na Brno hledat ztracená zavazadla. Jeho manželka se synem jeli dál s tím, že sjedou na nejbližším sjezdu.

Pasy u středových svodidel

V tu chvíli už ale úsekem kolem 115. kilometru projížděli dálniční policisté Daniel Morava a Miroslav Prášek z oddělení ve Velkém Beranově. Ti si všimli, že u středových svodidel leží kufr a opodál batoh. Věci naložili do auta a uvnitř našli cestovní pasy, notebook, oblečení a další osobní věci.

Děkovný dopis, který dálničnímu oddělení ve Velkém Beranově poslal pan Avi Resch z Tel Avivu.

„Majitele jsme ale nemuseli hledat dlouho. Po několika stovkách ujetých metrů jsme si totiž všimli muže, který se pohybuje za svodidly,“ přiblížil policista Miroslav Prášek. Když hlídka u cizince zastavila, zjistila, že muž hledá právě věci, které oni před pár minutami našli. Policisté ho naložili do auta a pokračovali na nejbližší odpočívku.

Muž se mezitím telefonicky spojil s manželkou a synem. Ti však poté, co sjeli z dálnice a chtěli se pro něj vrátit, zabloudili. Prostřednictvím mobilního telefonu ale poslali souřadnice místa, kde zastavili. Auto stálo v katastru obce Štoky. Policisté proto muže dovezli přímo za jeho rodinou a cizinci mohli pokračovat v cestě.

Dopis z Tel Avivu: Jste vynikající ambasadoři

O několik hodin později dorazil na služebnu do Velkého Beranova e-mail přímo z Tel Avivu, ve kterém pan Avi Resch vyjádřil policistům oficiální poděkování.

„Vaši policisté tašku našli a zajistili, čímž zabránili situaci, která mohla pro naši rodinu skončit velmi vážně,“ napsal v dopise Resch. „Když jsem dorazil na místo, kde věci našli, oba policisté se ke mně chovali s mimořádnou laskavostí, trpělivostí a respektem. Udělali mnohem víc, než by kdokoli mohl rozumně očekávat – pomohli mi spojit se s rodinou a osobně mě odvezli zpět k našemu autu.“

V závěru dopisu pak vyzdvihl přístup obou dálničních policistů. „Jejich profesionalita, čestnost, oddanost veřejné službě a opravdová péče proměnily stresující zkušenost v něco, na co budeme vždy vzpomínat s vděčností. Jsou vynikajícími ambasadory Policie České republiky i celé České republiky,“ uzavřel Avi Resch.

Velitelům Dálničního oddělení Velký Beranov

Datum: 4. srpna 2026

Jménem své rodiny bych rád vyjádřil naši nejhlubší vděčnost a upřímné uznání za výjimečnou profesionalitu, integritu a lidskost projevovanou policisty Danielem Moravou a Miroslavem Práškem.

Dnes dříve, během cestování po České republice v roli turistů, nám z našeho vozidla na hlavní silnici nešťastnou náhodou vypadla taška. Taška obsahovala pasy naší rodiny, osobní doklady totožnosti a další důležité osobní věci.

Vaši policisté tašku našli a zajistili, čímž zabránili tomu, co se pro naši rodinu mohlo stát velmi vážnou situací. Když jsem dorazil na místo, kde byla taška nalezena, oba policisté se ke mně chovali s pozoruhodnou laskavostí, trpělivostí a respektem. Zašli daleko nad rámec toho, co by mohl kdokoli rozumně očekávat, když mi pomohli znovu se spojit s rodinou a osobně mě odvezli zpět k našemu vozidlu.

Jejich profesionalita, čestnost, oddanost veřejné službě a opravdová péče proměnily stresující zážitek v zážitek, na který budeme vždy vzpomínat s vděčností.

Přijměte prosím naše srdečné díky a předejte naše uznání policistům Danielu Moravovi, Miroslavu Práškovi a každému členovi týmu, který nám dnes pomáhal. Jsou vynikajícími ambasadory České policie a České republiky.

Avi Resch
Jménem své rodiny

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