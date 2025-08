Z Komety Brno přislíbil účast kapitán mistrovského týmu Jakub Flek a ještě další pětice hokejistů, jejichž jména jsou prozatím v jednání. Z bývalých brněnských hráčů by měl potom dorazit například i Tomáš Vincour.

„Kompletní tým bohužel přijet nemůže, což je ale pochopitelné,“ konstatoval Jiří Rauš, majitel velkobítešského hotelu a restaurace U Raušů, jenž chodník plný známých jmen před svojí provozovnou už léta buduje a udržuje.

Kdo však na slavnostní akci rozhodně chybět nebude, je trenér úspěšných hokejistů Kamil Pokorný. „Jsem osobně pozvaný od pana Rauše a moc si toho vážím,“ nechal se slyšet osmapadesátiletý kouč Pokorný.

„Bohužel se nebudu moct zdržet moc dlouho, protože se mi ten den sešly dvě akce. Před pátou hodinou tedy dorazím do Velké Bíteše, ale před šestou už budu muset odjet do Třebíče. Tam totiž zrovna začíná evropský šampionát v baseballu hráčů do 23 let a já jsem slíbil, že budu asistovat u úvodního nadhozu,“ vysvětlil Pokorný.

Úterní akce ve Velké Bíteši by se nicméně dle jeho slov měli účastnit ještě další funkcionáři klubu včetně majitele Libora Zábranského. Ostatně šéfů všech účastníků hokejové extraligy se na stejném místě setká mnohem víc.

„Každoročně mužstvo, které získá titul, zve kolegy z extraligy, manažery klubů, na první aktiv APK (Asociace profesionálních klubů - pozn. red.). A letos mají chlapi program zajištěný právě Kometou. Takže v pondělí zajedou do Brna a druhý den se pak přesunou na zmiňovanou slávu do restaurace U Raušů,“ prozradil Pokorný.

Kometa přiveze medaile a mistrovský pohár

Fanoušky ovšem bude mnohem více zajímat samotný vítězný brněnský tým, který prý mezi ně určitě nedorazí s prázdnou. Hráči Komety Brno přivezou na ukázku své mistrovské medaile i Masarykův pohár. Samotný křest nové hvězdy začne v sedmnáct hodin na pódiu u radnice na náměstí. Slavnostní akt doprovodí tradičně forma sabráže - tedy technika otevírání láhve šampaňského šavlí.

A vedle pokřtění jednatřicáté hvězdy a ukázky vítězných trofejí nebude chybět ani doprovodný kulturní program. „Jelikož jsou to hokejisté - chlapci, tak jsem jim domluvil Olgu Lounovou, aby jim na křtu zazpívala,“ prozradil s úsměvem Rauš. Lounovou doplní zpěvák Petr Bende – rovněž držitel hvězdy na tamním chodníku slávy, nebo Šárka Marková. Během večera zahraje i oblíbená cimbálovka Grajcar, která má mimo jiné na kontě i tour s kapelou Kryštof.

Hvězda náležící týmu Komety Brno bude zasazena na skutečně reprezentativní místo. Hráči totiž „dobruslí“ přímo vedle vynikajícího útočníka a legendárního trenéra české hokejové reprezentace Ivana Hlinky. Ten zahynul 16. srpna 2004 při dopravní nehodě.

„Myslím, že je to nejlepší umístění, jaké jsem mohl zvolit. Protože to, co Ivan Hlinka udělal pro český hokej, se nedá slovy ani popsat,“ míní bítešský podnikatel, jehož s Ivanem Hlinkou pojilo blízké přátelství. „Dokonce jsem s ním prožil i jeho poslední noc. Bylo to v Karlových Varech na Zlaté hokejce. Druhý den bohužel zemřel při dopravní nehodě během té cesty z Varů,“ vzpomněl se smutkem Rauš.