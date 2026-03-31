Nejrůznější akce se o prodlouženém velikonočním víkendu uskuteční po celém kraji. Největší ruch se odehraje nejspíš v Jihlavě.
|2. dubna
|Velikonoce v Jihlavě
|2.-4. dubna
|Velikonoce v Havlíčkově Brodě
|2. dubna
|Velikonoční jarmark v Horáckém muzeu v Novém Městě na Moravě
|4. dubna
|Humpolecké Velikonoce
|4. a 5. dubna
|Staročeské Velikonoce na Michalově statku, Pohleď
|do 12. dubna
|Zubříkovo velikonoční putování, Bystřice nad Pernštejnem
|3. dubna
|Poslední dny Ježíše Krista, klášter Želiv
To se ve velikonoční vesničku promění velká část centra města. Za originálním programem lze vyrazit i do podzemí.
Velikonoce v Jihlavě
- Kdy: 2. dubna
- Kde: Jihlava, Masarykovo náměstí/Hluboká ulice
- Vstupné: zdarma/80 korun
- Web: dojihlavy.cz
Řehtačkový průvod, jarmark, workshopy, koncerty, divadlo i velikonoční lahůdky. Takový program se na Zelený čtvrtek odehraje mezi 10. a 18. hodinou v centru Jihlavy. Masarykovo náměstí se promění v živou velikonoční vesnici, kde se předvedou kapely i děti z místních spolků.
Společně s těmito oslavami jara lze zavítat i do jihlavského podzemí na tradiční Pohádkové Velikonoce. Veselé postavičky tam zájemcům pomohou plnit jednoduché úkoly. Prohlídky začínají od desáté hodiny ranní a opakují se každou půlhodinu až do čtyř. Vstupné činí 80 korun na osobu.
Kdo má rád procházky a rébusy, může zkusit i Velikonoční putování po Jihlavě. Na něm čeká čtrnáct zastavení s úkoly.
Velikonoce v Havlíčkově Brodě
- Kdy: 2.-4. dubna
- Kde: Havlíčkův Brod
- Vstupné: zdarma
- Web: tic.muhb.cz
Užít si příjemný den s rodinou mohou návštěvníci Velikonočního jarmarku s Oblastní charitou, který se koná 2. dubna od 10 hodin na Havlíčkově náměstí v Havlíčkově Brodě. Připraveno je pletení pomlázek, živá hudba i tematické občerstvení. Lidé se mohou těšit na velikonoční dobroty, zelené pivo nebo si pořídit ručně vyráběné dekorace i farmářské produkty.
Tentýž den, mezi 15. a 17. hodinou, je možné zamířit i do Krajské knihovny Vysočiny. Zájemci se tam naučí plést pomlázky či vyrobit 3D vajíčko z perníku. Na bezplatné dílny je třeba se hlásit předem.
Na sobotu 4. dubna pak připadá akce Beránkovy radovánky v kostele svaté Kateřiny – s tvořivými dílnami a velikonočními zvyky. Budou se zdobit kraslice, vyrábět klokoče či házet jidášem.
Velikonoční jarmark v Horáckém muzeu
- Kdy: 2. dubna
- Kde: Horácké muzeum v Novém Městě na Moravě
- Vstupné: zdarma
- Web: hm.nmnm.cz
Opravdu stylové výrobky, z nichž mnohé budou vznikat přímo před očima návštěvníků, nabídne jarmark v novoměstském Horáckém muzeu. Koná se na Zelený čtvrtek od devíti ráno do půl páté odpoledne.
Velikonoční dny
„K vidění budou kraslice všeho druhu, ozdobené celou řadou technik – od vyškrabávání přes dekorování voskem až třeba po zdobení slámou. Lidé budou moci obdivovat i spoustu vzorů, a to tradičních a známých, ale i těch méně obvyklých,“ nastínila Alice Hradilová, ředitelka Horáckého muzea.
Chybět nebudou ani pomlázky, košíky, dekorace ze šustí, ze dřeva nebo třeba perníčky. „Ve výtvarné dílně, kterou tentokrát povede Radka Klímová, budeme zdobit plátěné tašky a kraslice horáckými lidovými motivy,“ dodala Hradilová.
Zubříkovo velikonoční putování v Bystřici n. P.
- Kdy: do 12. dubna
- Kde: Bystřice nad Pernštejnem
- Vstupné: zdarma
- Web: bystricenp.cz
S Bystřicí nad Pernštejnem je neodmyslitelně spjata postava Zubříka, již znají hlavně rodiny s dětmi. Právě pro ně je na období kolem Velikonoc připravena stezka s tematickými stanovišti – Zubříkovo velikonoční putování.
Zhruba dvoukilometrová trasa začíná u budovy městského muzea a vede po 16 zastávkách napříč městem. Při putování za velikonočními tradicemi lidé potkají třeba obří kraslice, zajíčky či řehtačky. Nechybí ani oblíbený fotorám či takzvaný „pomlázkomat“. Mapka je ke stažení na webu města, speciální razítko lidé získají v infocentru.
Od 3. do 5. dubna lze zamířit i do bystřického Centra Eden, kde se odehraje nabitý program – mimo jiné s jarmarkem, jízdami na koních, zdobením kraslic, muzikou, tvořením, divadlem či průvody v krojích s hrkáním. Vstupné činí 185 a 145 korun.
Staročeské Velikonoce na Michalově statku
- Kdy: 4.-5. dubna
- Kde: Michalův statek, Pohleď
- Vstupné: 50 a 30 korun, děti do šesti let zdarma
- Web: michaluvstatek.cz
Nová sezona na Michalově statku v obci Pohleď nedaleko Havlíčkova Brodu startuje tradičně na velikonoční svátky. Lidé tam 4. a 5. dubna opět nahlédnou do dávného života obyvatel selského stavení.
„Zavítají do doby ještě před průmyslovou revolucí, tedy před zhruba dvěma sty lety, a budou se moci podívat, jak se tehdy slavily velikonoční svátky,“ popsal správce statku Jindřich Holub. Návštěvníci díky prostřené tabuli zjistí, co se v tyto svátky jedlo a pilo.
V sobotu vystoupí i folklorní soubor Škubánek ze Světlé nad Sázavou s velikonočním programem, jako je třeba vynášení smrtky či obchůzka s řehtačkami. Příchozí budou moci nakoupit i stylové sváteční zboží, a to na vejminku a v přilehlé chalupě bezzemka.
Humpolecké Velikonoce
- Kdy: 4. dubna
- Kde: Centrum Mikádo, Humpolec
- Vstupné: zdarma (zpoplatněna jen akce Pohádkové Velikonoce v Nápravníkově stavení)
- Web: humpolec.cz
Náplň dne, jež byla kdysi tradicí právě na Bílou sobotu, si vyzkoušejí lidé v Humpolci. Na sobotním programu bude totiž pletení pomlázek, barvení vajíček i zdobení perníčků.
Humpolecké Velikonoce, odehrávající se hlavně v Centru Mikádo a před ním, ale přinesou aktivit a zábavy mnohem víc – třeba hudební vystoupení kapely Staropražští Pardálové či folklorního souboru Hrdlička. Odehraje se i soutěž o nejlepšího velikonočního beránka a děti si užijí divadelní představení Veselé Velikonoce.
Součástí oslav bude velikonoční jarmark před Mikádem a chybět nebudou ani tvořivé dílny, ochutnávka tradičních jídel, výstava, komentované prohlídky památek a oblíbená velikonoční bojovka s odměnou.
Poslední dny Ježíše Krista v Želivi
- Kdy: 3. dubna
- Kde: klášter Želiv
- Vstupné: 280 korun/230 korun
- Web: zeliv.eu
Klášter Želiv na Pelhřimovsku láká návštěvníky na mimořádné páteční hrané prohlídky – Poslední dny Ježíše Krista. Ty jsou součástí velikonočního programu v historickém areálu kláštera.
Nevšední pohled na pašijový příběh je vhodný i pro rodiny s dětmi, které během představení projdou Mariánskou zahradu, Rajskou zahradu, Kapitulní síň, Malovaný refektář, Konventní sklepení, ale také soukromou zahradu premonstrátského řádu.
Unikátní inscenace vznikla v režii Michala Hájka a v podání herců z FajnEventu. Prohlídky začínají v 11 a 13 hodin, poslední pak v půl třetí odpoledne.